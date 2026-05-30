Mai pleacă 3 dinamoviști Andrei Nicolescu a anunțat numele acestora + obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor: „Ăsta e targetul”

Andrei Nicolescu (50 de ani), președintele lui Dinamo, a dezvăluit obiectivul „câinilor” pentru sezonul viitor și a anunțat mai multe plecări de la echipă și alte modificări la nivelul lotului.

Dinamo a ratat șansa de a reveni în cupele europene după o pauză de 9 ani în urma înfrângerii cu FCSB, scor 1-1 (1-2 d. prel.), în finala barajului pentru Conference League.

Andrei Nicolescu: „Pentru anul viitor targetul este ca Dinamo să fie locul 1-3 ”

„Câinii” au încheiat play-off-ul pe locul 4, însă Nicolescu a anunțat că gruparea lui Kopic va ținti un loc pe podium în stagiunea viitoare.

„Pentru anul viitor, targetul, așa cum l-am setat acum 3 ani, este ca Dinamo să fie pe locurile 1–3 și trebuie să respectăm această previziune și să ne pregătim sportiv pentru aceste poziții.

Cum am avut salvarea de la retrogradare, am obținut-o datorită meciului de la Csikszereda, dar am fost toți dezamăgiți de cum s-a încheiat sezonul acela (n.r. 2023-2024).

Cum am avut atingerea play-off-ului anul trecut, am obținut-o, dar am fost toți dezamăgiți la finalul sezonului că nu am făcut mai mult, deși părea că putem mai mult.

Cum anul ăsta ne-am setat locurile 4–6, am obținut locul 4, dar suntem dezamăgiți, pentru că aveam senzația că am putea prinde cupele europene și nu le-am prins.

Anul viitor, pe proiecția noastră de la început, de când am venit, este ca echipa să fie mai competitivă și să fie pe podium”, a declarat Andrei Nicolescu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Cupa României este un obiectiv, ca și anul acesta, adică să ajungem cât mai sus și, dacă ajungem în fazele finale, să ne focusăm, pentru că este un drum mai scurt către cupele europene. Andrei Nicolesu, președinte Dinamo

Andrei Nicolescu a anunțat noi plecări de la Dinamo

După Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko și Valentin Țicu ar urma să părăsească și ei echipa, odată cu expirarea contractelor.

Eddy Gnahore se află într-o situație similară - i se termină contractul, dar viitorul său la Dinamo este incert.

„Dinamo trebuie să investească cu cap. Dinamo are câțiva jucători care își termină contractul și față de cei care își termină contractul trebuie să aducă variante mai mai bune sau care se completează mai bine cu restul jucătorilor din lotul nostru, ca să formeze o echipă mai puternică decât cea care a fost anul acesta.

Boateng pleacă, cu Eddy o să vorbim, dar deocamdată e timp de vacanță. La final de contract mai sunt Milanov, Ikoko și Țicu și vom vedea ce opțiuni o să mai avem” , a adăugat Nicolescu.

Andrei Nicolescu: „Nu avem cum să avem o rată de succes de 100% cu jucători tineri”

Președintele lui Dinamo a vorbit și despre strategia clubului în ceea ce privește jucătorii tineri, de perspectivă.

„Nu avem cum să avem o rată de succes de 100% cu jucători tineri, cu potențial. Este necesară și «foamea», dar și consistența acestor jucători tineri, și este clar că unii dintre ei nu o să reușească la Dinamo.

Însă noi îi avem pe toți în vedere și încercăm să-i ducem la un anumit nivel.

În continuare, în paralel cu construcția lotului, vom avea în vedere jucători tineri de potențial, dar nu o să-i forțăm pur și simplu, pentru că ideea nu este să joace neapărat. Trebuie să ne concentrăm pe obiectivul de anul viitor”.

Întrebat câți jucători are Dinamo în vedere pentru perioada de mercato din această vară, Nicolescu a replicat:

„Probabil, dacă pleacă cel puțin șase jucători și mai sunt și alții care au o vârstă la care poate ar trebui împrumutați, atunci numărul lor va fi mai mare. Fundaș central, mijlocași centrali - un număr 6 și un număr 8, în general câte unul pe fiecare post, pentru că doar pe aripi suntem acoperiți”.

Andrei Nicolescu: „Mazilu e o previziune pe care n-am apreciat-o corect”

În final, Nicolescu a vorbit și despre situația lui Adrian Mazilu, cel care a venit la Dinamo ca soluție U21, însă s-a confruntat cu mai multe accidentări de la revenirea sa în Liga 1,

De altfel, atacantul a fost indisponibil în ultima perioadă, după ce a suferit o hernie inghinală.

„Mazilu e bine, în sensul că i-a trecut inflamația, dar s-a terminat campionatul. E o previziune pe care n-am apreciat-o corect.

Speram să ne poată ajuta în acest final de play-off, dar nu s-a întâmplat cum am gândit-o.

Răbdarea noastră e abia la început, pentru că anul viitor e cel care să-l definească pe el ca jucător și a înțeles chestia asta.

Ne așteptam un pic și la final de play-off să avem un ajutor de la el, dar nu era esențial pentru ceea ce credem noi despre el și oricum când l-am semnat, l-am semnat pe o perioadă lungă, adică e o proiecție.

Anul viitor trebuie să fie jucătorul pe care îl știm toți, din momentul în care câștigă campionatul”, a concluzionat Nicolescu.

15 meciuri a jucat Mazilu pentru Dinamo, fără vreo reușită notabilă

