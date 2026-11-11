Dorit după plecarea de la FCSB Înlăturat de Becali, Cernat e așteptat la un alt club din Superliga: „Are ușa deschisă”
Florin Cernat. Foto: Sportpictures
Superliga

Dorit după plecarea de la FCSB Înlăturat de Becali, Cernat e așteptat la un alt club din Superliga: „Are ușa deschisă”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 09:39
alt-text Actualizat: 11.11.2026, ora 09:39
  • Florin Cernat (46 de ani) ar putea reveni la FC Voluntari, după ce Gigi Becali (68 de ani) a anunțat că renunță la serviciile sale.
  • Fostul internațional român, care ocupa funcția de director sportiv la FCSB, este așteptat de conducerea clubului ilfovean, unde a mai activat în trecut.
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Becali a anunțat mai multe schimbări în conducerea și stafful tehnic al roș-albaștrilor, pe fondul nemulțumirilor legate de transferurile realizate în ultima perioadă.

Printre cei vizați se numără Florin Cernat și Alin Stoica.

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Florin Cernat, așteptat la FC Voluntari după despărțirea de FCSB

Bogdan Bălănescu, conducătorul celor de la FC Voluntari, a declarat că fostul mijlocaș ofensiv poate reveni la clubul ilfovean, dacă despărțirea de FCSB se va oficializa.

Cernat a mai lucrat la FC Voluntari înainte de a ajunge la FCSB, în noiembrie 2025, când a fost numit director sportiv.

„Hai să vedem dacă decizia anunțată de Gigi Becali se va și oficializa.

Dacă da, atunci cât eu voi fi la FC Voluntari, Florin Cernat are ușa deschisă la noi. Florin Cernat înseamnă foarte mult pentru FC Voluntari”, a declarat Bălănescu, potrivit prosport.ro.

65 de meciuri
a disputat Florin Cernat pentru FC Voluntari între 2016 și 2018, perioadă în care a marcat 13 goluri și a oferit 14 pase decisive. La echipa națională a României a adunat 14 selecții și două goluri

Înainte de veni la FCSB, Cernat a ocupat funcția de director sportiv timp de 7 ani la FC Voluntari.

Gigi Becali, nemulțumit de transferurile de la FCSB: „Cineva trebuie să răspundă”

Decizia patronului FCSB vine după criticile repetate la adresa campaniei de achiziții a echipei.

„Vor pleca vreo șase inși, o să dau afară vreo 5-6 de la club, e și Cernat printre ei. Nu contează legătura cu MM, cu atât mai mult, trebuie să răspundă cineva și dacă jucătorul sau jucătorii care s-au luat.

Ca să aduci un jucător care te costă 3 milioane, trebuie să-l vezi bine și, dacă l-au văzut bine, l-au văzut Cernat, Alin Stoica, MM și cu Filip.

Filip e un om prea cuminte, o să-l trimit acolo unde a venit prima dată, la echipa a doua, să lucreze acolo, nu că «hai că venim să ne distrăm la prima echipă, hai să facem aici un staff mai mare că ne distrăm, venim la antrenamente, ne distrăm», nu mai merge așa!

Avem un atacant, Avram, 16 ani, avem Stoian, avem un fundaș central, Dăncuș, îl avem pe Pădurariu, sunt o mână de tineri, 5-6 jucători de mare perspectivă și mare valoare.

Dacă îi creștem bine pe ăștia, putem să ne bazăm peste 3 ani să avem o echipă a noastră crescută la noi în academie, cu jucători valoroși români”, a declarat Gigi Becali, la Voyo Sport Live, citat de gsp.ro.

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