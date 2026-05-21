Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. Cum arată orarul complet

Campionatul Mondial va începe pe 11 iunie, va cuprinde 104 meciuri și va fi transmis în exclusivitate de Antena 1, care a plătit aproape 20 de milioane de euro pentru drepturile TV

Aproape două treimi din partidele din faza grupelor vor începe cel mai devreme la ora 00:00

Primul mare șoc al CM e așteptat încă din optimi, Franța - Germania, meci care va debuta, de asemenea la miezul nopții în România. Mai jos, întreg orarul Mondialului

Cine e pasionat de fotbal și așteaptă cu mare interes Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic ar trebui să-și pregătească rezerve serioase de energie pentru a putea vedea cât mai mult dintre cele peste 100 de partide.

Orele la care se vor disputa meciurile, foarte multe dintre ele, vor fi extrem de inadecvate pentru România.

Cum arată orarul complet al CM 2026

Competiția va începe pe 11 iunie. Faza grupelor se va încheia pe 28 iunie, la ora 07:00 dimineața, ora noastră. Ultimele jocuri sunt programate în grupa K și vor începe la 05:00 în România: Argentina - Iordania și Austria - Algeria.

Pe parcursul grupelor, aproape două treimi dintre jocuri vor avea, cel mai devreme, ca oră de start miezul nopții în România.

46 de meciuri, dintre cele 72 care se vor disputa în faza grupelor, vor începe cel mai devreme la 00:00, ora României, dar vor fi partide care vor avea startul și la ora 04:00, 05:00, 06:00 și 07:00

Nu se va respecta un grafic orar pentru fiecare zi în parte. Sunt zile în care cel mai devreme meci e programat să înceapă la ora 19:00, dar și zile în care primul joc debutează la 22:00.

Cum arată ora de start pentru Top 10 meciuri tari de la CM, în faza grupelor

14 iunie Brazilia - Maroc , 01:00

, 01:00 16 iunie Franța - Senegal , 22:00

, 22:00 17 iunie Anglia - Croația , 23:00

, 23:00 20 iunie Olanda - Suedia , 20:00

, 20:00 22 iunie Argentina - Austria , 20:00

, 20:00 25 iunie Brazilia - Scoția , 01:00

, 01:00 25 iunie Germania - Ecuador , 23:00

, 23:00 26 iunie Franța - Norvegia , 22:00

, 22:00 27 iunie Spania - Uruguay , 03:00

, 03:00 28 iunie Portugalia - Columbia, 02:30

Începând cu faza eliminatorie, scade procentul meciurilor cu ore greu accesibile pentru publicul din România. În 16-imi, optimi, sferturi, semifinale și cele două finale vor avea loc 32 de meciuri și în mai mult de jumătate dintre ele, startul va fi înainte de miezul nopții.

Pe o simulare realizată de GOLAZO.ro, în care configurația clasamentelor ar respecta statutul pe care îl au naționalele la start, se poate realiza tabloul complet al Mondialului, până la cele două finale.

Meciurile din 16-imi care vor avea ore de start accesibile

Cehia - Canada, 22:00

Brazilia - Suedia, 20:00

Germania - Coreea de Sud, 23:30

Ecuador - Norvegia, 20:00

Anglia - Senegal, 19:00

Belgia - Algeria, 23:00

Spania - Austria, 22:00

SUA - Egipt, 21:00

Meciurile din 16-imi care vor avea ore de start greu accesibile

Olanda - Maroc, 04:00

Franța - Scoția, 00:00

Mexic - Japonia, 04:00

Turcia - Bosnia, 03:00

Croația - Columbia, 02:00

Elveția - Coasta de Fildeș, 06:00

Argentina - Uruguay, 01:00

Portugalia - Ghana, 04:30

3 milioane de telespectatori a avut TVR 1 cu finala Campionatului Mondial din 2022, Argentina - Franța 3-3, 4-2 la loviturile de departajare, meci care a avut startul la 17:00 și s-a terminat la 19:55.

Odată cu optimile de finală e așteptat și primul mare șoc al turneului final. O confruntare care pune față în față naționale care dețin 6 titluri mondiale, Germania - Franța, care s-ar juca la Philadelphia și va începe la miezul nopții în România.

Doar două dintre cele 8 meciuri din optimi nu s-ar termina dincolo la sau după miezul nopții.

Orele optimilor de finală, așa cum rezultă meciurile din simularea GOLAZO.ro

Olanda - Canada, 20:00

Germania - Franța, 00:00

Brazilia - Norvegia, 23:00

Anglia - Mexic, 03:00

Spania - Croația, 22:00

Belgia - Turcia, 03:004

Argentina - SUA, 19:00

Portugalia - Elveția, 23:00

Și în sferturi, ponderea e aceeași. Un singur meci din cele 4 începe la ora clasică la care au loc și meciurile și finala de Champions League, 22:00.

Se prefigurează un sfert de o atractivitate fantastică, Brazilia - Anglia, programat să aibă loc la Miami, în seara zilei de 11 iulie, ora de start fiind 00:00 în România.

Orele optimilor de finală, așa cum rezultă meciurile din simularea GOLAZO.ro

Franța - Olanda, 23:00

Spania - Belgia, 22:00

Brazilia - Anglia, 00:00

Argentina - Portugalia, 04:00

Cele două semifinale și finala mare vor începe de la ora 22:00, ora noastră. Doar finala mică va lua startul la miezul nopții. E posibilă o semifinală pentru istoria Mondialelor, Brazilia - Argentina, miercuri, 15 iulie.

Orele semifinalelor și celor două finale

Franța / Olanda - Spania / Belgia, 22:00, 14 iulie

Brazilia/Anglia - Argentina/Portugalia, 22:00, 15 iulie

Finala mică: ora 00:00, sîmbătă 18 iulie

Finala mare: ora 22:00, duminică 19 iulie

