PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri

- PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Elevii lui Luis Enrique (56 de ani) au învins-o pe campioana Angliei la lovituri de departajare, în finala Ligii Campionilor.
Parizienii au reușit să-și apere trofeul, performanță pe care nicio echipă în afară de Real Madrid nu o mai izbutise în ultimii 36 de ani.
PSG își păstrează coroana europeană
Finala a început perfect pentru Arsenal. În minutul 6, Marquinhos a greșit o pasă la mijlocul terenului, mingea a ricoșat până la Kai Havertz, iar atacantul german a profitat imediat. A avansat până în careu și a finalizat excelent, sub bară, pentru 1-0.
Golul l-a dus pe Havertz într-un club select: potrivit Opta, atacantul lui Arsenal a devenit doar al treilea jucător care marchează într-o finală de Champions League pentru două cluburi diferite, după Cristiano Ronaldo și Mario Mandzukic.
PSG a încercat să răspundă prin Fabian Ruiz, care a avut două situații bune în prima repriză, dar fără să prindă cadrul porții.
Repriza secundă a adus un PSG mai prezent în jumătatea adversă. Parizienii au avut o posesie clar superioară în primul sfert de oră de după pauză, 74,42%, însă au avut nevoie de o fază fixă pentru a reveni pe tabelă
În minutul 63, Mosquera a intrat prin alunecare și și-a lovit adversarul în careu, iar arbitrul Daniel Siebert a dictat penalty.
Dembele a transformat în minutul 65 și a restabilit egalitatea. Francezul a intrat, la rândul său, într-o statistică importantă: a devenit primul Balon de Aur en-titre care marchează într-o finală de Champions League după Cristiano Ronaldo, în 2017.
După egalare, PSG a forțat tot mai mult. Vitinha a trimis de două ori periculos de la distanță, iar Kvaratskhelia a avut cea mai mare ocazie a parizienilor, în minutul 77, când a lovit bara.
Finalul timpului regulamentar a fost incendiar: în minutul 90+7, Bradley Barcola a pătruns în careu și a șutat dintr-o poziție asemănătoare celei din care Havertz deschisese scorul, dar mingea a trecut pe lângă bară.
Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri
În prelungiri, tensiunea a crescut, dar ocaziile clare au fost mai rare.
La penalty-uri, PSG a avut nervii mai tari. Goncalo Ramos a deschis seria cu o execuție în vinclu, iar Désiré Doué a transformat fără emoții. Nuno Mendes a fost blocat de David Raya, dar Hakimi și Lucas Beraldo au marcat și au menținut-o pe PSG în luptă.
Arsenal a început bine, prin Gyokeres, însă Eberechi Eze a trimis pe lângă poartă. Declan Rice și Gabriel Martinelli au transformat pentru londonezi, dar Gabriel a ratat ultima execuție, trimițând peste transversală.
PSG s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare și și-a apărat trofeul Ligii Campionilor, după o finală dramatică la Budapesta.
PSG a devenit doar al doilea club din era Champions League care își apără trofeul, după Real Madrid, echipă care a câștigat trei trofee la rând între 2016 și 2018.
PSG - Arsenal 1-1 (4-3, d. pen.)
- Au marcat: Ousmane Dembele (min. 65) / Kai Havertz (min. 6)
Loviturile de departajare: 4-3
PSG:
- (Gol) Goncalo Ramos îl învinge pe Raya cu un șut în vinclu
- (Gol) Desire Doue transformă fără emoții pentru PSG!
- (Ratare) Nuno Mendes își ia un elan scurt și execută, dar David Raya ghicește direcția și respinge
- (Gol) Hakimi reușește să îl învingă pe Raya
- (Gol) Lucas Beraldo marchează!
Arsenal:
- (Gol) Gyokeres îl învinge pe Safonov, cu un șut plasat
- (Ratare) Eze face pași mărunți și încearcă să îl păcălească pe Safonov, însă trimite pe lângă poartă
- (Gol) Declan Rice îl învinge pe Safonov cu un șut plasat în stânga portarului, care a rămas pe centrul porții
- (Gol) Martinelli trimite impecabil în vinclu, fără șanse pentru Safonov
- (Ratare) Gabriel nu reușește să transforme de la 11 metri. Șutul său trece puțin peste transversală
Min. 120+2 - Daniel Siebert fluieră finalul prelungirilor
Min. 121 - Haos la poarta lui PSG în ultimele momente! Martín Zubimendi a șutat spre poartă, dar Nuno Mendes a intervenit excelent și a blocat balonul
Min. 112 - PSG a dominat clar posesia în ultimele 15 minute, cu 81,97%, față de doar 18,03% pentru Arsenal
Min. 106 - A început repriza a doua de prelungiri. PSG a făcut două schimbări: Vitinha și Marquinhos au ieșit, iar în locul lor au intrat Lucas Beraldo și Ilya Zabarnyi.
Min. 105+3 - Arbitrul fluieră finalul primei reprize de prelungiri
Min. 104 - Declan Rice încasează un cartonaș galben
Min. 102 - Noni Madueke a căzut în careul lui PSG, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, în ciuda protestelor jucătorilor lui Arsenal.
Min. 99 - Gyokeres a primit cartonaș galben după un fault asupra lui Goncalo Ramos
Min. 95 - PSG face o schimbare: Fabian Ruiz părăsește terenul, iar în locul său intră Warren Zaire-Emery.
Min. 91 - Meciul se reia
Arteta face încă două schimbări: Havertz și Lewis-Skelly ies, iar Eberechi Eze și Martin Zubimendi intră pe teren
Min. 90+7 - S-a încheiat timpul regulamentar, iar finala va continua în prelungiri.
Min. 90+7 - Chiar la ultima fază, Bradley Barcola a pătruns în careu și a șutat dintr-o poziție asemănătoare celei din care Havertz a deschis scorul, însă balonul a trecut pe lângă bară
Min. 90+5 - Joao Neves a primit cartonaș galben după un fault tactic
Min. 89 - Vitinha a primit o pasă bună de la Desire Doue și a șutat periculos de la marginea careului. Mingea părea să se ducă spre vinclu, dar a trecut puțin peste transversală.
Min. 83 - Enrique face prima schimbare: Kvaratskhelia a fost înlocuit de Bradley Barcola.
Min. 83 - Arsenal face două schimbări: Gabriel Martinelli și Noni Madueke intră în locul lui Trossard și Bukayo Saka.
Min. 77 - Bară pentru PSG! Khvicha Kvaratskhelia a scăpat spre poartă și a încercat un șut periculos, dar mingea s-a oprit în bară
Min. 73 - Vitinha a încercat o execuție de la distanță, iar mingea a trecut puțin peste transversală
Min. 66 - Arteta face două schinbări: Gyokeres intră în locul lui Odegaard, iar Jurrien Timber îl înlocuiește pe Mosquera.
Min. 65 - Gol! (1-1) Dembele a transformat penalty-ul și a restabilit egalitatea
Dembele intră într-o statistică specială: este primul Balon de Aur en-titre care înscrie într-o finală de Champions League după Cristiano Ronaldo, în 2017, conform MisterChip.
Min. 63 - Mosquera a intrat prin alunecare și și-a lovit adversarul în careu. PSG a primit penalty.
Min. 56 - Bukayo Saka primește și el un cartonaș galben
Min. 52 - PSG a avut o posesie clar superioară în ultimul sfert de oră, 74,42%, însă parizienii nu au reușit să transforme controlul jocului în ocazii decisive.
Min. 47 - Mosquera primește un cartonaș galben
Min. 46 - Meciul se reia
Min. 45+6 - Pauză pe Puskas Arena
Arsenal are statistica de partea sa! Londonezii conduc cu 1-0, iar ultimele 11 echipe care au marcat primele într-o finală de Champions League au câștigat trofeul, conform Opta.
Min. 45+5 - Fabian Ruiz a primit o pasă ă la marginea careului și a șutat din prima, pe centrul porții, însă portarul a reținut fără probleme.
Min. 45+3 - Kai Havertz a șutat periculos din interiorul careului, însă mingea a fost blocată
Min. 43 - Fabian Ruiz a încercat să profite de o respingere în careu și a reluat cu capul, însă execuția mijlocașului lui PSG s-a dus pe lângă poartă.
Min. 27 - Safonov și-a revenit, iar meciul se reia
Min. 26 - Saka a ajuns la marginea terenului și a centrat excelent pe jos, însă Safonov a intervenit foarte bine și a respins mingea. Portarul lui PSG a rămas apoi întins pe gazon, după un contact cu Marquinhos, și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Lucas Chevalier, rezerva sa, a început să se încălzească.
Min. 13 - Fabian Ruiz a găsit spațiu în careul lui Arsenal și a șutat din prima, dar mingea a trecut mult pe lângă bara laterală.
Min. 6 - Gol (0-1) Kai Havertz a marcat un gol superb! Marquinhos a greșit o pasă la mijlocul terenului, trimițând mingea în Trossard, balonul a ricoșat până la Havertz, iar atacantul lui Arsenal a avansat până în careu și a finalizat excelent, sub bară.
Atacantul lui Arsenal devine al treilea jucător care marchează într-o finală de Champions League pentru două cluburi diferite, după Cristiano Ronaldo și Mario Mandzukic, conform Opta.
Min. 1 - Meciul începe ACUM
Trupa americană The Killers cântă înaintea finalei Champions League, în show-ul de deschidere de pe Puskas Arena, din Budapesta.
PSG - Arsenal, echipele de start:
- PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - D. Doue, Dembele, Kvaratskhelia
- Rezerve: Chevalier, Marin - L. Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Kang-in Lee, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye
- Antrenor: Luis Enrique
- Arsenal: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard, Trossard - Havertz
- Rezerve: Arrizabalaga - Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman
- Antrenor: Mikel Arteta
- Stadion: Puskas Arena (Ungaria)
- Arbitru: Daniel Siebert (Germania) / Asistenți: Jan Seidel și Rafael Foltyn (ambii Germania)
- Rezervă: Sandro Scharer (Elveția) / Rezervă 2: Guadalupe Porray Ayuso (Spania)
- Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania) // Asistent VAR: Robert Schroder (Germania)
PSG va încerca să-și apere trofeul câștigat sezonul trecut, după victoria zdrobitoare din finală, 5-0, cu Inter, în timp ce Arsenal revine în ultimul act după o pauză de 20 de ani.
În 2006, „tunarii” erau învinși de Barcelona, scor 1-2, însă acum vin cu un moral ridicat după ce au câștigat primul trofeu în Premier League din 2004 încoace.
Parcursul celor două echipe în Champions League:
- Arsenal a încheiat faza principală pe primul loc, cu maximum de puncte acumulate după 8 partide disputate, în timp ce PSG a terminat pe locul 11, cu 14 puncte.
- La fel ca în sezonul trecut, gruparea antrenată de Luis Enrique a evoluat în play-off-ul pentru optimi, unde a trecut de rivala AS Monaco, scor 5-4 la general.
- În optimi, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, scor 3-1 la general, în timp ce PSG a învins Chelsea, scor 8-2 la general.
- În sferturi, Arsenal și PSG au trecut de Sporting (1-0 la general), respectiv Liverpool (4-0).
- Ulterior, în semifinale, „tunarii” au eliminat-o pe Atletico Madrid (2-1 la general), iar formația din capitala Franței a trecut de Bayern Munchen (6-5 la general)
Luis Enrique: „Sunt incredibil de competitivi, reflectă caracterul lui Arteta”
La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul celor de la PSG a descris rivala din finala Ligii Campionilor, stilul de joc al acesteia și a dezvăluit ce apreciază la Arsenal.
„Arsenal este o echipă construită după chipul și asemănarea lui Mikel Arteta. Evident, el a pornit de la ideologia lui Pep Guardiola, un fotbal bazat pe posesie.
Sunt incredibil de competitivi, ceea ce reflectă caracterul lui Mikel”, a declarat Luis Enrique despre rivalii din ultimul act de Champions.
Arsenal este cea mai bună echipă defensivă din Europa, e de câțiva ani așa. Formează o combinație explozivă. Nu se bazează pe un singur jucător și marchează multe goluri din lovituri fixe Luis Enrique, antrenor PSG
Mikel Arteta: „Avem aceste trei calități”
Antrenorul spaniol al „tunarilor” a vorbit și el despre meciul cu PSG și a dezvăluit cele trei ingrediente de care are nevoie Arsenal pentru a cuceri primul trofeul al Ligii Campionilor din istoria clubului.
„Cred că este ocazia de a profita din plin de acest moment, pentru că este a doua oară în istoria noastră.
Avem ocazia să scriem un nou capitol în istoria acestui club de fotbal.
Pentru a reuși acest lucru, trebuie să jucăm cu claritate, mult curaj și o dorință neobosită de a câștiga. Avem aceste trei calități și sunt sigur că vom fi foarte aproape de victorie”, a declarat Arteta, citat de arsenal.com.