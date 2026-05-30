Haos la Paris, în timpul finalei Champions League FOTO: Forțele de ordine, nevoite să intervină! Arestări după actele de vandalism din timpul meciului PSG - Arsenal

Parisul a fost scena unor incidente violente în timpul finalei Ligii Campionilor, disputată de PSG și Arsenal, la Budapesta.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În timp ce echipa franceză lupta pentru un nou trofeu european, mai multe zone din capitala Franței au fost afectate de acte de vandalism, confruntări cu poliția și numeroase arestări.

Violențe la Paris în timpul finalei Ligii Campionilor

Potrivit ministrului francez de Interne, Laurent Nuñez, primele incidente au fost semnalate încă din prima repriză a partidei.

Forțele de ordine au intervenit în mai multe puncte sensibile ale orașului, inclusiv în apropierea stadionului Porte de Saint-Cloud, pe celebrul bulevard Champs-Elysees și la Parc des Princes, unde mii de suporteri urmăreau meciul pe ecrane gigant instalate de club pe stadion.

Tensiunile au escaladat după ce grupuri de suporteri au pătruns în zonele securizate de pe Champs-Elysees.

20 de arestări a făcut poliția din Paris

Mai multe persoane au fost reținute după distrugerea unei stații de autobuz, iar confruntările dintre fani și polițiști s-au intensificat pe parcursul serii.

Autoritățile au raportat și incidente grave în mai multe arondismente ale capitalei Franței. Au fost semnalate focuri de armă și grupuri de indivizi care purtau cagule și aveau asupra lor bare de fier.

Pentru a restabili ordinea și a dispersa mulțimea, poliția a recurs la utilizarea gazelor lacrimogene.

Poliția a confiscat 24 de torțe și două mortiere pentru artificii, în încercarea de a preveni incidentele care ar putea afecta ordinea publică în timpul și după meci, scrie lequipe.fr.

Autoritățile se așteaptă ca tensiunile să crească după încheierea finalei.

🚨🇫🇷 FLASH | Des tensions éclatent autour du Parc des Princes. (@CLPRESSFR) pic.twitter.com/cZXxDnhwL3 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 30, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport