David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid

- David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finala probei de 200m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris!
- Cursa pentru medalii va putea fi urmărită vineri, de la ora 19:36, pe TVR 1 și TVR Sport, iar pe GOLAZO.ro găsiți informații în timp real.
Sportivul român și-a apărat deja medalia la proba „regină” a natației, 100m liber. Încearcă să facă același lucru și la 200 de metri, acolo unde este și campion olimpic.
13 august, ora 19:47 David Popovici s-a calificat în finala probei de 200m liber
Sportivul nostru a înotat pe culoarul 5 și a fost înregistrat cu timpul de 1:44.56. Înotătorul român a fost urmat de germanul Lukas Martens (1:44.79) și britanicul James Guy (1:45.14).
A doua semifinală a fost câștigată de austriacul Christian Giefing (1:45.47).
Finala de la 200 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc vineri, de la ora 19:36, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.
Finaliștii probei de 200 metri liber:
- David Popovici (România) 1:44.56
- Lukas Martens (Germania) 1:44.79
- James Guy (Marea Britanie) 1:45.14
- Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38
- Christian Giefing (Austria) 1:45.47
- JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55
- Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63
- Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72
Galerie foto (31 imagini)
David Popovici, în semifinale la proba de 200m liber
Sportivul român și-a câștigat seria pe ultimii metri și a obținut un timp de 1:46.06, care îi asigură prezența în penultimul act din această seară.
David va înota în prima semifinală, de la 19:41, pe culoarul 5.
Eric Andrieș, celălalt român implicat în competiție, a obținut un timp de 1:49.27 și s-a clasat pe locul 49.
Galerie foto (25 imagini)
Sportivii calificați în semifinale la 200 de metri liber:
- Christian Giefing - 1:44.96
- James Guy - 1:45.40
- Sauveur Cristofini - 1:45.93
- David Popovici - 1:46.06
- Lucas Henveaux - 1:46.10
- Lukas Martens - 1:46.12
- Tomas Navikonis - 1:46.22
- Jack McMillan - 1:46.36
- Kamil Sieradzki - 1:46.39
- Ivan Girev - 1:46.43
- Jarno Baschnitt - 1:46.45
- Roman Fuchs - 1:46.83
- Robin Hanson - 1:46.84
- Danas Rapsys - 1:46.94
- Antonio Djakovic - 1:47.07
- Carlos D'Ambrosio - 1:47.16
Programul probei de 200 de metri liber:
- 13 august - serii, de la 10:30
- 13 august – semifinale, de la 19:41 și 19:45
- 14 august – finala, de la 19:36
Miercuri, David Popovici a luat aurul la 100 de metri liber, unde a obținut un timp 46:56 secunde, nou record al competiției, la 16 sutimi de recordul mondial.