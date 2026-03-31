Soldat-spion pentru Italia?! Scandal internațional, înainte de Bosnia - Italia. Militarul filma din baza EUFOR, vizitată și de GOLAZO.ro

Federația de la Sarajevo a făcut plângere la EUFOR, misiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, după ce un soldat italian a fost prins filmând antrenamentul secret al naționalei lui Dzeko înaintea finalei barajului cu squadra azzurra.

Episod total neașteptat înaintea finalei barajului CM 2026 de la Zenica, Bosnia - Italia, marți seară (21:45).

A fost și echipa GOLAZO.ro în baza EUFOR de la Butmir

Naționala lui Edin Dzeko se pregătește în cantonamentul din Butmir, lipit de baza EUFOR Althea, gard în gard cu misiunea militară a Uniunii Europene în Bosnia și Herțegovina, la 70 de kilometri de capitala Sarajevo.

Bază care include și militari români și pe care a vizitat-o echipa GOLAZO.ro în noiembrie, la două zile de meciul naționalei noastre împotriva „dragonilor” (1-3).

Se vede absolut tot din baza EUFOR în centrul sportiv al echipei albastre!

Un soldat italian filma antrenamentul secret al Bosniei din baza EUFOR

Luni după-amiază, se terminase sfertul de oră în care jurnaliștii au avut voie să urmărească ședința de pregătire condusă de selecționerul Sergej Barbarez.

Stupefiant: un soldat italian, îmbrăcat într-o haină de camuflaj și în pantaloni scurți, filma cu telefonul antrenamentul secret al Bosniei de la gardul EUFOR, potrivit site-ului sportsport.ba!

Pripadnik italijanskog kontingenta @euforbih jučer je ilegalno snimao trening fudbalske reprezentacije BiH, objavio je https://t.co/ISTxOvzAaq

Isti portal navodi da je Nogmetni savez BiH uputio protestnu notu EUFOR-u pic.twitter.com/3ZyEgqaSkj — Istraga.ba (@IstragaB) March 30, 2026

Agenții de securitate ai federației locale (NFSBiH) s-au alarmat când l-au văzut și i-au cerut să nu mai înregistreze și să plece din acea zonă.

Și-au dat seama că e peninsular, pentru că pe haină avea o emblemă cu steagul Italiei.

El a filmat antrenamentul naționalei Bosniei Foto: sportsport.ba

Bosnia a făcut plângere la EUFOR. Italienii neagă că au avut vreo implicare

Forul bosniac a făcut plângere la EUFOR după acest incident.

Italienii au respins însă varianta spionajului. Potrivit Corriere dello Sport, preluat de Marca, „suspectul nu era un spion care lucra pentru naționala noastră.

Era pur și simplu un soldat italian care se afla întâmplător în apropierea bazei sale și, se pare, s-a oprit să-i urmărească antrenându-se pe Dzeko și pe coechipierii săi ”.

Doar că e prima oară când se întâmplă la EUFOR și la naționala Bosniei. Chiar înaintea confruntării cu Italia, decisivă pentru calificarea la Mondial.

