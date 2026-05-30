Transfer de lux pentru Chivu Inter ar încerca să-l aducă pe unul dintre liderii lui Manchester City

Ruben Dias (29 de ani), fundașul lui Manchester City, ar fi una dintre variantele luate în calcul de Inter pentru perioada de mercato, în cazul în care Yann Bisseck (25 de ani) va pleca.

Bisseck este urmărit de Bayern Munchen, iar Inter nu ar fi dispusă să îl cedeze pe fundașul de 25 de ani pentru o sumă mai mică de 40 de milioane de euro.

Deocamdată, Bayern nu a înaintat o ofertă oficială către campioana Italiei, însă Inter este conștientă că Bisseck e pe lista unor grupări importante din Europa.

Fundașul german a strâns 36 de apariții în toate competițiile în sezonul recent încheiat, cu 3 goluri și 3 pase decisive.

În cazul unei plecări, Inter nu ar căuta doar un înlocuitor, ci un fundaș capabil să ridice nivelul echipei.

Numele care i-ar tenta cel mai mult pe nerazzurri este Ruben Dias, liderul defensivei lui Manchester City, conform corrieredellosport.it.

Portughezul ar reprezenta o mutare de impact pentru Chivu, dar și una complicată din punct de vedere financiar.

60 de milioane de euro este cota de piață a fundașului lusitan, care a adunat 33 de meciuri în sezonul 2025-2026. În total, Ruben Dias are 255 de apariții pentru formația din Premier League, la care a ajuns în 2020, după ce Manchester City a plătit 71,6 milioane de euro pentru transferul său de la Benfica

Inter ar putea încerca o formulă asemănătoare celei prin care l-a adus pe Manuel Akanji de la Manchester City: împrumut cu opțiune sau obligație de cumpărare condiționată.

Modelul transferului lui Manuel Akanji le dă speranțe italienilor, mai ales în contextul în care Manchester City ar putea face schimbări majore în lot în această vară.

Totuși, transferul lui Ruben Dias ar presupune un efort financiar mult mai mare decât cel făcut pentru Akanji.

Presa italiană scrie că suma de transfer ar putea ajunge la cel puțin 50 de milioane de euro, iar salariul portughezului este semnificativ mai ridicat decât cel al lui Bisseck: puțin peste 6 milioane de euro pe an.

