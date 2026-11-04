Acționari-creditori Foștii investitori cer înapoi  împrumuturile de 7 milioane de euro de la clubul falimentar

AFC Hermannstadt a intrat în faliment, iar noul tabel suplimentar al creanțelor arată dimensiunea datoriilor acumulate de club după deschiderea procedurii de insolvență.

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AFC Hermannstadt a acumulat datorii suplimentare de peste 40 de milioane de lei, aproximativ 800.000 de euro, în cei cinci ani de insolvență, până la intrarea în faliment.

Hermannstadt a ajuns la datorii de 13,1 milioane de euro în faliment

Suma reprezintă creanțele suplimentare admise de lichidatorul judiciar și se adaugă celor 28,4 milioane de lei înscrise anterior în masa credală a clubului.

Astfel, totalul datoriilor recunoscute în procedură ajung la 68.811.034,38 lei, aproximativ 13,1 milioane de euro

Noul tabel, publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvență din 2 noiembrie 2026, arată că cea mai mare parte a împrumuturilor acordate clubului provine de la foștii acționari și de la persoane sau societăți din sfera lor de afaceri.

Foștii acționari au de recuperat 4,45 milioane de euro din împrumuturi acordate în insolvență

Creanțele acestora se ridică la 23.362.735 de lei, echivalentul a aproximativ 4,45 milioane de euro.

Lichidatorul a înscris aceste sume în categoria creanțelor care vor fi plătite cu prioritate față de celelalte datorii ale clubului, după cheltuielile de procedură.

Ștefan Băcilă și firmele din sfera sa de afaceri, împrumuturi de 3,95 milioane de euro în insolvență

Ștefan Băcilă (46 de ani), alături de Nicoleta Băcilă și de firmele Asterra Con SRL, Terra Building SRL și Nord Construct SRL, figurează în tabelul suplimentar cu creanțe care însumează peste 20,7 milioane de lei, circa 3,95 milioane de euro.

Creditor Sumă admisă Ștefan Mihai Băcilă 9.548.064 lei Asterra Con SRL 5.221.692 lei Terra Building SRL 4.343.326 lei Nord Construct SRL 1.150.000 lei Nicoleta Băcilă 500.000 lei Total 20.763.082 lei

Băcilă are de recuperat peste 5,28 milioane de euro

Ștefan Băcilă figura deja la masa credală stabilită în tabelul definitiv actualizat din septembrie cu o creanță personală de 3.854.195 lei.

Asterra Con avea înscriși 1,9 milioane de lei, iar Terra Building apărea cu 252.042 lei la categoria creanțelor garantate și 997.958 lei la chirografari.

În total, cele trei creanțe se ridicau la 7.004.195 de lei, echivalentul a aproximativ 1,334 milioane de euro.

Adunând creanțele din cele două tabele, Ștefan Băcilă și firmele din sfera sa de afaceri au de recuperat 27.767.277 de lei, aproximativ 5,28 milioane de euro.

Pentru recuperarea unei părți din împrumuturile acordate clubului, lichidatorul a propus ca Ștefan Băcilă să primească, în contul datoriei, drepturile de încasare a banilor din transferul lui Ianis Stoica la Estrela Amadora, parafat pentru 1,15 milioane de euro.

7,34 milioane de euro reprezintă totalul creanțelor lui Ștefan Băcilă și Claudiu Rotar, împreună cu firmele asociate celor doi, în cele două tabele ale procedurii de faliment

Claudiu Rotar are de încasat două milioane de euro

Un alt fost acționar, Claudiu Rotar (48 de ani) și două societăți asociate acestuia, Naturstore SRL și Naturdiro SRL, au înscrise creanțe de alte 2,6 milioane de lei, circa 495.000 de euro.

Creditor Sumă admisă Claudiu Bucur Rotar 746.237,80 lei Naturstore SRL 1.205.915,73 lei Naturdiro SRL 647.500 lei Total 2.599.653,53 lei

În tabelul definitiv actualizat în septembrie erau deja înscrise creanțe de 2,33 milioane de lei pentru Naturstore, 741.130 de lei pentru Naturdiro și 5.079.045 de lei pentru Claudiu Rotar. În total, 8.150.175 de lei, echivalentul a 1,552 milioane de euro.

Prin urmare, Claudiu Rotar și cele firmele sale au de recuperat, cumulat, 10.749.828 de lei, aproximativ 2,05 milioane de euro.

Pierderile mele sunt undeva la două milioane de euro. Este exclus să mai revin în fotbal Claudiu Rotar

Opt milioane de euro acceptate. Primăria, creanță respinsă de 14,7 milioane de euro

Creditorii au cerut înscrierea unor creanțe în valoare totală de 117.957.158,50 lei (22,47 milioane de euro). Lichidatorul a admis 40.404.769 lei (7,7 milioane de euro) și a respins 77.552.390 lei (14,77 milioane de euro).

Cea mai mare diferență vine din pretențiile Municipiului Sibiu. Direcția Generală Juridică a Primăriei a solicitat 77.452.627 lei (14,7 milioane de euro), însă lichidatorul a respins întreaga sumă.

Primăria solicită 14.215.830,88 lei reprezentând debit principal și alte 63.236.796,58 lei penalități și accesorii calculate până la 21 august 2026. Pretențiile au legătură cu finanțările acordate clubului în anii 2024 și 2025, precum și deconturi controversate, contestate în instanță.

Aproape un milion de euro pentru jucători, antrenori și oficiali

O altă categorie importantă este cea a creanțelor provenite din contractele de activitate sportivă. Din totalul de 5.195.946 (990.000 de euro) lei solicitat de 31 de persoane, lichidatorul a admis 5.100.384 lei (971.500 de euro).

Printre beneficiarii celor mai mari creanțe admise se numără fotbaliștii Diogo Batista, Dragoș Albu, Eduard Florescu, Kalifa Kujabi, Cristian Neguț și Dennis Politic.

Pe listă apar și fostul președinte Daniel Niculae, precum și antrenorii Marius Măldărășanu și Dorinel Munteanu.

Creditor Sumă admisă (lei) Diogo Batista 689.714,32 Dragoș Albu 365.839,78 Eduard Florescu 300.427,77 Daniel Niculae 292.658,94 Kalifa Kujabi 268.421,66 Cristian Neguț 262.184,58 Dennis Politic 238.190,38 Marko Gjorgjievscki 225.452,65 Radu Neguț 210.309,30 Silviu Bălure 210.168 Sergiu Buș 206.952 Dorinel Munteanu 186.944 Marius Măldărășanu 174.702,15 Tiberiu Căpușă 165.451,69 Ioan Bârștan 159.678,05 Ionuț Stoica 147.643,02 Aurelian Chitu 144.490,50 Vlad-Ionuț Muțiu 133.456,68 Alin Ionuț Pop 131.223,64 George Halmaghi 112.000 Dorin Zotinică 105.092,60 Ianis Alessio Gândilă 80.970,40 Laurențiu Iorga 64.363,95 Dorin Toma 64.363,95 Florin Bejan 56.482,65 Sergiu Gabriel Haidău 30.200 Iulian Merintean 24.200 Cristian Cotoară 18.200 Alexandru-Bogdan Piko 15.200 Paul Hodea 12.200 Andrei Popa 3.200 Total 5.100.383,86

Daniel Niculae a cerut 6.000 de euro pentru regula 5+6. Lichidatorul a respins pretenția

Lichidatorul a respins o parte dintre sumele solicitate de câțiva dintre creditori.

În cazul lui Daniel Niculae, de exemplu, nu a fost admisă o pretenție de 6.000 de euro reprezentând partea sa dintr-o posibilă sumă primită de club de la FRF pentru respectarea regulii 5+6.

Motivul: suma nu era prevăzută în contractul de activitate sportivă.

Peste 750.000 de euro pentru servicii

Pentru serviciile prestate clubului după deschiderea insolvenței au fost solicitate 3.955.375 de lei (753.400 de euro), iar lichidatorul a admis 3.951.175 de lei (752.605 de euro).

Cea mai mare creanță din această categorie îi revine EAD.RO Interactive, societatea care deține drepturile TV și comerciale pentru Superliga României, cu 1.102.302,19 lei (210.000 de euro).

Urmează Fanatictour Turizm Sanayi Ve Ticaret LTD.STI, cu 582.445 lei, Terra Building SRL (Ștefan Băcilă), cu 575.960 de lei, și Rox Iuli SRL, cu 568.052 lei.

Pe listă mai apar U Craiova 1948 Club Sportiv SA, gruparea din Liga 1, cu 291.907,95 lei, și Asociația Sportivă Fotbal Club Universitatea Cluj, cu 190.342,68 lei.

ANAF are de recuperat 1,43 milioane de euro

În categoria creanțelor bugetare, lichidatorul a acceptat 7.990.474,36 lei (1,52 milioane de euro) dintr-un total solicitat de 85.443.102 lei (16,275 de milioane de euro).

Cea mai mare creanță admisă aparține Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov – AJFP Sibiu, cu 7.510.549 lei (1,43 milioane de euro).

Alte sume acceptate:

Municipiul Sibiu – Consiliul Local: 438.825 lei;

Municipiul Sibiu – Direcția Fiscală Locală: 39.823 lei;

Direcția Fiscală Locală Mediaș: 1.277 lei.

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