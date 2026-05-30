Record la doar 20 de ani! Warren Zaire-Emery, cel mai tânăr dublu câștigător al Champions League! Luis Enrique l-a elogiat: „A fost incredibil!”
Publicat: 30.05.2026, ora 23:22
  • PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). Seara memorabilă în Champions League pentru Warren Zaire-Emery, unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale.
  • Fotbalistul de 20 de ani a intrat în istoria competiției, devenind cel mai tânăr fotbalist care a participat la două finale de Liga Campionilor câștigate.
Mijlocașul francez a fost introdus pe teren în prelungirile partidei încheiate cu scorul de 1-1 și decisă la loviturile de departajare, scor 4-3.

Record absolut cu PSG, la doar 20 de ani

Zaire-Emery a avut o contribuție mai consistentă decât în precedentul succes continental al parizienilor, evoluând pe întreaga durată a celor 30 de minute suplimentare.

La doar 20 de ani și două luni, fotbalistul crescut la academia lui PSG a stabilit un nou record în istoria celei mai importante competiții intercluburi din Europa.

Rezervele noastre au făcut diferența: Gonçalo (Ramos), (Lucas) Beraldo și Bradley Barcola. Warren (Zaïre-Emery) a fost incredibil. Merita să joace, dar a fost foarte greu să aleg titularul. Luis Enrique, antrenor PSG

Recordul era deținut până acum de legendarul mijlocaș olandez Johan Neeskens, care avea 20 de ani și opt luni în 1972, atunci când a cucerit al doilea său trofeu european alături de Ajax Amsterdam, scrie lequipe.fr.

În finala din 2025, câștigată categoric în fața lui Inter Milano, cu 5-0, Zaire-Emery a fost utilizat doar în ultimele minute ale confruntării.

Acum, mijlocașul a fost implicat direct într-unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului, contribuind la succesul care a adus al doilea trofeu consecutiv al Ligii Campionilor în vitrina clubului parizian.

