Arsenal, ironizată de rivali FOTO. Haaland, postare virală după eșecul „tunarilor” din finala Ligii Campionilor: „Cel mai înalt nivel de trolling”

PSG - ARSENAL 1-1 (4-3 pen.). Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, s-a bucurat de eșecul „tunarilor”.

Arsenal a ratat din nou șansa de a-și îndeplini marele vis și de a câștiga trofeul Ligii Campionilor.

După 1-1 la finalul celor 120 de minute, finala de la Budapesta a ajuns la loviturile de departajare, unde n-au reușit să marcheze Nuno Mendes (PSG), respectiv Eze și Gabriel (Arsenal).

De-a lungul ultimelor două sezoane, Erling Haaland a avut mai multe confruntări cu fundașul brazilian al lui Arsenal, dar și cu Mikel Arteta.

Erling Haaland și Gabriel/ Foto: IMAGO

„Rămâi umil” i-a spus atacantul lui City antrenorului de la Arsenal, la capătul unui meci jucat în 2024.

La nici o jumătate de oră după fluierul de final al ultimului act din Liga Campionilor, Haaland a postat pe pagina sa de Instagram un selfie alături de trei prieteni, radiind de bucurie. Dezvăluise pe Snapchat că urmărește partida la televizor.

„Fratele zâmbește după un «hate-watch» (a urmări ceva ce consideri a fi de slabă calitate, doar pentru plăcerea de a-l ridiculiza) reușit”

„Zâmbetul de pe fața lui este menit să le reamintească acelor nenorociți să rămână umili.

„Faptul că Halaand a rămas umil după ce Gabriel a ratat o lovitură de pedeapsă este cel mai înalt nivel de trolling”, au fost comentariile lăsate de câțiva internauți, potrivit thesun.co.uk.

Jucătoriii lui Tottenham n-au ratat ocazia de a-și ironiza rivala

Haaland nu a fost singurul care s-a bucurat de înfrângerea tunarilor.

Richarlison și Djed Spence, jucători la Tottenham, marea rivală a lui Arsenal din nordul Londrei, au ironizat și ei trupa lui Arteta.

Atacantul brazilian a postat un videoclip cu un copil care plânge și râde în același timp.

De partea cealaltă, fundașul englez a răspuns pe contul său de X la o postare dintr-un derby între cele două echipe, în timpul căruia Arsenal l-a ironizat.

Videoclipul îi prezenta pe Bukayo Saka și Cristhian Mosquera apărându-se bine împotriva lui Spence și câștigând mingea, alături de mesajul „închis” și un emoji cu un lacăt.

Internaționalul englez a repostat clipul cu un emoji cu un lacăt deschis.

