Acționari-creditori Foștii investitori cer înapoi  împrumuturile de 7 milioane de euro de la clubul falimentar
Diverse

Acționari-creditori Foștii investitori cer înapoi împrumuturile de 7 milioane de euro de la clubul falimentar

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 04.11.2026, ora 09:19
alt-text Actualizat: 04.11.2026, ora 09:19
  • AFC Hermannstadt a intrat în faliment, iar noul tabel suplimentar al creanțelor arată dimensiunea datoriilor acumulate de club după deschiderea procedurii de insolvență.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

AFC Hermannstadt a acumulat datorii suplimentare de peste 40 de milioane de lei, aproximativ 800.000 de euro, în cei cinci ani de insolvență, până la intrarea în faliment.

Parma, audiată în procesul Man - Prodan Judecătorii cer detalii despre transferul „tricolorului” de la FCSB. Miza: 350.000 de euro
Citește și
Parma, audiată în procesul Man - Prodan Judecătorii cer detalii despre transferul „tricolorului” de la FCSB. Miza: 350.000 de euro
Citește mai mult
Parma, audiată în procesul Man - Prodan Judecătorii cer detalii despre transferul „tricolorului” de la FCSB. Miza: 350.000 de euro

Hermannstadt a ajuns la datorii de 13,1 milioane de euro în faliment

Suma reprezintă creanțele suplimentare admise de lichidatorul judiciar și se adaugă celor 28,4 milioane de lei înscrise anterior în masa credală a clubului.

Astfel, totalul datoriilor recunoscute în procedură ajung la 68.811.034,38 lei, aproximativ 13,1 milioane de euro

Noul tabel, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 2 noiembrie 2026, arată că cea mai mare parte a împrumuturilor acordate clubului provine de la foștii acționari și de la persoane sau societăți din sfera lor de afaceri.

Foștii acționari au de recuperat 4,45 milioane de euro din împrumuturi acordate în insolvență

Creanțele acestora se ridică la 23.362.735 de lei, echivalentul a aproximativ 4,45 milioane de euro.

Lichidatorul a înscris aceste sume în categoria creanțelor care vor fi plătite cu prioritate față de celelalte datorii ale clubului, după cheltuielile de procedură.

Ștefan Băcilă și firmele din sfera sa de afaceri, împrumuturi de 3,95 milioane de euro în insolvență

Ștefan Băcilă (46 de ani), alături de Nicoleta Băcilă și de firmele Asterra Con SRL, Terra Building SRL și Nord Construct SRL, figurează în tabelul suplimentar cu creanțe care însumează peste 20,7 milioane de lei, circa 3,95 milioane de euro.

CreditorSumă admisă
Ștefan Mihai Băcilă9.548.064 lei
Asterra Con SRL5.221.692 lei
Terra Building SRL4.343.326 lei
Nord Construct SRL1.150.000 lei
Nicoleta Băcilă500.000 lei
Total20.763.082 lei

Băcilă are de recuperat peste 5,28 milioane de euro

Ștefan Băcilă figura deja la masa credală stabilită în tabelul definitiv actualizat din septembrie cu o creanță personală de 3.854.195 lei.

Asterra Con avea înscriși 1,9 milioane de lei, iar Terra Building apărea cu 252.042 lei la categoria creanțelor garantate și 997.958 lei la chirografari.

În total, cele trei creanțe se ridicau la 7.004.195 de lei, echivalentul a aproximativ 1,334 milioane de euro.

Adunând creanțele din cele două tabele, Ștefan Băcilă și firmele din sfera sa de afaceri au de recuperat 27.767.277 de lei, aproximativ 5,28 milioane de euro.

Pentru recuperarea unei părți din împrumuturile acordate clubului, lichidatorul a propus ca Ștefan Băcilă să primească, în contul datoriei, drepturile de încasare a banilor din transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora, parafat pentru 1,15 milioane de euro.

7,34 milioane de euro
reprezintă totalul creanțelor lui Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, împreună cu firmele asociate celor doi, în cele două tabele ale procedurii de faliment

Claudiu Rotar are de încasat două milioane de euro

Un alt fost acționar, Claudiu Rotar (48 de ani) și două societăți asociate acestuia, Naturstore SRL și Naturdiro SRL, au înscrise creanțe de alte 2,6 milioane de lei, circa 495.000 de euro.

CreditorSumă admisă
Claudiu Bucur Rotar746.237,80 lei
Naturstore SRL1.205.915,73 lei
Naturdiro SRL647.500 lei
Total2.599.653,53 lei

În tabelul definitiv actualizat în septembrie erau deja înscrise creanțe de 2,33 milioane de lei pentru Naturstore, 741.130 de lei pentru Naturdiro și 5.079.045 de lei pentru Claudiu Rotar. În total, 8.150.175 de lei, echivalentul a 1,552 milioane de euro.

Prin urmare, Claudiu Rotar și cele firmele sale au de recuperat, cumulat, 10.749.828 de lei, aproximativ 2,05 milioane de euro.

Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal Claudiu Rotar

Opt milioane de euro acceptate. Primăria, creanță respinsă de 14,7 milioane de euro

Creditorii au cerut înscrierea unor creanțe în valoare totală de 117.957.158,50 lei (22,47 milioane de euro). Lichidatorul a admis 40.404.769 lei (7,7 milioane de euro) și a respins 77.552.390 lei (14,77 milioane de euro).

Cea mai mare diferență vine din pretențiile Municipiului Sibiu. Direcția Generală Juridică a Primăriei a solicitat 77.452.627 lei (14,7 milioane de euro), însă lichidatorul a respins întreaga sumă.

Primăria solicită 14.215.830,88 lei reprezentând debit principal și alte 63.236.796,58 lei penalități și accesorii calculate până la 21 august 2026. Pretențiile au legătură cu finanțările acordate clubului în anii 2024 și 2025, precum și deconturi controversate, contestate în instanță.

Aproape un milion de euro pentru jucători, antrenori și oficiali

O altă categorie importantă este cea a creanțelor provenite din contractele de activitate sportivă. Din totalul de 5.195.946 (990.000 de euro) lei solicitat de 31 de persoane, lichidatorul a admis 5.100.384 lei (971.500 de euro).

Printre beneficiarii celor mai mari creanțe admise se numără fotbaliștii Diogo Batista, Dragoș Albu, Eduard Florescu, Kalifa Kujabi, Cristian Neguț și Dennis Politic.

Pe listă apar și fostul președinte Daniel Niculae, precum și antrenorii Marius Măldărășanu și Dorinel Munteanu.

CreditorSumă admisă (lei)
Diogo Batista689.714,32
Dragoș Albu365.839,78
Eduard Florescu300.427,77
Daniel Niculae292.658,94
Kalifa Kujabi268.421,66
Cristian Neguț262.184,58
Dennis Politic238.190,38
Marko Gjorgjievscki225.452,65
Radu Neguț210.309,30
Silviu Bălure210.168
Sergiu Buș206.952
Dorinel Munteanu186.944
Marius Măldărășanu174.702,15
Tiberiu Căpușă165.451,69
Ioan Bârștan159.678,05
Ionuț Stoica147.643,02
Aurelian Chitu144.490,50
Vlad-Ionuț Muțiu133.456,68
Alin Ionuț Pop131.223,64
George Halmaghi112.000
Dorin Zotinică105.092,60
Ianis Alessio Gândilă80.970,40
Laurențiu Iorga64.363,95
Dorin Toma64.363,95
Florin Bejan56.482,65
Sergiu Gabriel Haidău30.200
Iulian Merintean24.200
Cristian Cotoară18.200
Alexandru-Bogdan Piko15.200
Paul Hodea12.200
Andrei Popa3.200
Total5.100.383,86

Daniel Niculae a cerut 6.000 de euro pentru regula 5+6. Lichidatorul a respins pretenția

Lichidatorul a respins o parte dintre sumele solicitate de câțiva dintre creditori.

În cazul lui Daniel Niculae, de exemplu, nu a fost admisă o pretenție de 6.000 de euro reprezentând partea sa dintr-o posibilă sumă primită de club de la FRF pentru respectarea regulii 5+6.

Motivul: suma nu era prevăzută în contractul de activitate sportivă.

Peste 750.000 de euro pentru servicii

Pentru serviciile prestate clubului după deschiderea insolvenței au fost solicitate 3.955.375 de lei (753.400 de euro), iar lichidatorul a admis 3.951.175 de lei (752.605 de euro).

Cea mai mare creanță din această categorie îi revine EAD.RO Interactive, societatea care deține drepturile TV și comerciale pentru Superliga României, cu 1.102.302,19 lei (210.000 de euro).

Urmează Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD.STI, cu 582.445 lei, Terra Building SRL (Ștefan Băcilă), cu 575.960 de lei, și Rox Iuli SRL, cu 568.052 lei.

Pe listă mai apar U Craiova 1948 Club Sportiv SA, gruparea din Liga 1, cu 291.907,95 lei, și Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj, cu 190.342,68 lei.

ANAF are de recuperat 1,43 milioane de euro

În categoria creanțelor bugetare, lichidatorul a acceptat 7.990.474,36 lei (1,52 milioane de euro) dintr-un total solicitat de 85.443.102 lei (16,275 de milioane de euro).

Cea mai mare creanță admisă aparține Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov – AJFP Sibiu, cu 7.510.549 lei (1,43 milioane de euro).

Alte sume acceptate:

  • Municipiul Sibiu – Consiliul Local: 438.825 lei;
  • Municipiul Sibiu – Direcția Fiscală Locală: 39.823 lei;
  • Direcția Fiscală Locală Mediaș: 1.277 lei.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
INTERVIU Care e miza ca România să aibă un om la vârful unei organizații de zeci de state, deși în unele nu avem nici ambasade. Dacian Cioloș explică de ce nu se consideră nici „omul Franței”, nici „al Europei”
faliment afc hermannstadt hermannstadt stefan bacila
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:29
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK,  Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat
12:07
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
„Are nevoie să fie pusă la punct” Cuvinte grele spuse de Jessica Pegula despre o jucătoare din TOP 3 WTA! N-a scăpat nici antrenoarea! Microfoanele au înregistrat tot!
12:18
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
Harry Kane a semnat Englezul a devenit cel mai bine plătit fotbalist din Europa! Ce sumă va încasa
12:01
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Pleacă de la Dinamo Andrei Nicolescu a anunțat despărțirea de un jucător esențial pentru „câini” sezonul trecut
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”

Theodor Jumătate: Reghecampf, Trump și amenințarea jurnaliștilor: „Ai grijă!”
Top stiri
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Superliga
04.11
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
Citește mai mult
Ultimele rămășițe Imagini spectaculoase din aer cu șantierul din Ștefan cel Mare! Ce a mai rămas din fosta arenă Dinamo + când va începe noua construcție
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Campionate
03.11
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Citește mai mult
„Da, Șucu e cu Zelenski, ești nebun?” Răzvan Raț a răbufnit după  acuzațiile lui Gigi Becali: „Câtă cretinătate”
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Liga Campionilor
04.11
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Citește mai mult
Liga Campionilor Interul lui Chivu a făcut spectacol cu Feyenoord + PSG a demolat-o pe Villarreal
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
B365
04.11
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu
Citește mai mult
Traseul interzis de care aproape c-am uitat. Pe unde n-avea voie nici picior de om când se făcea Magistrala de metrou M2, cu toit cu fanteziile cuplului Ceuașescu

Echipe/Competiții

fcsb 50 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 21 rapid 22 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share