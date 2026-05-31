„E ireal cum a reușit să păcălească” Ce l-a enervat pe Andrei Nicolescu în derby-ul cu FCSB + Nu i-a iertat nici pe elevii lui Kopic: „Alt jucător asta făcea”

alt-text Publicat: 31.05.2026, ora 10:59
alt-text Actualizat: 31.05.2026, ora 10:59
  • Andrei Nicolescu (50 de ani) a fost nemulțumit de arbitrajul lui Marian Barbu (37 de ani) din finala barajului pentru cupele europene dintre Dinamo și FCSB (scor 1-2).
  • Oficialul „câinilor” a fost deranjat de modul cum „centralul” a gestionat situația lui Valentin Crețu (37 de ani), fundașul dreapta al roș-albaștrilor.
Andrei Nicolescu a fost nemulțumit de faptul că Vali Crețu nu a primit niciun cartonaș galben în debutul partidei de vineri.

Apărătorul FCSB a fost avertizat abia în ultimul minut al reprizelor de prelungire.

Andrei Nicolescu, nemulțumit de arbitraj: „Este ireal cum a reușit să păcălească și să stea în teren”

„Norocul vine când ești tu foarte puternic. Vine el singur. Mi se pare că individual stau foarte bine la jucători (n.r. - cei de la FCSB).

Au avut niște jucători, spre exemplu, mie mi se pare incredibil cum Crețu a reușit să ia galben doar în minutul 118. Deci el are din minutul 2 altercații, are faulturi de galben din minutele 13 și 15.

Este ireal cum a reușit să păcălească și să stea în teren. Dar asta vine din experiență. A fost acolo la limită tot timpul.

Mă uitam la el, și când a luat galben în minutul 118. A mai stat după aia încă 15 secunde ca să bată autul. A forțat totul până la limita în care a știut să facă asta”, a declarat Andrei Nicolescu, conform fanatik.ro.

a jucat Valentin Crețu în acest sezon pentru FCSB. A oferit 8 pase decisive

Andrei Nicolescu a fost deranjat și de atitudinea jucătorilor lui Dinamo în finalul partidei cu FCSB, atunci când aceștia ar fi trebuit să asedieze poarta adversarilor pentru a marca golul egalizator.

„Prin comparație, știu că după, la final de a doua repriză de prelungiri, Mister (n.r. Zeljko Kopic) le-a spus jucătorilor să arunce imediat mingea în careu, pentru că îl trimisese acolo pe Boateng.

Și mă uitam la Caragea cu Duțu, care pasau între ei căutând poziția ideală pentru centrare în minutul 118 sau 119.

Nu o să găsești poziția ideală de centrare în minutul ăla. Asta e. Un alt jucător arunca mingea direct în careu, nici nu mai stătea să o mai întoarcă. Și atunci poate aveam două-trei faze în plus în careul lor.

Nu se știe niciodată. Trebuie să le mulțumim (n.r. jucătorilor) pentru sezonul ăsta. A fost un sezon greu, încărcat. Și asta a fost. Trebuie să mergem înainte”, a mai declarat Nicolescu.

În urma victoriei cu Dinamo, FCSB s-a calificat în turul doi preliminar din Conference League.

Roș-albaștrii vor fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare care stau între ei și faza ligii.

Cristian Tudor Popescu: Vremea Soranei a ajuns din urmă timpul!

Theodor Jumătate: A învins PSG. A învins fotbalul, chiar și la penaltyuri

Dan Udrea: Lucescu are dreptate și după moarte

Cristian Geambașu: Arad salvator la București

Cristian Tudor Popescu: Oficial, deci fals

Radu Naum: Mărgici

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul" rahat?

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Cristian Geambașu: Obraznicii

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Radu Naum: Formula fericirii

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

