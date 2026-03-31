Liga 1 nu e de Mondial! Golgheterul campionatului, trimis în tribună la naționala sa înaintea barajului CM. Ce i se întâmplă!
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 12:42
  • Jovo Lukic, 27 de ani, atacantul lui U Cluj, a fost convocat în lotul Bosniei, dar selecționerul Sergej Barbarez nu l-a trecut pe foaia de joc a finalei barajului cu Italia, marți, la 21:45.
Jovo Lukic a fost luat gratis de la Universitatea Craiova în vara lui 2025, s-a adaptat foarte bine la U Cluj și este pe locul 2 momentan în play-off-ul Ligii 1.

Nu doar atât. Atacantul bosniac în vârstă de 27 de ani e golgheterul alb-negrilor, dar și al campionatului.

16 goluri
a marcat Jovo Lukic la U Cluj în acest sezon, cel mai prolific jucător al Ligii 1

Lukic, al 24-lea jucător al Bosniei. Singurul fără număr pe tricou

Forma bună din România i-a atras atenția și lui Sergej Barbarez, selecționerul Bosniei și Herțegovinei, care l-a convocat în lotul pentru barajul CM 2026.

Numai că nu a prins deloc foaia de joc a „dragonilor” în această perioadă.

Jovo Lukic, cu trei mingi după hattrick la U Cluj - Hermannstadt 3-0, pe 7 decembrie

Barbarez a chemat 24 de jucători pentru această dublă de foc, însă păstrează 23 pentru fiecare meci. 23 sunt înregistrați cu număr pe tricou, nu și el, al 24-lea.

1 este numărul
selecțiilor lui Jovo Lukic la naționala Bosniei: pe 19 decembrie 2021, la amicalul SUA - Bosnia 1-0, meci în care a jucat 84 de minute

Lukic nu stă pe bancă în baraj, dar poate ajunge la CM, dacă Bosnia se califică

Lukic a fost trimis în tribună și la semifinala cu Țara Galilor (1-1, 4-2 la penaltyuri joi, la Cardiff), și același lucru i se întâmplă acum, la finala play-off-ului.

Potrivit site-ului local sportsport.ba, Jovo e singurul care nu va sta pe banca de rezerve la confruntarea cu Italia de la Zenica.

Totuși, dacă Bosnia se califică la Mondial, vârful lui U Cluj ar putea ajunge la turneul final.

Fiecare națională are un lot de 26 de jucători pentru CM 2026.

