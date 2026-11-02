Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a lansat o serie de acuzații la adresa arbitrului Iulian Călin, după înfrângerea cu U Cluj, scor 0-1, din etapa #14 a Superligii.

Omul de afaceri a contestat mai multe decizii ale centralului, în special cartonașul galben primit de Denis Drăguș pentru simulare.

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U Cluj a câștigat cu 1-0, grație golului marcat de Jovo Lukic în minutul 77. A fost prima înfrângere a FCSB în campionat de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

După meci, Gigi Becali a criticat dur arbitrajul lui Iulian Călin, nemulțumit de mai multe decizii luate de central pe parcursul partidei.

Gigi Becali, acuzații la adresa lui Iulian Călin: „Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie”

Patronul FCSB a susținut că arbitrul a luat mai multe decizii împotriva echipei sale, fără să existe neapărat o fază decisivă care să fi schimbat rezultatul.

„Nu au fost lucruri grave de arbitraj. S-a văzut intenția lui, galben la Muhar. Mendy nici nu a fost atins la faza de la mijlocul terenului.

Pe lângă asta, cât să fii de nenorocit? Dacă ai prelungit numai cu cinci minute, lasă faza să curgă, că trebuia să lași vreo șapte-opt minute”, a declarat Becali, la Prima Sport.

Omul de afaceri și-a înăsprit apoi discursul, folosind mai multe expresii jignitoare la adresa centralului.

„E escroc. Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie. De ce să dai cinci minute? De escroc.

Îl știu eu, că așa ne-a făcut tot timpul. El este din Giulești. Se vede după el că e din Giulești.

Cum să faci, bă, așa? Îl vezi că nici nu îl atinge la mijloc și dai fault. Când cădeau ai lor, pac, fault. Cisotti, când a rămas lat în prima repriză, n-a fost nimic”, a continuat patronul FCSB.

Un om, când e pornit dinainte, dracii îl pun să greșească și aiurea, ca să se vadă mizeria din capul lui. Asta este umbrirea minții, întunecarea minții. Gigi Becali, patron FCSB

Becali a contestat cartonașul galben primit de Denis Drăguș

Un alt moment care l-a nemulțumit pe patronul FCSB s-a petrecut în minutul 87. Denis Drăguș a căzut în careul advers, iar Iulian Călin i-a arătat cartonașul galben pentru simulare.

„Pe Drăguș îl atinge de două ori, o dată și încă o dată. Îl atinge, dar la viteza pe care o avea, cade.

Eu nu am zis că vreau 11 metri, dar nu să îi dai galben. Nu spun că e 11 metri, dar nici să îi dai galben.

Când ești hoț, nici măcar nu știi cum să le faci. Sau probabil e incompetent”, a afirmat Becali.

Becali, nemulțumit că arbitrul a fluierat finalul meciului: „Lasă faza să curgă!”

Patronul FCSB a criticat și decizia arbitrului de a încheia partida în timp ce echipa sa încerca să construiască un ultim atac.

Iulian Călin le-a căpitanilor că partida urma să se încheie imediat după respingerea mingii de către apărare.

„Nici la cel mai idiot arbitraj n-am văzut să nu lași faza la mingea aproape de 16 metri.

Nu că din cauza lui am pierdut meciul. Chiar dacă câștigam, tot mă luam de el”, a spus omul de afaceri.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în poarta FCSB-ului

Gigi Becali i-a atacat și pe Kyros Vassaras și István Kovács

Nemulțumirile patronului FCSB nu s-au limitat la prestația lui Iulian Călin.

Întrebat despre sesizările făcute împotriva sa la comisiile disciplinare, Becali i-a criticat pe Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, și pe „centralul” Istvan Kovacs.

„Cine să mă mai reclame pe mine? Un maimuțoi? Du-te cu papagalii tăi. Eu sunt Becali, ei sunt papagali.

Kovács, după ce că face numai tâmpenii, mai și reclamă el. Vai de capul lui. Ce obrăznicie au! De ce nu greșește în Champions League?”, a declarat Becali.

Cum sunt din zece jurnaliști opt împotriva mea, așa există și la arbitri. Din 30, zece sunt împotriva mea. Eu trebuie să fac valoare ca să mă bat și cu Vassaras, și cu Burleanu, care îl ține pe Vassaras, și cu toată federația Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali a amintit de conflictul cu Horațiu Feșnic

În timpul intervenției, Becali a făcut referire și la un conflict mai vechi cu arbitrul Horațiu Feșnic, după un derby cu Rapid.

„Și Feșnic tot așa era, când a greșit cu Rapidul, atunci l-am făcut praf. L-am jignit în toate felurile când a fost cu Coman și cu Onea.

Și i-a dat telefon lui Vali: «Vă rog frumos să îi spuneți să mă ierte, am greșit».

Măcar a avut atât bun-simț să nu meargă la comisii, pentru că a greșit și și-a cerut scuze”, a povestit Becali.

Înfrângerea cu U Cluj a întrerupt seria de trei victorii consecutive obținute de FCSB în Superliga de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

21 de puncte a acumulat FCSB după 14 etape, „roș-albaștrii” ocupând locul 7 în Superliga, în afara zonei de play-off

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