FCSB, atac la Boateng Anunțul făcut de Nicolescu după ce fundașul a plecat de la Dinamo: „A semnat deja”

Kennedy Boateng (29 de ani) se desparte de Dinamo la finalul sezonului, după un an în care a devenit unul dintre oamenii importanți ai echipei lui Zeljko Kopic.

Kennedy Boateng s-a aflat pe lista lui Gigi Becali la FCSB, dar varianta unui transfer la rivala lui Dinamo a fost exclusă de Andrei Nicolescu.

Boateng a disputat ultimul meci pentru Dinamo în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League, pierdută de „câini” cu FCSB, scor 1-2 după prelungiri.

FCSB a încercat să-l transfere pe Boateng

După partidă, fundașul și-a anunțat plecarea pe rețelele de socializare.

Gigi Becali a fost interesat de transferul fundașului de 29 de ani și a discutat despre posibilitatea ca acesta să ajungă la FCSB.

„Am văzut că omul a zis că nu vrea să mai joace în România. E un jucător bun, da.

Să se intereseze Adi Ilie dacă a semnat sau nu. Să vorbească cu el. Ar fi interesant”, declarase patronul FCSB, conform fanatik.ro.

Totuși, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a transmis că Boateng nu va merge la rivala roș-albastră și că jucătorul ar fi ales deja o altă destinație

Boateng cu siguranță nu va merge la FCSB. El e aproape plecat deja în alt campionat. Cred că a semnat deja în Arabia Saudită Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Boateng a ajuns la Dinamo în vara lui 2024 și s-a impus rapid ca titular în centrul defensivei.

Apărătorul a bifat 75 de meciuri pentru Dinamo, iar în trecut a mai evoluat la LASK, CD Santa Clara, Austria Lustenau și SV Ried.

Clubul a încercat să îl convingă să semneze prelungirea, însă negocierile nu s-au concretizat, iar apărătorul va pleca liber de contract.

