„Nenorocit, escroc!” Gigi Becali și-a pierdut controlul după U Cluj - FCSB: „Ce obrăznicie au!” +8 foto
Gigi Becali FOTO Sport Pictures
Superliga

„Nenorocit, escroc!” Gigi Becali și-a pierdut controlul după U Cluj - FCSB: „Ce obrăznicie au!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 02.11.2026, ora 23:23
alt-text Actualizat: 02.11.2026, ora 23:33
  • Gigi Becali (68 de ani), patronul FCSB, a lansat o serie de acuzații la adresa arbitrului Iulian Călin, după înfrângerea cu U Cluj, scor 0-1, din etapa #14 a Superligii.
  • Omul de afaceri a contestat mai multe decizii ale centralului, în special cartonașul galben primit de Denis Drăguș pentru simulare.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

U Cluj a câștigat cu 1-0, grație golului marcat de Jovo Lukic în minutul 77. A fost prima înfrângere a FCSB în campionat de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

După meci, Gigi Becali a criticat dur arbitrajul lui Iulian Călin, nemulțumit de mai multe decizii luate de central pe parcursul partidei.

„Nu meritam să pierdem” Denis Drăguș explică de ce FCSB a plecat învinsă de la Cluj: „Detaliile fac diferența”
Citește și
„Nu meritam să pierdem” Denis Drăguș explică de ce FCSB a plecat învinsă de la Cluj: „Detaliile fac diferența”
Citește mai mult
„Nu meritam să pierdem” Denis Drăguș explică de ce FCSB a plecat învinsă de la Cluj: „Detaliile fac diferența”

Gigi Becali, acuzații la adresa lui Iulian Călin: „Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie”

Patronul FCSB a susținut că arbitrul a luat mai multe decizii împotriva echipei sale, fără să existe neapărat o fază decisivă care să fi schimbat rezultatul.

„Nu au fost lucruri grave de arbitraj. S-a văzut intenția lui, galben la Muhar. Mendy nici nu a fost atins la faza de la mijlocul terenului.

Pe lângă asta, cât să fii de nenorocit? Dacă ai prelungit numai cu cinci minute, lasă faza să curgă, că trebuia să lași vreo șapte-opt minute”, a declarat Becali, la Prima Sport.

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures

Galerie foto (8 imagini)

U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures U Cluj - FCSB FOTO Sport Pictures
+8 Foto
labels.photo-gallery

Omul de afaceri și-a înăsprit apoi discursul, folosind mai multe expresii jignitoare la adresa centralului.

„E escroc. Dacă nu era arbitru, era escroc de meserie. De ce să dai cinci minute? De escroc.

Îl știu eu, că așa ne-a făcut tot timpul. El este din Giulești. Se vede după el că e din Giulești.

Cum să faci, bă, așa? Îl vezi că nici nu îl atinge la mijloc și dai fault. Când cădeau ai lor, pac, fault. Cisotti, când a rămas lat în prima repriză, n-a fost nimic”, a continuat patronul FCSB.

Un om, când e pornit dinainte, dracii îl pun să greșească și aiurea, ca să se vadă mizeria din capul lui. Asta este umbrirea minții, întunecarea minții. Gigi Becali, patron FCSB

Becali a contestat cartonașul galben primit de Denis Drăguș

Un alt moment care l-a nemulțumit pe patronul FCSB s-a petrecut în minutul 87. Denis Drăguș a căzut în careul advers, iar Iulian Călin i-a arătat cartonașul galben pentru simulare.

„Pe Drăguș îl atinge de două ori, o dată și încă o dată. Îl atinge, dar la viteza pe care o avea, cade.

Eu nu am zis că vreau 11 metri, dar nu să îi dai galben. Nu spun că e 11 metri, dar nici să îi dai galben.

Când ești hoț, nici măcar nu știi cum să le faci. Sau probabil e incompetent”, a afirmat Becali.

Becali, nemulțumit că arbitrul a fluierat finalul meciului: „Lasă faza să curgă!”

Patronul FCSB a criticat și decizia arbitrului de a încheia partida în timp ce echipa sa încerca să construiască un ultim atac.

Iulian Călin le-a căpitanilor că partida urma să se încheie imediat după respingerea mingii de către apărare.

„Nici la cel mai idiot arbitraj n-am văzut să nu lași faza la mingea aproape de 16 metri.

Nu că din cauza lui am pierdut meciul. Chiar dacă câștigam, tot mă luam de el”, a spus omul de afaceri.

VIDEO. Golul marcat de Lukic în poarta FCSB-ului

Gigi Becali i-a atacat și pe Kyros Vassaras și István Kovács

Nemulțumirile patronului FCSB nu s-au limitat la prestația lui Iulian Călin.

Întrebat despre sesizările făcute împotriva sa la comisiile disciplinare, Becali i-a criticat pe Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, și pe „centralul” Istvan Kovacs.

„Cine să mă mai reclame pe mine? Un maimuțoi? Du-te cu papagalii tăi. Eu sunt Becali, ei sunt papagali.

Kovács, după ce că face numai tâmpenii, mai și reclamă el. Vai de capul lui. Ce obrăznicie au! De ce nu greșește în Champions League?”, a declarat Becali.

Cum sunt din zece jurnaliști opt împotriva mea, așa există și la arbitri. Din 30, zece sunt împotriva mea. Eu trebuie să fac valoare ca să mă bat și cu Vassaras, și cu Burleanu, care îl ține pe Vassaras, și cu toată federația Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali a amintit de conflictul cu Horațiu Feșnic

În timpul intervenției, Becali a făcut referire și la un conflict mai vechi cu arbitrul Horațiu Feșnic, după un derby cu Rapid.

„Și Feșnic tot așa era, când a greșit cu Rapidul, atunci l-am făcut praf. L-am jignit în toate felurile când a fost cu Coman și cu Onea.

Și i-a dat telefon lui Vali: «Vă rog frumos să îi spuneți să mă ierte, am greșit».

Măcar a avut atât bun-simț să nu meargă la comisii, pentru că a greșit și și-a cerut scuze”, a povestit Becali.

Înfrângerea cu U Cluj a întrerupt seria de trei victorii consecutive obținute de FCSB în Superliga de la revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

21 de puncte
a acumulat FCSB după 14 etape, „roș-albaștrii” ocupând locul 7 în Superliga, în afara zonei de play-off

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
gigi becali liga 1 u cluj fcsb iulian calin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
11:35
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Primele rezultate ale autopsiei Lovitura suferită pe teren de Jesus de Miguel i-ar fi provocat un traumatism fatal. Sunt așteptate și alte investigații
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share