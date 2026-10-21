Jean-Michel Jarre aduce turneul aniversar la BT Arena Cluj-Napoca
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Jean-Michel Jarre aduce turneul aniversar la BT Arena Cluj-Napoca

alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 16:04
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:58
  • Artistul sărbătorește 50 de ani de la lansarea legendarului album „Oxygène”!
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Pionierul muzicii electronice și maestrul spectacolelor vizuale grandioase, Jean-Michel Jarre, revine în România pe 27 septembrie 2027 pentru un show monumental dedicat operei care a redefinit muzica modernă.

Fanii muzicii electronice și ai spectacolelor multimedia de nivel mondial au un motiv major de bucurie: legendarul artist francez Jean-Michel Jarre va concerta la BT Arena din Cluj-Napoca pe 27 septembrie 2027. Evenimentul face parte din turneul internațional special dedicat împlinirii a 50 de ani de la lansarea operei sale de căpătâi, albumul Oxygène (lansat original în 1976).

Spectacolul de la Cluj-Napoca promite o experiență imersivă completă, îmbinând temele hipnotizante ale albumului Oxygène și alte piese emblematice din repertoriul artistului cu o producție vizuală futuristă — proiecții laser de ultimă generație, efecte 3D și tehnologie acustică avansată.

Jean-Michel Jarre aduce turneul aniversar la BT Arena Cluj-Napoca Jean-Michel Jarre aduce turneul aniversar la BT Arena Cluj-Napoca

Oxygène — 50 de ani de la albumul care a schimbat istoria muzicii

Lansat în 1976, albumul Oxygène a fost un concept vizionar, avansat față de muzica vremii, devenind un fenomen global vândut în peste 12 milioane de exemplare și piatra de temelie a muzicii electronice moderne. Reușita sa a deschis drumul pentru generații întregi de muzicieni și a transformat synth-pop-ul și muzica ambient într-un limbaj universal.

Cu peste 80 de milioane de albume vândute în întreaga carieră și multiple recorduri Guinness World Records pentru cele mai mari audiențe din istorie (inclusiv celebrul concert din Paris cu 2,5 milioane de spectatori), Jean-Michel Jarre continuă să fie un vizionar incontestabil al scenei muzicale.

Bilete

  • Înscriere pre-sale: Fanii sunt invitați să se înregistreze până cel târziu luni, 27 octombrie, pe get-in.ro pentru a beneficia de acces prioritar la achiziționarea biletelor.
  • Pre-vânzare (Pre-sale): Marți, 28 octombrie, accesul la achiziția de bilete va fi deschis exclusiv persoanelor care s-au înscris și au primit codul dedicat.
  • Vânzare generală (General sale): Începând de miercuri, 29 octombrie, biletele vor deveni disponibile pentru publicul larg pe get-in.ro.

Un eveniment KIMARO Entertainment, susținut de Kiss FM.

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