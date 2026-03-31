Ce ne așteaptă! Cum s-a transformat Suedia dintr-o echipă prăbușită în candidată la Mondial. Vine în România la toamnă!

Suedia va fi prima adversară a României în Liga Națiunilor, urmând să o înfruntăm de două ori în toamnă, într-o săptămână și jumătate, în prima „fereastră” a naționalei.

Ce a reușit să schimbe selecționerul Graham Potter în mai puțin de jumătate de an și patru meciuri!

Am ratat Campionatul Mondial, ne așteaptă încă patru ani de așteptare, vom ajunge la 32 în 2030.

Până atunci, primul turneu al naționalei e Liga Națiunilor B și vor fi meciuri mult mai dificile decât în ultima campanie de preliminarii.

Debutăm în Liga Națiunilor cu Suedia

În toamnă, vom juca patru partide într-o singură „fereastră”, pentru că s-a modificat global programul.

Numai dueluri tari:

25 septembrie, Suedia (d).

28 septembrie, Bosnia (a).

2 octombrie, Polonia (d).

5 octombrie, Suedia (a).

Ultimele două în noiembrie: Polonia (a, 14) și Bosnia (d, 17).

Prima adversară, naționala scandinavă, cu care ne duelăm de două ori într-o săptămână și jumătate.

10 zile va fi intervalul perioadei în care vom disputa patru meciuri în toamnă

Suedia, în picaj cu Tomasson selecționer

Suedia ajunsese într-o situație teribilă, o echipă prăbușită, care rata două turnee consecutive: CM 2022 și CE 2024.

Experimentul cu danezul Jon Dahl Tomasson selecționer a eșuat. Nordicii au încheiat grupa B pe ultimul loc, cu numai două puncte din două egaluri și patru înfrângeri, depășiți de Elveția, Kosovo și Slovenia.

4-12 a fost golaverajul Suediei în preliminariile CM. Patru eșecuri, 0-2 (d) și 0-1 (a) cu Kosovo, 0-2 (a) și 1-4 (d) cu Elveția, două remize, 2-2 (d) și 1-1 (a) cu Slovenia

După 0-1 cu Kosovo, la jumătatea lui octombrie, Tomasson a fost demis și înlocuit cu englezul Graham Potter. Cel care își începuse cariera de antrenor la nivel profesionist tocmai în Suedia, șapte ani la Ostersund (2011-2018).

De la dezastru la o echipă aproape de Mondial

Primele două partide ca selecționer nu au fost bune, înfrângere cu Elveția și egal cu Slovenia, dar l-au ajutat să cunoască jucătorii și să înceapă să-și impună planul.

Graham Potter, antrenorul englez care conduce Suedia. Are contract până în 2030 Foto: Imago

Situația era critică. Galben-albaștrii nu mai câștigaseră niciun meci oficial de aproape un an și jumătate și erau fără victorie în fața unor rivali mai bine clasați de aproape cinci ani, tot în întâlniri oficiale.

215 zile au trecut de când Graham Potter (50 de ani) a devenit antrenorul Suediei, pe 20 octombrie 2025

Datorită Ligii Națiunilor, Suedia a intrat în barajul CM și, în semifinale, a zdrobit Ucraina, 3-1 (după 3-0) pe teren neutru, la Valencia.

Acum, se pregătește de finala cu Polonia, acasă, marți seară (21:45). O avanpremieră la Nations League.

Elanga, despre Potter: „Ne oferă libertate”

Cum a reușit Potter să transforme picajul în ascensiune? Jucătorii au vorbit despre schimbările selecționerului.

Elanga, la 3-1 cu Ucraina, în semifinalele barajului Foto: Imago

„Potter a creat un mediu de care noi, jucătorii, ne bucurăm, atât pe teren, cât și în afara lui. Muncim mult împreună”, a declarat Anthony Elanga, 23 de ani, extrema lui Newcastle, potrivit cotidianului Aftonbladet.

Cu Graham Potter, chiar ne apărăm și atacăm împreună. Ne oferă libertate și echilibrul de care aveam nevoie. E absolut fantastic Anthony Elanga, extremă Suedia

La rândul său, căpitanul Victor Lindelof (31, Aston Villa) a evidențiat „planul clar cu care a venit, cum jucăm și ce așteaptă de la noi.

Când primim indicații simple, limpezi, e mai ușor și pentru noi să ieșim pe teren și să facem ce ni se cere”.

Ce face bine Potter cu Suedia: „Mergem în aceeași direcție”

Mijlocașul Jesper Karlstrom (30, Udinese) vorbește tot despre „simplificarea și clarificarea lucrurilor. Datorită lui, mergem în aceeași direcție.

Am încercat și cu Tomasson, dar nu a funcționat prea bine, mai ales în timpul preliminariilor pentru Mondial”.

Sunt aceeași jucători, dar Potter vine cu o energie diferită și un mod deosebit de a fi lider Gabriel Gudmundsson, fundaș stânga, 26 de ani, Leeds

