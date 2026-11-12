Boicot al Peluzei Nord Suporterii FCSB amenință cu protestul după ce Becali s-a răzgândit în privința lui Alin Stoica

Peluza Nord a transmis un comunicat categoric în care anunță că nu va mai participa la meciurile celor de la FCSB dacă Alin Stoica (39 de ani) va rămâne la club.

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Deși Gigi Becali a anunțat că Alin Stoica va fi demis de la FCSB, roș-albaștrii au anunțat astăzi că antrenorul secund va continua la academia echipei.

Peluza Nord amenință cu protestul dacă Alin Stoica nu va pleca de la FCSB

Decizia luată de FCSB a stârnit furia suporterilor roș-albaștrilor. În urmă cu o lună, Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, le-a cerut demisia lui Alin Stoica și Lucian Filip pe motiv că au favorizat anumiți copii în funcție de interese proprii.

La rugămintea lui Mihai Stoica, Gigi Becali a decis să-l păstreze totuși pe Alin Stoica, iar Peluza Nord a transmis un comunicat în care a precizat:

„Peluza Nord anunță că, atât timp cât Alin Stoica va rămâne în cadrul clubului, nu va mai participa la meciurile echipei, indiferent de competiție sau de stadionul pe care acestea se vor disputa, și nu va mai asigura susținerea organizată din tribune.

Este o decizie asumată, cu o condiție clară pentru revenire: plecarea lui Alin Stoica din club. Până atunci, locul nostru în tribună va rămâne gol.

Atașamentul nostru față de echipă și de culori rămâne neschimbat. Tocmai pentru că acest atașament înseamnă și demnitate, și respect, alegem să transmitem un mesaj fără echivoc, pe care îl vom susține prin fapte”, a transmis Peluza Nord pe Facebook.

Becali, convins de Mihai Stoica să-l păstreze pe Alin Stoica

Gigi Becali a confirmat astăzi că Mihai Stoica va părăsi FCSB, după 16 ani de colaborare.

Înainte să plece de la club, Mihai Stoica l-a rugat pe patronul FCSB să nu-l dea afară pe Alin Stoica, conform spuselor lui Becali.

„Mi-a spus MM că fac o mare nedreptate cu Alin Stoica. Și eu i-am zis: «Bine, mă, MM, dacă tu spui că fac o mare nedreptate, uite, îl primesc înapoi pe Alin Stoica. E bine așa?»

Deci Alin Stoica rămâne la FCSB, asta e decizia mea finală după ce am vorbit și cu MM”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

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