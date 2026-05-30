PSG, performanță uluitoare Echipa lui Luis Enrique își păstrează coroana europeană » Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.). Elevii lui Luis Enrique (56 de ani) au învins-o pe campioana Angliei la lovituri de departajare, în finala Ligii Campionilor.

Parizienii au reușit să-și apere trofeul, performanță pe care nicio echipă în afară de Real Madrid nu o mai izbutise în ultimii 36 de ani.

PSG își păstrează coroana europeană

Finala a început perfect pentru Arsenal. În minutul 6, Marquinhos a greșit o pasă la mijlocul terenului, mingea a ricoșat până la Kai Havertz, iar atacantul german a profitat imediat. A avansat până în careu și a finalizat excelent, sub bară, pentru 1-0.

Golul l-a dus pe Havertz într-un club select: potrivit Opta, atacantul lui Arsenal a devenit doar al treilea jucător care marchează într-o finală de Champions League pentru două cluburi diferite, după Cristiano Ronaldo și Mario Mandzukic.

PSG a încercat să răspundă prin Fabian Ruiz, care a avut două situații bune în prima repriză, dar fără să prindă cadrul porții.

Repriza secundă a adus un PSG mai prezent în jumătatea adversă. Parizienii au avut o posesie clar superioară în primul sfert de oră de după pauză, 74,42%, însă au avut nevoie de o fază fixă pentru a reveni pe tabelă

În minutul 63, Mosquera a intrat prin alunecare și și-a lovit adversarul în careu, iar arbitrul Daniel Siebert a dictat penalty.

Dembele a transformat în minutul 65 și a restabilit egalitatea. Francezul a intrat, la rândul său, într-o statistică importantă: a devenit primul Balon de Aur en-titre care marchează într-o finală de Champions League după Cristiano Ronaldo, în 2017.

După egalare, PSG a forțat tot mai mult. Vitinha a trimis de două ori periculos de la distanță, iar Kvaratskhelia a avut cea mai mare ocazie a parizienilor, în minutul 77, când a lovit bara.

Finalul timpului regulamentar a fost incendiar: în minutul 90+7, Bradley Barcola a pătruns în careu și a șutat dintr-o poziție asemănătoare celei din care Havertz deschisese scorul, dar mingea a trecut pe lângă bară.

Gabriel a ratat lamentabil la penalty-uri

În prelungiri, tensiunea a crescut, dar ocaziile clare au fost mai rare.

La penalty-uri, PSG a avut nervii mai tari. Goncalo Ramos a deschis seria cu o execuție în vinclu, iar Désiré Doué a transformat fără emoții. Nuno Mendes a fost blocat de David Raya, dar Hakimi și Lucas Beraldo au marcat și au menținut-o pe PSG în luptă.

Arsenal a început bine, prin Gyokeres, însă Eberechi Eze a trimis pe lângă poartă. Declan Rice și Gabriel Martinelli au transformat pentru londonezi, dar Gabriel a ratat ultima execuție, trimițând peste transversală.

PSG s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare și și-a apărat trofeul Ligii Campionilor, după o finală dramatică la Budapesta.

PSG a devenit doar al doilea club din era Champions League care își apără trofeul, după Real Madrid, echipă care a câștigat trei trofee la rând între 2016 și 2018.

PSG - Arsenal 1-1 ( 4-3 , d. pen.)

Au marcat: Ousmane Dembele (min. 65) / Kai Havertz (min. 6)

Loviturile de departajare: 4-3

PSG:

(Gol) Goncalo Ramos îl învinge pe Raya cu un șut în vinclu

(Gol) Desire Doue transformă fără emoții pentru PSG!

(Ratare) Nuno Mendes își ia un elan scurt și execută, dar David Raya ghicește direcția și respinge

(Gol) Hakimi reușește să îl învingă pe Raya

(Gol) Lucas Beraldo marchează!

Arsenal:

(Gol) Gyokeres îl învinge pe Safonov, cu un șut plasat

(Ratare) Eze face pași mărunți și încearcă să îl păcălească pe Safonov, însă trimite pe lângă poartă

(Gol) Declan Rice îl învinge pe Safonov cu un șut plasat în stânga portarului, care a rămas pe centrul porții

(Gol) Martinelli trimite impecabil în vinclu, fără șanse pentru Safonov

(Ratare) Gabriel nu reușește să transforme de la 11 metri. Șutul său trece puțin peste transversală

Min. 120+2 - Daniel Siebert fluieră finalul prelungirilor

Min. 121 - Haos la poarta lui PSG în ultimele momente! Martín Zubimendi a șutat spre poartă, dar Nuno Mendes a intervenit excelent și a blocat balonul

Min. 112 - PSG a dominat clar posesia în ultimele 15 minute, cu 81,97%, față de doar 18,03% pentru Arsenal

Min. 106 - A început repriza a doua de prelungiri. PSG a făcut două schimbări: Vitinha și Marquinhos au ieșit, iar în locul lor au intrat Lucas Beraldo și Ilya Zabarnyi.

Min. 105+3 - Arbitrul fluieră finalul primei reprize de prelungiri

Min. 104 - Declan Rice încasează un cartonaș galben

Min. 102 - Noni Madueke a căzut în careul lui PSG, însă arbitrul a lăsat jocul să continue, în ciuda protestelor jucătorilor lui Arsenal.

Min. 99 - Gyokeres a primit cartonaș galben după un fault asupra lui Goncalo Ramos

Min. 95 - PSG face o schimbare: Fabian Ruiz părăsește terenul, iar în locul său intră Warren Zaire-Emery.

Min. 91 - Meciul se reia

Arteta face încă două schimbări: Havertz și Lewis-Skelly ies, iar Eberechi Eze și Martin Zubimendi intră pe teren

Min. 90+7 - S-a încheiat timpul regulamentar, iar finala va continua în prelungiri.

Min. 90+7 - Chiar la ultima fază, Bradley Barcola a pătruns în careu și a șutat dintr-o poziție asemănătoare celei din care Havertz a deschis scorul, însă balonul a trecut pe lângă bară

Min. 90+5 - Joao Neves a primit cartonaș galben după un fault tactic

Min. 89 - Vitinha a primit o pasă bună de la Desire Doue și a șutat periculos de la marginea careului. Mingea părea să se ducă spre vinclu, dar a trecut puțin peste transversală.

Min. 83 - Enrique face prima schimbare: Kvaratskhelia a fost înlocuit de Bradley Barcola.

Min. 83 - Arsenal face două schimbări: Gabriel Martinelli și Noni Madueke intră în locul lui Trossard și Bukayo Saka.

Min. 77 - Bară pentru PSG! Khvicha Kvaratskhelia a scăpat spre poartă și a încercat un șut periculos, dar mingea s-a oprit în bară

Min. 73 - Vitinha a încercat o execuție de la distanță, iar mingea a trecut puțin peste transversală

Min. 66 - Arteta face două schinbări: Gyokeres intră în locul lui Odegaard, iar Jurrien Timber îl înlocuiește pe Mosquera.

Min. 65 - Gol! (1-1) Dembele a transformat penalty-ul și a restabilit egalitatea

Dembele intră într-o statistică specială: este primul Balon de Aur en-titre care înscrie într-o finală de Champions League după Cristiano Ronaldo, în 2017, conform MisterChip.

Min. 63 - Mosquera a intrat prin alunecare și și-a lovit adversarul în careu. PSG a primit penalty.

Min. 56 - Bukayo Saka primește și el un cartonaș galben

Min. 52 - PSG a avut o posesie clar superioară în ultimul sfert de oră, 74,42%, însă parizienii nu au reușit să transforme controlul jocului în ocazii decisive.

Min. 47 - Mosquera primește un cartonaș galben

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45+6 - Pauză pe Puskas Arena

Arsenal are statistica de partea sa! Londonezii conduc cu 1-0, iar ultimele 11 echipe care au marcat primele într-o finală de Champions League au câștigat trofeul, conform Opta.

Min. 45+5 - Fabian Ruiz a primit o pasă ă la marginea careului și a șutat din prima, pe centrul porții, însă portarul a reținut fără probleme.

Min. 45+3 - Kai Havertz a șutat periculos din interiorul careului, însă mingea a fost blocată

Min. 43 - Fabian Ruiz a încercat să profite de o respingere în careu și a reluat cu capul, însă execuția mijlocașului lui PSG s-a dus pe lângă poartă.

Min. 27 - Safonov și-a revenit, iar meciul se reia

Min. 26 - Saka a ajuns la marginea terenului și a centrat excelent pe jos, însă Safonov a intervenit foarte bine și a respins mingea. Portarul lui PSG a rămas apoi întins pe gazon, după un contact cu Marquinhos, și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Lucas Chevalier, rezerva sa, a început să se încălzească.

Min. 13 - Fabian Ruiz a găsit spațiu în careul lui Arsenal și a șutat din prima, dar mingea a trecut mult pe lângă bara laterală.

Min. 6 - Gol (0-1) Kai Havertz a marcat un gol superb! Marquinhos a greșit o pasă la mijlocul terenului, trimițând mingea în Trossard, balonul a ricoșat până la Havertz, iar atacantul lui Arsenal a avansat până în careu și a finalizat excelent, sub bară.

Atacantul lui Arsenal devine al treilea jucător care marchează într-o finală de Champions League pentru două cluburi diferite, după Cristiano Ronaldo și Mario Mandzukic, conform Opta.

Min. 1 - Meciul începe ACUM

Trupa americană The Killers cântă înaintea finalei Champions League, în show-ul de deschidere de pe Puskas Arena, din Budapesta.

PSG - Arsenal, echipele de start:

PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - D. Doue, Dembele, Kvaratskhelia

: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz - D. Doue, Dembele, Kvaratskhelia Rezerve : Chevalier, Marin - L. Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Kang-in Lee, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye

: Chevalier, Marin - L. Beraldo, Zabarnyi, Goncalo Ramos, Kang-in Lee, L. Hernandez, Mayulu, Dro Fernandez, Barcola, Zaire-Emery, Mbaye Antrenor : Luis Enrique

: Luis Enrique Arsenal : Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard, Trossard - Havertz

: Raya - Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie - Rice, Lewis-Skelly - Saka, Odegaard, Trossard - Havertz Rezerve : Arrizabalaga - Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

: Arrizabalaga - Jesus, Eze, Martinelli, J. Timber, Gyokeres, Norgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman Antrenor : Mikel Arteta

: Mikel Arteta Stadion: Puskas Arena (Ungaria)

Arbitru : Daniel Siebert (Germania) / Asistenți : Jan Seidel și Rafael Foltyn (ambii Germania)

: Daniel Siebert (Germania) / : Jan Seidel și Rafael Foltyn (ambii Germania) Rezervă : Sandro Scharer (Elveția) / Rezervă 2 : Guadalupe Porray Ayuso (Spania)

: Sandro Scharer (Elveția) / : Guadalupe Porray Ayuso (Spania) Arbitru VAR: Bastian Dankert (Germania) // Asistent VAR: Robert Schroder (Germania)

PSG va încerca să-și apere trofeul câștigat sezonul trecut, după victoria zdrobitoare din finală, 5-0, cu Inter, în timp ce Arsenal revine în ultimul act după o pauză de 20 de ani.

În 2006, „tunarii” erau învinși de Barcelona, scor 1-2, însă acum vin cu un moral ridicat după ce au câștigat primul trofeu în Premier League din 2004 încoace.

Parcursul celor două echipe în Champions League:

Arsenal a încheiat faza principală pe primul loc, cu maximum de puncte acumulate după 8 partide disputate, în timp ce PSG a terminat pe locul 11, cu 14 puncte.

La fel ca în sezonul trecut, gruparea antrenată de Luis Enrique a evoluat în play-off-ul pentru optimi, unde a trecut de rivala AS Monaco, scor 5-4 la general.

În optimi, Arsenal a trecut de Bayer Leverkusen, scor 3-1 la general, în timp ce PSG a învins Chelsea, scor 8-2 la general.

În sferturi, Arsenal și PSG au trecut de Sporting (1-0 la general), respectiv Liverpool (4-0).

Ulterior, în semifinale, „tunarii” au eliminat-o pe Atletico Madrid (2-1 la general), iar formația din capitala Franței a trecut de Bayern Munchen (6-5 la general)

Luis Enrique: „Sunt incredibil de competitivi, reflectă caracterul lui Arteta”

La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul celor de la PSG a descris rivala din finala Ligii Campionilor, stilul de joc al acesteia și a dezvăluit ce apreciază la Arsenal.

„Arsenal este o echipă construită după chipul și asemănarea lui Mikel Arteta. Evident, el a pornit de la ideologia lui Pep Guardiola, un fotbal bazat pe posesie.

Sunt incredibil de competitivi, ceea ce reflectă caracterul lui Mikel”, a declarat Luis Enrique despre rivalii din ultimul act de Champions.

Arsenal este cea mai bună echipă defensivă din Europa, e de câțiva ani așa. Formează o combinație explozivă. Nu se bazează pe un singur jucător și marchează multe goluri din lovituri fixe Luis Enrique, antrenor PSG

Mikel Arteta: „Avem aceste trei calități”

Antrenorul spaniol al „tunarilor” a vorbit și el despre meciul cu PSG și a dezvăluit cele trei ingrediente de care are nevoie Arsenal pentru a cuceri primul trofeul al Ligii Campionilor din istoria clubului.

„Cred că este ocazia de a profita din plin de acest moment, pentru că este a doua oară în istoria noastră.

Avem ocazia să scriem un nou capitol în istoria acestui club de fotbal.

Pentru a reuși acest lucru, trebuie să jucăm cu claritate, mult curaj și o dorință neobosită de a câștiga. Avem aceste trei calități și sunt sigur că vom fi foarte aproape de victorie”, a declarat Arteta, citat de arsenal.com.

