FCSB, atac la Boateng Anunțul făcut de Nicolescu după ce fundașul a plecat de la Dinamo: „A semnat deja” +50 foto
Kennedy Boateng FOTO: Sport Pictures
Superliga

FCSB, atac la Boateng Anunțul făcut de Nicolescu după ce fundașul a plecat de la Dinamo: „A semnat deja”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 19:43
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 19:43
  • Kennedy Boateng (29 de ani) se desparte de Dinamo la finalul sezonului, după un an în care a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei lui Zeljko Kopic.
  • Kennedy Boateng s-a aflat pe lista lui Gigi Becali la FCSB, dar varianta unui transfer la rivala lui Dinamo a fost exclusă de Andrei Nicolescu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Boateng a disputat ultimul meci pentru Dinamo în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, pierdută de „câini” cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

„Dezamăgirea este mare” Pușcaș, mesaj pentru fani după eșecul dramatic cu FCSB: „Ceea ce s-a construit aici este doar începutul”
Citește și
„Dezamăgirea este mare” Pușcaș, mesaj pentru fani după eșecul dramatic cu FCSB: „Ceea ce s-a construit aici este doar începutul”
Citește mai mult
„Dezamăgirea este mare” Pușcaș, mesaj pentru fani după eșecul dramatic cu FCSB: „Ceea ce s-a construit aici este doar începutul”

FCSB a încercat să-l transfere pe Boateng

După partidă, fundașul și-a anunțat plecarea pe rețelele de socializare.

Gigi Becali a fost interesat de transferul fundașului de 29 de ani și a discutat despre posibilitatea ca acesta să ajungă la FCSB.

„Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da.

Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, declarase patronul FCSB, conform fanatik.ro.

Totuși, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis că Boateng nu va merge la rivala roș-albastră și că jucătorul ar fi ales deja o altă destinație

Boateng cu siguranță nu va merge la FCSB. El e aproape plecat deja în alt campionat. Cred că a semnat deja în Arabia Saudită Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 75 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul va pleca liber de contract.

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Dacă bunica avea roți...” Întrebare incomodă pentru Carlo Ancelotti, care a închis subiectul Neymar cu o replică memorabilă
Campionatul Mondial
18:33
„Dacă bunica avea roți...” Întrebare incomodă pentru Carlo Ancelotti, care a închis subiectul Neymar cu o replică memorabilă
Citește mai mult
„Dacă bunica avea roți...” Întrebare incomodă pentru Carlo Ancelotti, care a închis subiectul Neymar cu o replică memorabilă
A vrut să plece de la FCSB Mihai Stoica, copleșit de tensiune la derby-ul cu Dinamo: „A venit semnul”
Superliga
18:16
A vrut să plece de la FCSB Mihai Stoica, copleșit de tensiune la derby-ul cu Dinamo: „A venit semnul”
Citește mai mult
A vrut să plece de la FCSB Mihai Stoica, copleșit de tensiune la derby-ul cu Dinamo: „A venit semnul”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
În fața dronei de la Galați a stat suferință omenească reală. În spatele „isteriei dronelor” stă dorința de a pune mâna pe putere și pe bani
dinamo bucuresti liga 1 fcsb kennedy boateng
Știrile zilei din sport
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Liga Campionilor
30.05
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Citește mai mult
PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Liga Campionilor
30.05
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Citește mai mult
Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Campionate
30.05
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Citește mai mult
Ce aroganță! Marea rivală, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Superliga
30.05
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Citește mai mult
Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:09
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
Cristian Tudor Popescu Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!
16:42
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
Pe urmele lui Camora? Un fotbalist anunță că vrea să fie român: „Îmi e greu să învăț bine limba, dar cu siguranță voi reuși”
15:56
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
Finalista îl vrea pe Romanchuk Stoperul Craiovei, atras de echipa din ultimul act al Europa League. Ce oferte mai are. Cum a ajuns la națională
15:39
Boateng la FCSB? Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Boateng la FCSB?  Apropiatul fundașului plecat de la Dinamo îl contrazice pe Nicolescu: „Sunt deschis să negociez”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri
Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte
Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Geambașu: Arad salvator la București
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Top stiri
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Superliga
30.05
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
Citește mai mult
Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Liga Campionilor
30.05
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Citește mai mult
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace” + „Vrem și al 3-lea trofeu!”
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Campionate
30.05
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Citește mai mult
Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
B365
29.05
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni
Citește mai mult
Noi modificări de trafic pentru lucrările la Magistrala de metrou M6 - stația Aeroport Băneasa. Se schimbă circulația în zona intersecției DN1 – Bd. Aerogării pentru 7 luni

Echipe/Competiții

fcsb 108 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 52 rapid 33 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Sondaj
31.05

Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor începe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?

Cine va câștiga CM 2026?

Spania %
Franța %
Argentina %
Brazilia %
Anglia %
Alta %
Mondial pentru somnambuli! 60% din meciurile turneului final vor &icirc;ncepe cel mai devreme la miezul nopții. SONDAJ Cine va lua trofeul?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share