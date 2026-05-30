foto: Imago
PSG, săgeți către Arsenal Fotbaliștii lui Luis Enrique exultă: „Am fost singura echipă care a vrut să joace" + „Vrem și al 3-lea trofeu!"

Publicat: 30.05.2026, ora 23:09
  • PSG a triumfat în finala cu Arsenal, iar jucătorii antrenați de Luis Enrique exultă.
  • Succesul dramatic, după loviturile de departajare, nu l-a împiedicat pe Joao Neves să trimită săgeți către echipa engleză.
Joao Neves a fost extrem de emoționat după victoria obținută de PSG în finala Ligii Campionilor împotriva lui Arsenal.

Joao Neves, săgeți către Arsenal: „Am fost singura echipă care a vrut să joace fotbal”

„Emoția este acolo. Este a doua oară când câștig acest trofeu. Nici măcar victoria în sine nu mă încântă, ci faptul că am jucat cu astfel de coechipieri, cu acest staff și cu această conducere”, a declarat mijlocașul portughez, conform lequipe.fr.

Neves a vorbit și despre alegerea de a se alătura clubului francez, considerând că transferul la Paris a reprezentat un moment decisiv în cariera sa.

„Venirea aici a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. Îmi place tot ce am făcut aici”.

Am meritat să câștigăm astăzi, pentru că PSG a fost singura echipă care a vrut să joace fotbal. Joao Neves, PSG

Neves a explicat că a fost un sezon foarte dificil pentru el și echipa lui:

„Anul acesta a fost diferit. A fost mai greu, mai fizic. Ne-am apărat titlul. Facem parte din istoria PSG”.

Ousmane Dembele: „Întregul sezon a fost dificil”

Ousmane Dembele, Balonul de Aur, a oferit prima reacție pentru Canal+.

El și-a exprimat satisfacția pentru munca depusă și a ținut să-i liniștească pe fani în legătură cu starea sa de sănătate.

„Este excepțional, o seară grozavă. Am muncit din greu în acest sezon pentru a câștiga două titluri consecutive. Este magnific, suntem foarte fericiți în această seară și o vom savura.

Întregul sezon a fost dificil. A trebuit să gestionăm multe lucruri. Dar, în final, suntem din nou câștigători ai Ligii Campionilor și suntem cu toții fericiți”.

Dembele a fost înlocuit în minutul 80, dar nu a fost vorba despre o accidentare:

Au fost crampe! A fost un meci intens… Spre final, cred că toată lumea a avut crampe... Ousmane Dembele, PSG

Desire Doue: „Vom continua să muncim pentru al 3-lea trofeul Champions League”

Desire Doue abia și-a găsit cuvintele după succesul istoric obținut de echipa lui:

„Sunt fără cuvinte. Nu știu ce să fac. Primul trofeu a fost excepțional, dar am avut această dorință, mai mult decât orice, să mergem pentru al doilea, să facem istorie și să devenim din nou legende. Asta am și făcut.

Uitați-vă la toți fanii noștri, la familiile noastre… Le mulțumim pentru că au fost alături de noi tot sezonul și, ne-au ajutat să trecem prin momentele dificile. În această seară , le mulțumim.

Iubesc atât de mult acest club… Iubesc atât de mult acest club! Și încă nu s-a terminat! Avem al doilea trofeu și vom continua să muncim pentru al treilea!”.

