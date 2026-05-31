Cosmin Olăroiu semnează Antrenorul român va avea un salariu fabulos la noua sa echipă

Cosmin Olăroiu (56 de ani) și-a găsit rapid un nou angajament, după ce a fost demis din funcția de selecționer al Emiratelor Arabe Unite. Detalii, mai jos.

Deși mai avea contract până în 2027, Olăroiu și-a încheiat aventura pe banca selecționatei EAU, după ce a ratat calificarea la CM 2026.

Cosmin Olăriu va fi antrenorul echipei Al Jazira

Totuși, tehnicianul român nu va sta pe bară mult timp și își va continua cariera la o echipă de club.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, „Oli” va prelua Al Jazira Club și ar urma să încaseze un salariu fabulos: 6.000.000 de euro pe an! Mutarea va fi oficializată în zilele următoare

În sezonul recent încheiat, gruparea din Abu Dhabi a încheiat pe locul 4, cu 44 de puncte, și a pierdut finala Cupei în fața celor de la Al Ain (1-4), formație la care este legitimat și fostul mijlocaș al celor de la FCSB, Adrian Șut (27 de ani).

Al Jazira este un club condus de Sheikh Mansour, fratele presedintelui Emiratelor Arabe Unite.

FC Național, FCSB, Poli Timișoara, Al Hilal, Al Sadd, Al Ain, Al Ahli, naționala Arabiei Saudite, și Jiangsu Suning sunt echipele pe care Olăroiu le-a mai antrenat de-a lungul carierei

Cosmin Olăroiu nu e primul antrenor român din istoria lui Al Jazira

Printre cei care au condus-o pe Al Jazira se numără și Ladislau Boloni, dar și Mirel Rădoi.

Primul a antrenat echipa în perioada 28 iunie 2007 - 30 iunie 2008, în timp ce fostul tehncian de la Craiova sau FCSB s-a aflat la cârmă doar 3 luni între 5 ianuarie - 8 aprilie 2024.

Și Walter Zenga, fost tehnican în Liga 1, a antrenat Al Jazira între 25 octombrie 2013 - 14 mai 2014. Italianul are și cetățenie română.

