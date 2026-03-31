Soldat-spion pentru Italia?! Scandal internațional, înainte de Bosnia - Italia. Militarul filma din baza EUFOR, vizitată și de GOLAZO.ro

Dzeko și colegii săi, la antrenamentul din baza Butmir a naționalei Bosniei Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 09:28
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 09:28
  • Federația de la Sarajevo a făcut plângere la EUFOR, misiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, după ce un soldat italian a fost prins filmând antrenamentul secret al naționalei lui Dzeko înaintea finalei barajului cu squadra azzurra.

Episod total neașteptat înaintea finalei barajului CM 2026 de la Zenica, Bosnia - Italia, marți seară (21:45).

A fost și echipa GOLAZO.ro în baza EUFOR de la Butmir

Naționala lui Edin Dzeko se pregătește în cantonamentul din Butmir, lipit de baza EUFOR Althea, gard în gard cu misiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, la 70 de kilometri de capitala Sarajevo.

Bază care include și militari români și pe care a vizitat-o echipa GOLAZO.ro în noiembrie, la două zile de meciul naționalei noastre împotriva „dragonilor” (1-3).

Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (19).jpg
Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (19).jpg

Galerie foto (42 imagini)

Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (1).jpg Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (2).jpg Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (3).jpg Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (4).jpg Mesajul transmis de militarii români pentru „tricolori” din baza EUFOR de la Sarajevo (5).jpg
+42 Foto
labels.photo-gallery

Se vede absolut tot din baza EUFOR în centrul sportiv al echipei albastre!

Un soldat italian filma antrenamentul secret al Bosniei din baza EUFOR

Luni după-amiază, se terminase sfertul de oră în care jurnaliștii au avut voie să urmărească ședința de pregătire condusă de selecționerul Sergej Barbarez.

Stupefiant: un soldat italian, îmbrăcat într-o haină de camuflaj și în pantaloni scurți, filma cu telefonul antrenamentul secret al Bosniei de la gardul EUFOR, potrivit site-ului sportsport.ba!

Agenții de securitate ai federației locale (NFSBiH) s-au alarmat când l-au văzut și i-au cerut să nu mai înregistreze și să plece din acea zonă.

Și-au dat seama că e peninsular, pentru că pe haină avea o emblemă cu steagul Italiei.

El a filmat antrenamentul naționalei Bosniei Foto: sportsport.ba

Bosnia a făcut plângere la EUFOR. Italienii neagă că au avut vreo implicare

Forul bosniac a făcut plângere la EUFOR după acest incident.

Italienii au respins însă varianta spionajului. Potrivit Corriere dello Sport, preluat de Marca, „suspectul nu era un spion care lucra pentru naționala noastră.

Era pur și simplu un soldat italian care se afla întâmplător în apropierea bazei sale și, se pare, s-a oprit să-i urmărească antrenându-se pe Dzeko și pe coechipierii săi”.

Doar că e prima oară când se întâmplă la EUFOR și la naționala Bosniei. Chiar înaintea confruntării cu Italia, decisivă pentru calificarea la Mondial.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
Știrile zilei din sport
Răzvan a ajuns la București  Lucescu Junior, vizibil afectat:  „O situație grea”. A mers imediat la spital, împreună cu mama și fiul lui
Starea lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit! Fostul selecționer a fost mutat la Terapie Intensivă în cursul nopții + ultimele detalii de la spital
Conflict violent pe Giulești  VIDEO+FOTO: Rapidiștii, înjurați de propriii suporteri după eșecul cu U Cluj. Un jucător,  lovit cu bățul de la tobă!
Răzvan, aplaudat pe Toumba  După derby, antrenorul a venit direct în România! Susținut de greci și de Benitez în momentele grele prin care trece familia Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
Opinii
Șumi la tenis. Spectacol!

Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Naționala „vegetală"

Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Cei care ne refuză

Loți joacă în echipă cu Viktor

Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Pițurcă spune lucruri

De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Disprețul

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Suntem așa cum suntem, pa!

Nimic nou sub soare

Demisia, Mircea Sandu!

Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Hai la lupta cea mică!

Coșmarul Lojilor A și B

Mulțumim, Mircea Lucescu!

Burleanu și burlescul

Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii" rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în stare critică" Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share