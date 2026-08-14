U Craiova și-a depășit propriul record Anunțul oltenilor după calificarea în play-off-ul Europa League

Universitatea Craiova a anunțat un nou record de abonamente vândute pentru această stagiune.

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În luna iulie, campioana României ajungea la 10.000 de abonamente vândute. Acum, oltenii și-au depășit propriul record.

U Craiova a ajuns la 12.000 de abonamente vândute: „ Record în fotbalul românesc”

După calificarea în play-off-ul Europa League și și-a asigurat participarea în faza principală a Conference League, campioana României a anunțat că a ajuns la 12.000 de abonamente vândute.

„12.000 de abonați! Un record în fotbalul românesc atins chiar în ziua în care Știința a obținut, pentru al doilea an la rând, calificarea în faza principală a unei competiții europene!

Programul de abonamente continuă, leilor! Familia alb-albastră crește, iar povestea merge mai departe!”, se arată în comunicatul Craiovei.

Prin comparație, Rapid a vândut în sezonul trecut aproximativ 2.000 de abonamente, iar Dinamo 1.100.

Pentru noua stagiune, estimările inițiale ale oficialilor Craiovei erau între 7.000 și 8.000 de abonamente, prag depășit deja de multă vreme.

Cele mai ieftine abonamente standard pentru noul sezon costă 299 de lei la Peluza Nord, respectiv 399 de lei la Peluza Sud.

La Tribuna 2, prețurile pentru un abonament nou variază între 499 și 649 de lei, în funcție de sector și inel.

Clubul are și tarife reduse pentru anumite categorii de suporteri.

Elevii și studenții pot cumpăra abonament la Peluza Nord cu 160 de lei, iar pensionarii au abonamente la Tribuna 2 de la 419 lei.

16.081 este media spectatorilor prezenți la meciurile Universității Craiova pe teren propriu în sezonul 2025-2026, conform lpf2.ro. Următoarele echipe în clasamentul prezențelor pe stadion au fost Dinamo, cu o medie de 10.446 de spectatori, și Rapid, cu 9.903

FOTO. U Craiova - KuPS Kuopio 2-1

U Craiova se pregătește de „dubla” cu Ararat - Armenia

Prima manșă a „dublei” din play-off-ul Europa League este programată pe 20 august în Bănie, iar fanii sunt pregătiți să ia cu asalt stadionul „Ion Oblemenco”.

22.132 de spectatori au asistat la meciul Craiova - Kups, 2-1

Până la duelul cu Ararat - Armenia, formația antrenată de Filipe Coelho se va deplasa la Galați, pentru duelul cu Oțelul. Partida este programată duminică, de la ora 18:30.

Campioana României are 6 puncte după primele 4 etape.

Programul Craiovei în Europa

20 august: Craiova - Ararat-Armenia (play-off EL)

27 august: Ararat-Armenia - Craiova (play-off EL)

28 august: tragere la sorți EL sau ECL

etapa I » 16/17 septembrie (EL) SAU 15 octombrie (ECL)

etapa II » 15 octombrie (EL) SAU 22 octombrie (ECL)

etapa III » 22 octombrie (EL) SAU 5 noiembrie (ECL)

etapa IV » 5 noiembrie (EL) SAU 26 noiembrie (ECL)

etapa V » 26 noiembrie (EL) SAU 10 decembrie (ECL)

etapa VI » 10 decembrie (EL) SAU 17 decembrie (ECL)

etapa VII » 21 ianuarie (EL)

etapa VIII » 28 ianuarie (EL)

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