Tribunalul Sibiu a dispus intrarea în procedura generală a falimentului a Asociației Fotbal Club Hermannstadt. Instanța a decis dizolvarea clubului și ridicarea dreptului de administrare al fostului administrator social.

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Finalista Cupei României din 2018 și 2025 este istorie. Tribunalul Sibiu a decis miercuri, 9 septembrie, intrarea în faliment a Asociației Fotbal Club Hermannstadt, entitatea care a administrat clubul sibian.

Tribunalul a declarat Hermannstadt în faliment

Instanța a admis cererea formulată de administratorul judiciar Ideal Insolv SPRL și a decis intrarea Asociației Fotbal Club Hermannstadt în procedura generală a falimentului.

Totodată, Tribunalul Sibiu a dispus dizolvarea debitoarei și i-a ridicat dreptul de administrare fostului administrator social.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 7 zile de la comunicare.

Tribunalul a dispus și sigilarea bunurilor aflate în patrimoniul clubului, iar gestiunea averii trebuie predată lichidatorului judiciar în cel mult 5 zile de la notificarea intrării în faliment.

Toate băncile la care debitoarea are conturi au fost înștiințate să nu permită efectuarea de operațiuni fără ordinul judecătorului-sindic sau al lichidatorului judiciar.

FOTO. Imagini de la retrogradarea Hermannstadt, după barajul cu FC Voluntari

Cinci cereri de faliment au rămas fără obiect

Tribunalul a respins ca rămase fără obiect cererile de deschidere a procedurii falimentului formulate de Tiberiu-Ionuț Căpușă, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu, Laurențiu-Cătălin Iorga, Dorin Toma și Dorinel Munteanu.

Motivul este simplu: instanța a decis deja intrarea clubului în procedura falimentului, astfel că solicitările separate nu mai aveau obiect.

Ce urmează

Lichidatorul judiciar trebuie să notifice debitoarea, creditorii și Oficiul Registrului Comerțului cu privire la deschiderea procedurii.

Pentru creanțele născute în timpul procedurii, termenul-limită pentru depunerea cererilor de admitere a fost stabilit la 12 octombrie 2026.

Verificarea acestora și întocmirea tabelului suplimentar sunt programate până la 2 noiembrie, iar termenul pentru soluționarea eventualelor contestații și pentru afișarea tabelului definitiv consolidat este 11 noiembrie 2026.

Tot pe 11 noiembrie, la ora 11:00, Tribunalul Sibiu va analiza continuarea procedurii.

Decizia Tribunalului Sibiu marchează astfel trecerea oficială a Asociației Fotbal Club Hermannstadt din procedura de insolvență în faliment, cu dizolvarea entității și intrarea acesteia în etapa de lichidare.

Un deceniu de la înființare la faliment

AFC Hermannstadt a fost înființată la 29 iulie 2015, iar ascensiunea clubului sibian a fost fulminantă. A pornit din Liga 4 și, în numai trei ani, a ajuns în prima ligă: promovare în Liga 3 în 2016, în Liga 2 în 2017 și în Liga 1 în 2018.

Primul sezon în elită a fost unul istoric. Hermannstadt a ajuns până în finala Cupei României, după ce a eliminat-o inclusiv pe FCSB în sferturi, dar a pierdut ultimul act, 0-2 cu Universitatea Craiova, pe Arena Națională.

A intrat insolvență în 2021, după retrogradarea în Liga 2

După trei sezoane în Liga 1, Hermannstadt a retrogradat în 2021, în urma barajului cu CS Mioveni. La scurt timp, clubul a intrat în insolvență.

La acel moment, datoriile clubului erau estimate la aproximativ 5 milioane de euro.

Problemele financiare nu au împiedicat revenirea rapidă în elită. Hermannstadt a promovat din nou în Liga 1 în 2022, după un singur sezon petrecut în Liga 2, și a reușit ulterior să-și construiască unele dintre cele mai importante performanțe din scurta sa istorie.

În 2025 a câștigat play-out -ul, în 2026 a retrogradat

În 2025, echipa a jucat din nou finala Cupei, de această dată împotriva lui CFR Cluj, și a pierdut cu 2-3.

Tot în 2025, Hermannstadt a obținut una dintre cele mai bune performanțe din istoria sa în campionat: a câștigat play-out-ul SuperLigii.

În 2026, povestea s-a încheiat însă abrupt. Hermannstadt a retrogradat după barajul cu FC Voluntari, pierdut cu 0-3 în retur, după victoria cu 3-2 din prima manșă. Ulterior, clubul s-a retras și din Liga 2.

Datorii curente de 3,1 milioane de euro

Administratorul judiciar a precizat în cererea de faliment că, începând cu 1 iunie 2026, situația financiară a clubului Hermannstadt s-a deteriorat semnificativ, fiind acumulate datorii curente mai vechi de 90 de zile, în valoare de peste două milioane de euro.

La 5 iunie 2026, Hermannstadt avea, potrivit raportului administratorului judiciar, datorii curente în valoare totală de 15,55 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 3,11 milioane de euro.

6,879 milioane de lei (1,38 mil. euro) către bugetul de stat;

(1,38 mil. euro) către bugetul de stat; 3,035 milioane de lei (600.000 euro) către angajați și sportivi;

(600.000 euro) către angajați și sportivi; 5,638 milioane de lei (1,13 mil. euro) către furnizori.

Acestea, constând în salarii, obligații fiscale și datorii către furnizori, depășesc pragul de 50.000 de lei prevăzut de Legea insolvenței și reprezintă unul dintre argumentele pentru intrarea clubului în faliment.

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