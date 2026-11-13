Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre absența jucătorilor importanți de la echipa națională, înaintea „dublei” cu Polonia și Bosnia.

România - Polonia se joacă sâmbătă, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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La această acțiune, Hagi nu se poate baza pe nume importante precum Ionuț Radu (rămas la club pentru un tratament), Nicușor Stanciu și Valentin Mihăilă (accidentați) și Răzvan Marin (suspendat).

Gică Hagi: „Nu o să plâng niciodată după niciun jucător”

Nicolae Stanciu și Ionuț Radu au anunțat că nu se pot alătura lotului din cauza unor probleme medicale, însă Hagi nu s-a declarat deloc îngrijorat de această situație.

Selecționerul consideră că este datoria ca jucătorilor să comunice public dificultățile cu care se confruntă, pentru a evita posibilele interpretări.

„Nu avem ce situație să lămurim (n.r. - cu Stanciu, care a venit în vizită la Mogoșoaia), nu a existat nicio situație, era un lucru cert, în care jucătorul trebuie să vină să zică ce probleme are.

Nu clubul, nu Federația reglează problemele, ci jucătorul. El trebuie să iasă să zică ce probleme are. Pentru că restul se poate interpreta, de-asta ei trebuie să iasă să explice.

Cu Radu nu am vorbit. Am comunicat pe aspectul ăla, știți și dumneavoastră. E un lucru cert. Ionuț a venit la ultimele meciuri, știam de problema pe care o are, nu e un lucru nou, a luat decizia de a se reface în perioada asta. E decizia lui și a clubului.

Nu o să plâng niciodată după niciun jucător. Echipa națională este mai mare decât orice jucător.

Am jucat și eu la Barcelona și la Real Madrid. Știți ce motto are Madrid? «Niciun jucător nu e mai bun decât echipa»”, a declarat Hagi, la conferința de presă.

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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