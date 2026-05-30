Ochit de Rădoi Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep vrea un jucător de la FCSB

Ștefan Târnovanu (26 de ani), portarul FCSB, ar fi dorit în Turcia de Gaziantep, formația antrenată de Mirel Rădoi (45 de ani).

FCSB s-ar putea despărți de Târnovanu în această vară, după ce portarul intrase oricum pe lista neagră a lui Gigi Becali.

Ochit de Rădoi! Turcii scriu că tehnicianul lui Gaziantep îl vrea pe Târnovanu

În ultimele 4 luni, acesta a bifat doar 6 meciuri în tricoul „roș-albaștrilor” fiind înlocuit în primul „11” cu tânărul Matei Popa (19 ani). Accidentarea sa l-a readus însă între buturi pe Târnovanu pentru ultimele 4 partide ale sezonului.

Fotomac scrie că portarul FCSB ar fi dorit de Gaziantep, echipa antrenată chiar de Mirel Rădoi, fostul tehnician al „roș-albaștrilor”.

Problema ar putea fi reprezentată de suma de transfer pe care Gigi Becali speră s-o obțină pe goalkeeper. Acesta susține că l-ar lăsa să plece pe Târnovanu doar pentru 5 milioane de euro.

Înainte de meciul cu Dinamo și calificarea în Europa, Târnovanu a ezitat să dea un răspuns ferm în privința viitorului său la FCSB:

Nu știu dacă meciul cu Dinamo va fi ultimul. Eu mai am contract trei ani, dar în mod normal, la ce a anunțat conducerea, da. Să vedem, nu știu. Avem vineri meci, iar apoi discutăm și vedem. Ștefan Târnovanu

