„Am ajuns pe marginea prăpastiei” Decizia luată de patronul FCSB, după ultimele tensiuni de la club: „Mi-e greu, dar sunt nevoit” +74 foto
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„Am ajuns pe marginea prăpastiei” Decizia luată de patronul FCSB, după ultimele tensiuni de la club: „Mi-e greu, dar sunt nevoit”

alt-text Ștefan Neda , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 22:57
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 22:57
  • Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit planurile pe care le are pentru redresarea echipei în a doua jumătate a sezonului.
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Patronul de la FCSB a anunțat, marți, câteva plecări de la club, la nivelul staff-ului tehnic și al conducerii, și a confirmat că plănuiește să se ocupe personal de transferuri.

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Gigi Becali: O să mă uit la filmulețe cu jucători”

Dezamăgit foarte tare de prestația lui Aymen Boutoutaou, ținând cont de suma de transfer și salariul algerianului, Becali a declarat din nou că nu se va mai baza pe Mihai Stoica sau pe alt om din cadrului clubului când vine vorba de noi jucători.

Finanțatorul a transmis că se va întâlni cu impresarii Bogdan Apostu și Bogdan Mara și va urmări videoclipuri cu jucători, din care va alege următoarele transferuri.

Din informațiile GOLAZO.ro, întâlnirea din Becali și cei doi agenți ar urma să aibă loc luni.

„Mă întâlnesc cu ei (n.r. - Mara și Apostu), o să vedem, o să aduc eu jucători. Și o să vedeți voi dacă o să mă pricep eu sau nu. O să vedeți voi.

Mi-era greu și mie, am 69 de ani. Să mă uit la filmulețe cu jucători... Nu m-am uitat în tinerețe, mă uit acum.

Dar asta e, sunt nevoit, pentru că deja am ajuns pe marginea prăpastiei. Și dacă nu mă ocup, cad în prăpastie”, declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

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Formația lui Laurențiu Reghecampf vine după trei înfrângeri consecutive, toate cu scorul de 0-1, cu U Cluj și Corvinul în Liga 1, respectiv cu Gloria Bistrița în Cupa României, fiind pe locul 8 în Liga 1.

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