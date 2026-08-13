David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid +31 foto
David Popovici. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Înot

David Popovici apasă pe accelerație FOTO. S-a calificat în finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid

alt-text Ștefan Neda , Silviu Dumitru , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 19:58
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 20:16
  • David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finala probei de 200m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris!
  • Cursa pentru medalii va putea fi urmărită vineri, de la ora 19:36, pe TVR 1 și TVR Sport, iar pe GOLAZO.ro găsiți informații în timp real.
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Sportivul român și-a apărat deja medalia la proba „regină” a natației, 100m liber. Încearcă să facă același lucru și la 200 de metri, acolo unde este și campion olimpic.

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13 august, ora 19:47 David Popovici s-a calificat în finala probei de 200m liber

Sportivul nostru a înotat pe culoarul 5 și a fost înregistrat cu timpul de 1:44.56. Înotătorul român a fost urmat de germanul Lukas Martens (1:44.79) și britanicul James Guy (1:45.14).

A doua semifinală a fost câștigată de austriacul Christian Giefing (1:45.47).

Finala de la 200 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc vineri, de la ora 19:36, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.

FOTO: captură TVR 1 FOTO: captură TVR 1
FOTO: captură TVR 1

Finaliștii probei de 200 metri liber:

  1. David Popovici (România) 1:44.56
  2. Lukas Martens (Germania) 1:44.79
  3. James Guy (Marea Britanie) 1:45.14
  4. Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38
  5. Christian Giefing (Austria) 1:45.47
  6. JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55
  7. Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63
  8. Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72
David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+31 Foto
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David Popovici, în semifinale la proba de 200m liber

Sportivul român și-a câștigat seria pe ultimii metri și a obținut un timp de 1:46.06, care îi asigură prezența în penultimul act din această seară.

David va înota în prima semifinală, de la 19:41, pe culoarul 5.

Eric Andrieș, celălalt român implicat în competiție, a obținut un timp de 1:49.27 și s-a clasat pe locul 49.

David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)

Galerie foto (25 imagini)

David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro) David Popovici, în serii la 200 m liber (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
+25 Foto
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Sportivii calificați în semifinale la 200 de metri liber:

  1. Christian Giefing - 1:44.96
  2. James Guy - 1:45.40
  3. Sauveur Cristofini - 1:45.93
  4. David Popovici - 1:46.06
  5. Lucas Henveaux - 1:46.10
  6. Lukas Martens - 1:46.12
  7. Tomas Navikonis - 1:46.22
  8. Jack McMillan - 1:46.36
  9. Kamil Sieradzki - 1:46.39
  10. Ivan Girev - 1:46.43
  11. Jarno Baschnitt - 1:46.45
  12. Roman Fuchs - 1:46.83
  13. Robin Hanson - 1:46.84
  14. Danas Rapsys - 1:46.94
  15. Antonio Djakovic - 1:47.07
  16. Carlos D'Ambrosio - 1:47.16

Programul probei de 200 de metri liber:

  • 13 august - serii, de la 10:30
  • 13 august – semifinale, de la 19:41 și 19:45
  • 14 august – finala, de la 19:36

Miercuri, David Popovici a luat aurul la 100 de metri liber, unde a obținut un timp 46:56 secunde, nou record al competiției, la 16 sutimi de recordul mondial.

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