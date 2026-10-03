„Orgoliu prea mare” În Portugalia au apărut panouri uriașe cu critici, după scandalul cu Ronaldo » Ce măsuri au luat autoritățile

Conflictul dintre Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Jorge Jesus (72 de ani) a ajuns și pe străzile din Portugalia.

Mai multe panouri de susținere pentru căpitanul naționalei au fost amplasate în Lisabona și Oeiras, iar mesajele conțin și critici la adresa selecționerului.

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Autorul inițiativei este Fernando Maia, proprietarul unei firme de publicitate outdoor. Acesta a precizat că acțiunea îi aparține în totalitate și că nu are nicio legătură cu Ronaldo sau cu oamenii din anturajul fotbalistului.

În Portugalia au apărut panouri uriașe cu critici la adresa lui Jorge Jesus: „Orgoliu prea mare”

Mesajele de pe panouri, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, au apărut după victoria Portugaliei cu Danemarca, scor 4-2, și pe fondul tensiunilor dintre Cristiano Ronaldo și Jorge Jesus.

„Mulțumim, Cristiano Ronaldo, pentru tot ce ai făcut pentru Portugalia. Vei fi mereu căpitanul nostru”, este mesajul central afișat pe panouri.

Pe acestea apare și un fular cu mesajul „Portugalia, mereu alături de tine”.

În același timp, selecționerul este criticat direct prin mesajul „Jorge Jesus nu a fost la înălțime”, iar pe panou îi sunt reproșate alte trei lucruri:

„Lipsă de sensibilitate în modul în care a gestionat situația lui CR7”

„L-a tratat greșit pe căpitan”

„Orgoliu prea mare”

Panourile nu au intenția să inflameze pe nimeni și nici să creeze și mai multă polemică. Eu am un lucru care se numește recunoștință și cred că nu trebuie să-i abandonăm pe oamenii care au fost utili și care sunt utili Portugaliei. Cred că această recunoștință impunea, măcar, ca Ronaldo să plece într-un mod frumos de la Federație. Fernando Maia, autorul inițiativei

Fotbalistul a părăsit cu scandal cantonamentul de la Copenhaga cu o zi înaintea partidei cu Danemarca, scor 2-4, după ce selecționerul Jorge Jesus anunțase că nu urma să fie titular.

Unul dintre panouri a fost deja îndepărtat

Unul dintre panourile amplasate lângă Cidade do Futebol, în Oeiras, a fost îndepărtat de autorități.

Primăria a explicat că acesta fusese instalat fără autorizațiile necesare și că nu respecta regulile privind folosirea spațiului public.

Și Primăria Lisabonei a identificat două panouri amplasate pe Segunda Circular, unul în apropierea stadionului Benficăi și altul lângă aeroportul Humberto Delgado, și a anunțat că structurile fără autorizație vor fi îndepărtate, conform observador.pt.

1.900 de euro este suma pe care Fernando Maia spune că a cheltuit-o pentru cele cinci panouri.

Acesta a recunoscut că nu a cerut autorizațiile necesare și a precizat că este pregătit să plătească eventualele amenzi.

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The Portuguese municipality removed the banner erected by fans in support of Cristiano Ronaldo and criticising Jorge Jesus:



“Thank you, Cristiano Ronaldo, for everything you have given to Portugal. Thank you, captain!”



“Jorge Jesus was not up to the task; he lacked… https://t.co/nZlf7hu6pU — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 2, 2026

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