Anchetat pentru 3,5 milioane de euro Fotbalist din Liga 1 , suspect într-un dosar de criminalitate organizată din Polonia » Cazul a ajuns la DIICOT

Bozhidar Chorbadzhiyski, fundașul bulgar al celor de la FC Hermannstadt, este vizat de o anchetă penală în Polonia, unde procurorii îl consideră suspect într-un dosar de evaziune fiscală cu facturi cu TVA fictive.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Sibiu pe 25 mai, la o zi după victoria sibienilor în turul barajului pentru menținere/promovare în Liga 1, 3-2 cu FC Voluntari. Returul decisiv se joacă luni, de la ora 20:30.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), fundașul bulgar al celor de la FC Hermannstadt, figurează în calitate de suspect într-o anchetă penală aflată în desfășurare în Polonia, potrivit unei încheieri pronunțate de Tribunalul Sibiu la 27 mai 2026.

Bozhidar Chorbadzhiyski, vizat într-un dosar de evaziune fiscală și grup criminal organizat în Polonia

Documentul consultat de GOLAZO.ro arată că Parchetul Regional din Gdansk a emis un ordin european de anchetă prin care solicita autorităților române aducerea la cunoștință a acuzațiilor formulate împotriva internaționalului bulgar și audierea acestuia.

Potrivit documentelor transmise de autoritățile judiciare din Polonia, ancheta vizează activitatea unui grup criminal organizat care ar fi furnizat fotbaliștilor facturi cu TVA considerate fictive.

Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Sibiu, la data de 25 mai 2026, iar inițial instanța stabilise termen la 8 iunie 2026. Ulterior, pentru soluționarea cu celeritate a cauzei, termenul a fost preschimbat pentru 27 mai 2026.

68 de fotbaliști identificați

Procurorii polonezi îl suspectează pe Chorbadzhisky că s-ar număra printre cei 68 de jucători de fotbal identificați ca utilizatori ai unor astfel de facturi, presupus neveridice, utilizate pentru reducerea obligațiilor fiscale.

„Conform datelor obținute de la Ministerul Finanțelor cu privire la facturile emise de societățile investigate, care au fost incluse în declarațiile fiscale depuse de jucătorii de fotbal, a permis până în prezent identificarea a 68 de jucători, printre care Bozhidar Chorbadzhiyski, care au utilizat facturi neveridice”, se arată în documentul consemnat de rejust.ro.

Prejudiciu de peste 3,5 milioane de euro

Potrivit procurorilor polonezi, amploarea mecanismului este considerabilă.

„În stadiul actual al anchetei, practica descoperită include emiterea și utilizarea de facturi cu TVA neveridice și neautentice, în valoare totală de 15.147.425,80 zloți (PLN)”

Tribunalul Sibiu notează că această valoare echivala, la cursul BNR din 27 mai 2026, cu 18.740.395,20 lei. Ceea ce înseamnă echivalentul a 3.576.889 de euro.

Instanța precizează că faptele investigate de autoritățile poloneze ar avea corespondent în legislația română în materia evaziunii fiscale și a constituirii unui grup infracțional organizat.

Bozhidar Chorbadzhiyski a jucat trei sezoane în campionatul Poloniei, în perioada octombrie 2020 - iulie 2023, la echipele Stal Mielec și Widzew Lodz.

Ce a decis Tribunalul Sibiu: dosar trimis la DIICOT

Judecătorii nu au analizat probele din dosar și nici acuzațiile formulate împotriva lui Bozhidar Chorbadzhiyski.

Tribunalul Sibiu a stabilit exclusiv că executarea ordinului european de anchetă solicitat de Parchetul Regional din Gdansk intră în competența DIICOT, având în vedere natura infracțiunilor investigate și valoarea prejudiciului indicat de autoritățile poloneze.

Prin urmare, instanța a dispus scoaterea cauzei de pe rol și trimiterea ordinului european de anchetă către DIICOT (Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Sibiu).

Rețeaua de facturi fictive coordonată de un interlop

În încheierea Tribunalului Sibiu se arată că procurorii polonezi investighează „activitatea unui grup criminal organizat, condus de Robert Frankowski, care se ocupa cu emiterea de facturi TVA neveridice către jucători de fotbal”.

Conform descrierii făcute de anchetatori, gruparea ar fi utilizat mai multe societăți comerciale controlate de un anume Robert Frankowski, pe care presa locală îl descrie ca pe un interlop renumit, asociat cu Mafia din Pruszkow.

„Aceste societăți nu desfășurau, de fapt, activități economice, ci doar întreprindeau acțiuni care simulau desfășurarea unei astfel de activități”, se arată în documentul analizat de instanța din Sibiu.

Cum funcționa mecanismul

Potrivit procurorilor polonezi, fotbaliștii erau contactați prin intermediul unui fost jucător și actual antrenor, Krzysztof Sobieraj (44 de ani), care le facilita accesul la facturi fiscale emise de societățile investigate.

Documentele erau generate electronic și trimise prin e-mail sau înmânate direct sportivilor. Anchetatorii susțin că serviciile și bunurile înscrise în respectivele facturi erau fictive.

Conform procurorilor, facturile erau întocmite pentru presupuse servicii de marketing, administrarea conturilor de social media ale fotbaliștilor, analize tehnico-tactice, consultanță pentru transferuri și negocieri contractuale, precum și pentru livrarea unor bunuri sportive.

Autoritățile susțin însă că aceste activități nu au fost efectuate în realitate și că rolul lor era exclusiv de a crea aparența unor raporturi comerciale legitime.

Pentru a susține credibilitatea documentelor fiscale, ar fi fost încheiate inclusiv contracte considerate fictive de procurori.

Rolul facturilor cu TVA

În descrierea mecanismului, procurorii susțin că facturile aveau un scop fiscal precis.

„Facturile cu TVA aveau ca unic scop generarea taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor și serviciilor (TVA deductibilă) și erau transmise jucătorilor pentru a reduce taxa pe valoarea adăugată datorată (TVA de plată) și pentru a le include în declarația de impozit pe venit a persoanelor fizice, ca facturi de cheltuieli”.

Practic, potrivit anchetatorilor, sportivii ar fi folosit aceste documente pentru a deduce TVA și pentru a declara cheltuieli care nu existau în realitate, reducând astfel obligațiile fiscale.

În același timp, gruparea investigată ar fi încasat sumele reprezentând TVA-ul înscris pe facturi.

„Grupul infracțional obținea un beneficiu financiar în valoare corespunzătoare taxei TVA indicată pe facturile neveridice”, se arată în document.

Cum circulau banii

Anchetatorii susțin că fotbaliștii nu achitau efectiv bunurile și serviciile înscrise în documente, deoarece acestea nu existau.

Potrivit descrierii din dosar, sportivii transferau doar suma reprezentând TVA-ul aferent facturilor, fie în numerar, fie prin transfer bancar, fie prin sistemul polonez de plăți BLIK.

„Pe fiecare dintre facturi se indica faptul că acestea au fost achitate integral, în timp ce, în realitate, plata pentru bunurile și serviciile menționate pe facturi nu a avut loc”.

Mai mult, procurorii susțin că în unele situații fotbaliștii efectuau plata integrală prin transfer bancar, după care primeau înapoi valoarea netă, rămânând practic achitat doar TVA-ul.

Potrivit documentului, suma transferată grupării nu ar fi reprezentat o pierdere pentru beneficiari deoarece era recuperată ulterior prin mecanismele fiscale.

Potrivit anchetatorilor, o parte dintre concluziile anchetei au fost confirmate prin declarațiile altor fotbaliști investigați.

„Constatările de mai sus au fost confirmate de alți jucători de fotbal suspectați. În plus, caracterul fictiv al facturilor este indicat de corecturile succesive ale declarațiilor fiscale depuse de alți jucători de fotbal”, se arată în rechizitoriul procurorilor polonezi.

Chorbadzhiyski a jucat și la FCSB

După experiența din Polonia, Chorbadzhiyski a evoluat în Ungaria, la Diosgyor, și a trecut ulterior printr-o scurtă perioadă în Bulgaria, la Botev Vratsa. Fundașul bulgar a semnat cu FC Hermannstadt în decembrie 2025.

În Liga 1, internaționalul bulgar a mai evoluat la FCSB. În sezonul 2019/2020, Bozhidar Chorbadzhiyski a fost împrumutat de la CSKA Sofia pentru câteva luni, perioadă în care a bifat doar patru apariții în tricoul roș-albaștrilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport