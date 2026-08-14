Marius Șumudică, prezentat la CFR Cluj Când va debuta în noul mandat pe banca ardelenilor

Marius Șumudică (55 de ani) este noul antrenor al celor de la CFR Cluj.

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Tehnicianul a fost prezentat oficial de ardeleni și își va începe al doilea mandat pe banca formației din Gruia la meciul împotriva Corvinului, programat duminică, de la ora 21:30.

Marius Șumudică, prezentat oficial la CFR Cluj

Șumudică îi succede lui Antonio Folha, demis după umilința cu Tromso, scor 0-5, din prima manșă a turului 3 al Conference League.

„Bine ai revenit, Marius Șumudică!

Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!

În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.

De-a lungul carierei sale, tehnicianul a mai antrenat echipe precum Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed, Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu, formație alături de care a cucerit titlul de campion al României.

Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”, a anunțat CFR Cluj.

Telenovela CFR - noul antrenor

Pe 7 august, Șumudică era așteptat la Cluj pentru negocieri. O zi mai târziu, Ioan Varga anunța chiar că bătuse palma cu tehnicianul și îl prezenta drept noul antrenor al CFR-ului. Numai că acordul nu s-a mai concretizat chiar înainte ca Șumudică să semneze.

Clujenii aveau o listă cu mai multe variante de antrenor, printre care Adrian Mutu, Zeljko Kopic sau Leo Grozavu. „Briliantul” părea să fi câștigat cursa pentru a prelua CFR Cluj și urma să revină în Gruia după doi ani.

Ulterior, Ioan Varga a ajuns la un acord cu Marius Șumudică.

Primul mandat al lui Șumudică la CFR Cluj s-a încheiat cu scandal

Șumudică nu este străin de CFR Cluj. A condus formația din Gruia în perioada iunie - august 2021, fiind demis după ce ardelenii ratau calificarea în grupele Europa League.

Înainte ca despărțirea să fie oficializată, Ioan Varga a decis să închidă porțile bazei la ora antrenamentului fără să-l anunțe pe tehnician. Șumudică a rămas în fața porții și a fost nevoit să conducă ședința de pregătire într-un garaj.

În primăvara lui 2022, patronul celor de la CFR Cluj l-a ironizat pe Șumudică, în momentul în care se vorbea de o posibilă revenire în Gruia.

„I-am reproșat lui Marian Copilu și că Marius Șumudică a fost cea mai proastă alegere pentru CFR Cluj. Nu era pentru noi. Nu spun că Șumudică e un antrenor slab sau rău, dar nu se potrivește cu profilul clubului nostru”, declara Varga, citat de fanatik.ro.

Oameni ca Ionuț Chirilă și Marius Șumudică, oameni de genul acesta, sunt niște personaje care se bagă singure în seamă și nu trebuie băgate în seamă Ioan Varga, în martie 2023 pentru sursa citată

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