Litigiul dintre internaționalul Dennis Man (28 de ani) și Anamaria Prodan (53 de ani), început după transferul fotbalistului de la FCSB la Parma, în ianuarie 2021, continuă în instanță.

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Impresara îi cere fotbalistului de la PSV Eindhoven 350.000 de euro, susținând că acesta a încălcat contractul de reprezentare în momentul transferului de la FCSB la Parma.

Curtea de Apel a cerut Parmei să spună cine a negociat transferul lui Dennis Man de la FCSB

După ce a pierdut procesul la primele două instanțe, Dennis Man a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție casarea deciziei Curții de Apel București și trimiterea dosarului spre rejudecare.

Acum, în noua judecată a apelului, Curtea de Apel București încearcă acum să lămurească cine a negociat, de fapt, mutarea în Italia.

Prin încheierea de ședință din 8 septembrie 2026, instanța a dispus trimiterea unei adrese către clubul Parma Calcio 1913, pentru a solicita informațiile necesare soluționării cauzei.

Clubul italian trebuie să precizeze cine a intermediat transferul în numele lui Dennis Man și toate persoanele implicate din partea fotbalistului, de la începutul negocierilor până la semnarea contractului din 29 ianuarie 2021.

Solicitarea vine în contextul în care cele două părți au versiuni diferite despre modul în care s-a realizat transferul și despre rolul unui eventual agent în negocierile cu formația italiană.

Anamaria Prodan susține că Man a fost reprezentat de un alt agent

La termenul din 8 septembrie, avocații Anamariei Prodan au susținut că Dennis Man nu a negociat personal toate condițiile transferului.

Potrivit acestora, o altă persoană ar fi purtat discuțiile cu reprezentanții clubului italian, ar fi negociat salariul și alte condiții contractuale, iar fotbalistul ar fi semnat doar documentul final.

Apărarea impresarei a invocat mesaje WhatsApp, corespondențe și articole de presă care ar susține implicarea unui agent.

Avocații au afirmat inclusiv că Dennis Man nu cunoștea limba în care a fost redactat contractul și că ar fi avut nevoie de ajutor pentru a înțelege prevederile acestuia.

Anamaria Prodan (foto: Facebook)

Apărarea lui Dennis Man: Niciun agent nu a intermediat transferul

De cealaltă parte, avocații fotbalistului au invocat contractul încheiat cu Parma, susținând că în preambulul acestuia se menționează explicit că nici Dennis Man, nici clubul italian nu au folosit agenți pentru această operațiune.

Apărarea „tricolorului” a mai susținut că regulamentele din domeniul fotbalului impun menționarea agentului în documentele transferului atunci când un fotbalist este reprezentat de un intermediar.

13 milioane de euro a plătit Parma pentru transferul lui Dennis Man de la FCSB, în ianuarie 2021

Ambele părți au fost de acord ca Parma să dea explicații

În timpul ședinței, Curtea a pus în discuție posibilitatea de a cere Parmei să precizeze cu cine au negociat reprezentanții clubului. Ambele părți au fost de acord cu solicitarea.

În final, judecătorii au dispus ca formația italiană să comunice atât numele persoanei care a intermediat transferul în numele lui Man, cât și toate persoanele implicate din partea fotbalistului în negocieri.

350.000 de euro, penalitatea pe care impresara o solicită de la Man

Disputa a pornit de la contractul de reprezentare încheiat între Anamaria Reghecampf și Dennis Man la 4 septembrie 2016, în perioada în care fotbalistul se transfera de la UTA la FCSB. Contractul de intermediere era valabil pe o durată de cinci ani.

Impresara susține că fotbalistul a încălcat obligațiile asumate prin acel contract în momentul în care a ajuns la Parma, în ianuarie 2021, fără ca transferul să fie realizat prin intermediul său.

Eu am inițiat negocierile cu italienii. Dennis a fost însă amenințat că dacă nu reziliază și nu merge cu Giovanni, pică transferul Anamaria Prodan

Man a acuzat-o pe Anamaria Prodan că a încheiat contractul „cu viclenie”

La acea vreme, mutarea de la FCSB la formația italiană a fost intermediată de Ioan Becali (74 de ani) și firma de impresariat asociată acestuia.

Anamaria Prodan a solicitat în instanță 350.000 de euro, reprezentând penalitatea contractuală pe care o consideră datorată pentru încălcarea obligațiilor de reprezentare.

Impresara a cerut și dobânda legală penalizatoare, calculată începând cu 27 mai 2021 până la achitarea efectivă a sumei.

Dennis Man a solicitat constatarea nulității contractului de reprezentare din 4 septembrie 2016, despre care a susținut în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție că fusese încheiat „cu viclenie” de Anamaria Prodan, după ce el semnase deja un acord cu FCSB.

Man n-a trădat pe nimeni. Man a semnat singur contractul lui. Eu i-am dat informația lui Gigi. El avea semnat un contract cu o doamnă. După care, după un an de zile, a venit singur Man la noi. «Nea Giovanni, poți să mă reprezinți?». Ioan Becali

Procesul se reia pe 8 decembrie

La termenul din 8 septembrie 2026, Anamaria Prodan a mai solicitat audierea unui martor și interogatoriul lui Dennis Man, pentru a clarifica dacă fotbalistul a fost asistat de un agent la negocierea și semnarea contractului cu Parma.

Avocații jucătorului s-au opus, considerând că solicitările sunt inadmisibile sau, în subsidiar, tardive. Aceștia au susținut că probele puteau fi cerute încă din prima judecată a apelului.

În cazul în care instanța va admite probele cerute de impresară, apărarea lui Dennis Man a solicitat să aibă dreptul la probe similare: audierea unui martor, interogatoriul Anamariei Prodan și depunerea unor înscrisuri suplimentare.

Curtea a amânat discutarea acestor solicitări până după primirea răspunsului de la Parma Calcio 1913.

Următorul termen a fost stabilit pentru 8 decembrie 2026, ora 12:00.

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