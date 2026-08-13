David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid

David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finala probei de 200m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris!

Cursa pentru medalii va putea fi urmărită vineri, de la ora 19:36, pe TVR 1 și TVR Sport, iar pe GOLAZO.ro găsiți informații în timp real.

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Sportivul român și-a apărat deja medalia la proba „regină” a natației, 100m liber. Încearcă să facă același lucru și la 200 de metri, acolo unde este și campion olimpic.

Sportivul nostru a înotat pe culoarul 5 și a fost înregistrat cu timpul de 1:44.56. Înotătorul român a fost urmat de germanul Lukas Martens (1:44.79) și britanicul James Guy (1:45.14).

A doua semifinală a fost câștigată de austriacul Christian Giefing (1:45.47).

Finala de la 200 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc vineri, de la ora 19:36, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.

FOTO: captură TVR 1

Finaliștii probei de 200 metri liber:

David Popovici (România) 1:44.56 Lukas Martens (Germania) 1:44.79 James Guy (Marea Britanie) 1:45.14 Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38 Christian Giefing (Austria) 1:45.47 JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55 Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63 Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72

David Popovici, în semifinale la proba de 200m liber

Sportivul român și-a câștigat seria pe ultimii metri și a obținut un timp de 1:46.06, care îi asigură prezența în penultimul act din această seară.

David va înota în prima semifinală, de la 19:41, pe culoarul 5.

Eric Andrieș, celălalt român implicat în competiție, a obținut un timp de 1:49.27 și s-a clasat pe locul 49.

Sportivii calificați în semifinale la 200 de metri liber:

Christian Giefing - 1:44.96 James Guy - 1:45.40 Sauveur Cristofini - 1:45.93 David Popovici - 1:46.06 Lucas Henveaux - 1:46.10 Lukas Martens - 1:46.12 Tomas Navikonis - 1:46.22 Jack McMillan - 1:46.36 Kamil Sieradzki - 1:46.39 Ivan Girev - 1:46.43 Jarno Baschnitt - 1:46.45 Roman Fuchs - 1:46.83 Robin Hanson - 1:46.84 Danas Rapsys - 1:46.94 Antonio Djakovic - 1:47.07 Carlos D'Ambrosio - 1:47.16

Programul probei de 200 de metri liber:

13 august - serii, de la 10:30

13 august – semifinale, de la 19:41 și 19:45

14 august – finala, de la 19:36

Miercuri, David Popovici a luat aurul la 100 de metri liber, unde a obținut un timp 46:56 secunde, nou record al competiției, la 16 sutimi de recordul mondial.

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