PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Chelsea a profitat de eșecul rivalei sale din finala Champions League și a postat un mesaj ironic pe rețelele de socializare.

Arsenal nu a reușit nici în acest an să cucerească în premieră Liga Campionilor. Chelsea, cu două trofee UCL în palmares, câștigate în sezoanele 2011-2012 și 2020-2021, a profitat de eșecul rivalei și a reacționat pe rețelele de socializare.

Chelsea, ironie devastatoare după ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor: „Veniți să vizitați Casa Trofeelor din Londra”

După ce Arsenal a pierdut finala Ligii Campionilor de la Budapesta, 1-1 după 120 de minute și 3-4 la penalty-uri, Chelsea a venit cu un mesaj pe contul oficial de X:

„Veniți să vizitați Casa Trofeelor din Londra. Rezervați acum turul stadionului Stamford Bridge”.

Postarea era însoțită și cu mai multe imagini care aveau în prim plan trofeul Ligii Campionilor. Pentru ca trimiterea să fie evidentă, printre trofee au fost inserate și poze cu bannerele din interiorul arenei: „Mândria Londrei” și „Cei mai buni din Londra”.

Come and visit London's Home of Trophies. 🏆



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

Arsenal a mai fost o dată la un pas de trofeul Champions League, dar a pierdut finalela din 2006, cu Barcelona, scor 1-2.

În partida cu PSG, Londonezii au condus din minutul 6, după golul lui Kai Havertz, dar PSG a revenit în repriza a doua, prin penalty-ul transformat de Ousmane Dembele.

Finala s-a decis la loviturile de departajare, unde Eberechi Eze și Gabriel au ratat pentru Arsenal, iar PSG s-a impus cu 4-3 și și-a apărat trofeul.

