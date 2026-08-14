Un om din vechea conducere a echipei de fotbal Dinamo susține, pentru GOLAZO.ro, că reprezentanții CS Dinamo au fost avertizați în urmă cu ani despre problemele terenului, infrastructurii și construcțiilor din jurul stadionului Dinamo.

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Lucrările de demolare a vechiului stadion din „Ștefan cel Mare” au demarat cu mare fast pe 20 ianuarie, însă noua arenă a ajuns blocată înainte ca lucrările propriu-zise de construcție să înceapă.

Probleme tehnice apărute au determinat constructorul să ceară modificarea soluțiilor din proiect și o suplimentare a contractului cu până la 30 de milioane de euro.

Problemele cu care se confruntă constructorii la noul stadion Dinamo

CNI susține că propunerile Bog'Art au rezultat în urma studiilor detaliate realizate după atribuirea contractului.

Problemele tehnice invocate pentru modificarea proiectului sunt legate de condițiile terenului, infrastructura subterană și construcțiile aflate în imediata vecinătate a viitoarei arene.

Fost oficial dinamovist: „Nimic nu e surprinzător. Le-am spus totul celor de la Clubul Sportiv”

GOLAZO.ro a aflat însă, din interiorul fostei structuri de conducere a lui Dinamo, că o parte dintre problemele invocate acum ar fi fost cunoscute cu mult timp înainte.

Un fost oficial care a făcut parte din vechea conducere a echipei de fotbal Dinamo susține că a transmis în repetate rânduri reprezentanților CS Dinamo informații despre particularitățile amplasamentului, însă acestea nu ar fi fost luate în calcul.

„Le-am spus totul celor de la Clubul Sportiv. Nu le-am ascuns nimic. Nimic nu e surprinzător”, este concluzia sursei GOLAZO.ro.

„Pânza freatică e la 80 de centimetri. Știau că e mlaștină”

Cea mai importantă dezvăluire făcută de sursă se referă la apa din subteran.

„Nu știai că e mlaștină? Că pânza freatică e la 80 de centimetri și orice lucrare subterană e de trei ori mai scumpă decât una supraterană?”, a declarat omul din fosta conducere pentru GOLAZO.ro.

Sursa susține că poziția pânzei freatice nu putea reprezenta o surpriză pentru responsabilii din Clubul Sportiv Dinamo, care cunosc terenul din „Ștefan cel Mare”.

„Tu trebuie doar să faci niște studii geotehnice, dar ca să dai de apă la 80 de centimetri nu e nevoie de niciun studiu geotehnic.

Pune un băiat de la teren să facă o groapă și la 80 de centimetri începe să băltească și să se umple groapa cu apă. E așa de simplu. Numai să vrei, să asculți”, afirmă sursa.

Epuizmente, înghețarea solului și costuri suplimentare la stadionul Dinamo

Sursa explică ce dificultăți îi așteaptă pe constructori în subteran pentru evacuarea și controlul apei și de ce acestea operațiuni pot crește semnificativ costurile proiectului.

„N-au dat de apă pentru că n-au început nicio lucrare, dar o să dea de apă. Ei știu treaba asta.

Constructorul va trebui să recurgă la soluții speciale pentru a putea lucra în aceste condiții.

Trebuie să facă epuizmente, să colecteze apa, să înghețe solul, să lucreze cu terenul înghețat. Altfel nu se poate”.

„Nu știai că Spitalul de Urgență și «Regina Maria» vin la vale?”

O altă problemă despre care sursa susține că era cunoscută este cea a construcțiilor aflate în imediata apropiere a viitoarei arene.

„Nu știai că trebuie să pui piloți forați de diametru mare că altfel Spitalul de Urgență și Euroclinicul Regina Maria vin la vale și cad în groapă?”, afirmă acesta.

Problema stabilității terenului și a construcțiilor învecinate se regăsește și în explicațiile oficiale ale CNI.

Compania a precizat că propunerile constructorului au apărut după realizarea studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice și a expertizelor tehnice asupra construcțiilor din vecinătate.

Conductele, magistrala de apă și caseta tehnică

Aceeași acuzație este făcută și în cazul infrastructurii existente în subteran.

„Nu știai că trebuie mutate conductele, magistrala de apă și caseta tehnică, să o ducă de acolo? Nimic nu e surprinzător”.

Proiectul noului stadion a ajuns deja în faza în care constructorul solicită modificarea unor soluții tehnice față de documentația inițială.

Contractul, atribuit în 2025 asocierii conduse de Bog'Art, are o valoare de 478,3 de milioane de lei. Constructorul cere între 16 și 30 de milioane de euro suplimentar, în timp ce CNI ar accepta o majorare de aproximativ 10 milioane de euro.

Lojile lui Badea: „Nu poți să te atingi de ele”

O altă problemă indicată de sursă este situația juridică a lojilor de la vechiul stadion, care aparțin ACS FC Dinamo București.

GOLAZO.ro a relatat anterior că demolarea Tribunei Oficiale a intrat într-un impas din cauza situației juridice a lojilor, care nu pot fi desființate în acest moment.

Omul din fosta conducere susține că și această situație putea fi anticipată.

„Nu știai că trebuie să dai lojile jos? Nu știai că nu pot fi date jos pentru că «Dinamo Badea» este în faliment? Și nu poți să te atingi de ele decât printr-o aprobare a creditorilor? Care e tot ANAF”, afirmă acesta.

„Tu, CS Dinamo, ești stat, ANAF e tot stat. Și ANAF nu a aprobat distrugerea bunurilor. Nu știai că asta te așteaptă de ani de zile și puteai să o iei pe calea justiției, aveai hotărâre definitivă și dădeai două picamere și cădeau lojile?”, continuă sursa.

„Să pui sub judecata ta ce le-am spus eu de ani de zile”

Omul din fosta structură de conducere susține că problema nu este apariția unor situații neprevăzute pe șantier, ci faptul că informații despre amplasament ar fi existat înainte de demararea proiectului.

„Numai să vrei, să asculți. Să pui sub judecata ta ce le-am spus eu de ani de zile celor de la CS Dinamo”.

Licitația ar putea fi reluată

Lucrările la noul stadion sunt în prezent blocate, iar CNI și constructorul nu au ajuns la un acord privind soluțiile tehnice și costurile suplimentare.

Una dintre variantele analizate este încetarea actualului contract și reluarea licitației, ceea ce ar împinge reluarea lucrărilor importante până cel mai devreme la jumătatea lui 2027.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noul stadion Dinamo ar urma să aibă 26.217 locuri, 12 loje, spații VIP, restaurant, tribune acoperite integral și facilități pentru organizarea competițiilor UEFA. Termenul indicat în prezent pentru finalizare este 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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