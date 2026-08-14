Marius Șumudică, prezentat la CFR Cluj  Când va debuta în noul mandat pe banca ardelenilor +5 foto
Marius Șumudică/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Marius Șumudică, prezentat la CFR Cluj Când va debuta în noul mandat pe banca ardelenilor

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 19:14
  • Marius Șumudică (55 de ani) este noul antrenor al celor de la CFR Cluj.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul a fost prezentat oficial de ardeleni și își va începe al doilea mandat pe banca formației din Gruia la meciul împotriva Corvinului, programat duminică, de la ora 21:30.

Ce mutare ar fi fost la CFR! Sosirea lui Șumudică a blocat o dublă lovitură a clujenilor: Mutu + Săpunaru! Detalii din culise
Citește și
Ce mutare ar fi fost la CFR! Sosirea lui Șumudică a blocat o dublă lovitură a clujenilor: Mutu + Săpunaru! Detalii din culise
Citește mai mult
Ce mutare ar fi fost la CFR! Sosirea lui Șumudică a blocat o dublă lovitură a clujenilor: Mutu + Săpunaru! Detalii din culise

Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj

Șumudică îi succede lui Antonio Folha, demis după umilința cu Tromso, scor 0-5, din prima manșă a turului 3 al Conference League.

„Bine ai revenit, Marius Șumudică!

Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!

În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.

De-a lungul carierei sale, tehnicianul a mai antrenat echipe precum Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed, Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu, formație alături de care a cucerit titlul de campion al României.

Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”, a anunțat CFR Cluj.

Telenovela CFR - noul antrenor

Pe 7 august, Șumudică era așteptat la Cluj pentru negocieri. O zi mai târziu, Ioan Varga anunța chiar că bătuse palma cu tehnicianul și îl prezenta drept noul antrenor al CFR-ului. Numai că acordul nu s-a mai concretizat chiar înainte ca Șumudică să semneze.

Clujenii aveau o listă cu mai multe variante de antrenor, printre care Adrian Mutu, Zeljko Kopic sau Leo Grozavu. „Briliantul” părea să fi câștigat cursa pentru a prelua CFR Cluj și urma să revină în Gruia după doi ani.

Ulterior, Ioan Varga a ajuns la un acord cu Marius Șumudică.

Primul mandat al lui Șumudică la CFR Cluj s-a încheiat cu scandal

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii ratau calificarea în grupele Europa League.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

Galerie foto (5 imagini)

Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg Ioan Varga a închis porțile bazei de antrenament înainte de a-l demite pe Marius Șumudică în 2021 Foto captură VIDEO orangesport.ro .jpeg
+5 Foto
labels.photo-gallery

În primăvara lui 2022, patronul celor de la CFR Cluj l-a ironizat pe Șumudică, în momentul în care se vorbea de o posibilă revenire în Gruia.

„I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru”, declara Varga, citat de fanatik.ro.

Oameni ca Ionuț Chirilă și Marius Șumudică, oameni de genul acesta, sunt niște personaje care se bagă singure în seamă și nu trebuie băgate în seamă Ioan Varga, în martie 2023 pentru sursa citată

Citește și

Detaliul omis de FCSB la negocieri Ce a remarcat Gigi Becali după ce derby-ul cu Dinamo a fost mutat la Cluj: „Chestie de onoare”
Superliga
18:36
Detaliul omis de FCSB la negocieri Ce a remarcat Gigi Becali după ce derby-ul cu Dinamo a fost mutat la Cluj: „Chestie de onoare”
Citește mai mult
Detaliul omis de FCSB la negocieri Ce a remarcat Gigi Becali după ce derby-ul cu Dinamo a fost mutat la Cluj: „Chestie de onoare”
Varga e sosia lui Paszkany! Uluitoare asemănarea modului în care CFR a performat și a colapsat sub cei doi patroni: rețeta e practic identică
Superliga
16:06
Varga e sosia lui Paszkany! Uluitoare asemănarea modului în care CFR a performat și a colapsat sub cei doi patroni: rețeta e practic identică
Citește mai mult
Varga e sosia lui Paszkany! Uluitoare asemănarea modului în care CFR a performat și a colapsat sub cei doi patroni: rețeta e practic identică

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
INTERVIU „Nu e vorba numai de bani”. Un reputat sociolog explică motivul-surpriză pentru care se întorc românii acasă. Din ce țări au revenit cei mai mulți în 2025
CFR Cluj Marius Sumudica ioan varga antonio folha
Știrile zilei din sport
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Înot
14:22
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Citește mai mult
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Stranieri
12:58
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
Citește mai mult
Alt blocaj la Drăguș De ce refuză atacantul să rezilieze contractul cu Trabzon
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Înot
09:59
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Citește mai mult
David Popovici, un mesaj cât o țară Supercampionul a pus din nou România pe harta lumii, apoi a scris trei cuvinte care le-au mers direct la inimă românilor
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Superliga
09:15
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Citește mai mult
Rapid - Dinamo LIVE de la 21:30 » Derby în Giulești, unde „câinii” n-au mai bătut de 12 ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:22
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
Kyle Chalmers vrea să vină în România Australianul l-a intervievat pe David Popovici și l-a numit pe român „cel mai mare înotător din toate timpurile!”
13:34
Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
12:27
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
„David s-a schimbat” Popovici, văzut de antrenorul Adrian Rădulescu, omul din spatele performanțelor: „Cea mai mare victorie a lui anul ăsta nu a fost în bazin”
14:59
Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!

Dan Udrea: De ce performanța Craiovei e mare pentru ea și doar mică pentru România!
Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat

Silviu Tudor Samuilă: Prințișorul vexat
În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho

Cristian Geambașu: În Paradis cu Coelho
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Top stiri
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Înot
14.08
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Citește mai mult
„Cum naiba se spune?!” David Popovici și-a stabilit un nou obiectiv după  dubla de aur de la Paris: „O să am grijă de căpuțul meu”
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
Campionate
14.08
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
Citește mai mult
Borza, debut memorabil în Turcia FOTO. Nou-promovata Corum FK  a obținut un rezultat mare pe terenul campioanei Galatasaray
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur”
Înot
14.08
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur: „Mă consider mult mai matur”
Citește mai mult
„14-15 km de înot pe zi” David Popovici, despre munca titanică din spatele celor două medalii europene de aur:  „Mă consider mult mai matur”
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
B365
14.08
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției
Citește mai mult
Măsura extremă pentru limitarea vitezei pe A2, luată la dimineață, la început de weekend de coșmar pe drumul de la București la mare. Toate mașinile, încolonate în spatele Poliției

Echipe/Competiții

fcsb 52 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 26 rapid 24 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share