Detalii din contractul prenupțial FOTO: Cum și-au împărțit averea  Cristiano Ronaldo și Georgina, înainte de a spune „DA” în vila spectaculoasă din Cascais +12 foto
foto: Instagram
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Detalii din contractul prenupțial FOTO: Cum și-au împărțit averea Cristiano Ronaldo și Georgina, înainte de a spune „DA” în vila spectaculoasă din Cascais

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 14.08.2026, ora 11:14
alt-text Actualizat: 14.08.2026, ora 11:14
  • Înainte de a-și spune oficial „DA” într-o ceremonie ultrasecretă, Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodríguez (32 de ani) au pus la punct toate detaliile legale privind averea lor fabuloasă.
  • Ronaldo și Georgina au semnat un acord prenupțial strict la un birou notarial din Lisabona pe 10 august, cu o zi înainte de cununia civilă.
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După aproape un deceniu de relație și speculații mediatice neîntrerupte, Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez și-au unit, oficial, destinele pe 11 august 2026.

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Cristiano Ronaldo și Georgina au semnat un contract prenupțial: și-au separat bunurile

Evenimentul s-a desfășurat departe de ochii lumii, printr-o ceremonie civilă restrânsă găzduită la vila nou construită a fotbalistului din Quinta da Marinha (Cascais), o proprietate evaluată la 30 de milioane de euro, scrie Diario de Noticias.

Atât Georgina, cât și Cristiano își vor păstra numele de familie de dinainte de căsătorie (Georgina Luisa Rodriguez Hernandez și Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro), o practică standard în legislația portugheză, scrie Jornal de Noticias, care dezvăluie și că celebrul cuplu a semnat un contract prenupțial care le-a separat bunurile.

„Fiecare persoană își păstrează bunurile deținute înainte de căsătorie și orice bunuri dobândite ulterior. Dacă achiziționează ceva în comun, acel bun poate aparține amândurora”.

Sursa citată a publicat și documentul:

sursa foto: jn.pt sursa foto: jn.pt
sursa foto: jn.pt

Mama și frații lui Cristiano Ronaldo, absenți de la nuntă

„Ceremonia a avut loc la ora 13:30 și a fost condusă de ofițerul de stare civilă Maria Manuel Ferreira de Campos Folhadela de Oliveira, care a călătorit de la Porto la Cascais pentru a oficia uniunea.

Printre martori s-au numărat Miguel Paixao, prieten cu Cristiano Ronaldo încă din perioada petrecută la Sporting, Ivana Rodriguez, sora Georginei, bijutierul spaniol Jose Rodriguez Sangil și soția sa, Monica Gonzalez Martinez.

La ceremonie au luat parte și cei 5 copii ai cuplului Cristiano și Georgina. Este vorba despre Cristiano Ronaldo Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda. Ronaldo este tatăl biologic al primilor trei, în timp ce Georgina este mama biologică a Alanei Martina și a Bellei Esmeralda.

Unul dintre detaliile surprinzătoare ale evenimentului a fost lipsa familiei Aveiro de la ceremonie, nici mama, nici surorile sau fratele lui Cristiano nefiind prezenți.

Vila din Cascais, refugiul cuplului Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cadrul ales pentru cununia civilă secretă, reședința cuplului, din Cascais, e o proprietate spectaculoasă construită de la zero pe parcursul a peste trei ani.

Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog)
Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog)

Galerie foto (12 imagini)

Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog) Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog) Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog) Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog) Așa arată vila din Cascais a lui Cristiano Ronaldo (foto: outdoorliving.blog)
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Situată într-un refugiu istoric al regalității portugheze, vila de peste 5.000 de metri pătrați construiți, desfășurată pe un teren generos de 12.000 metri pătrați, oferă o conexiune directă cu peisajul atlantic prin fațade masive din sticlă și terase continue.

Concepută special pentru intimitate maximă și un stil de viață exclusivist, domeniul include opt dormitoare (cu o suită matrimonială de 300 mp), piscine interioare și exterioare, un spațiu wellness complet cu sală de sport și spa, o sală de cinema privată, pistă de bowling și un garaj subteran generos, proiectat special pentru colecția de mașini de lux a fotbalistului.

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