„Eu nu vreau să mor pe bancă” Roy Hodgson a revenit în fotbal la 78 de ani: „Știu că Lucescu a avut un colaps”
Roy Hodgson, la primul antrenament cu Bristol City
„Eu nu vreau să mor pe bancă” Roy Hodgson a revenit în fotbal la 78 de ani: „Știu că Lucescu a avut un colaps”

alt-text Publicat: 31.03.2026, ora 11:53
alt-text Actualizat: 31.03.2026, ora 11:53
  • Mircea Lucescu, 80 de ani, nu este singurul care vrea să antreneze la o asemenea vârstă. 
  • Roy Hodgson, 78, s-a întors după doi ani în fotbal, la Bristol City, în Championship. 
  • Englezul a leșinat și el, în februarie 2024, la antrenamentul lui Crystal Palace. „Nu am nevoie de cârjă”, spune acum. 

Mircea Lucescu este cel mai în vârstă antrenor activ în istoria fotbalului mondial. Joi, la 0-1 cu Turcia, selecționerul avea 80 de ani și 240 de zile.

Duminică, tehnicianul a leșinat în cantonamentul naționalei și a fost transportat de urgență la spital, cu tahicardie ventriculară.

„Nu mai puteam să respir”, a spus el pentru GOLAZO.ro. Nu se poate despărți de fotbal, depășind mai multe momente dificile în viață.

Hodgson, înapoi pe teren, la 78 de ani. A leșinat ca Lucescu

Nu este singurul însă. Roy Hodgson e alt antrenor legat total de sport.

Englezul, 78 de ani, 79 pe 9 august, tocmai s-a întors în iarbă. A preluat-o pe Bristol City, încercând să salveze echipa de retrogradare. E pe locul 16 în Championship (D2), la 12 puncte deasupra liniei roșii.

O revenire după 44 de ani. Bristol a fost al doilea club al carierei, demis pe 30 aprilie 1982.

Pe 15 februarie 2024, Hodgson era la Crystal Palace, în Premier League. S-a prăbușit și el în cantonament, ca Lucescu. Patru zile mai târziu, s-a despărțit de gruparea londoneză.

„Lucescu a avut un colaps. Asta îți poate face fotbalul”

Într-un interviu pentru The Guardian, acesta a spus: „Eu nu vreau să mor pe bancă, asta le-am zis celor din staff, glumind. Nu vreau să mi se întâmple ca lui Jock Stein, unul dintre cei mai mari din toate timpurile”.

Pe 10 septembrie 1985, selecționerul Scoției s-a stins pe teren în timpul unui meci, la 62 de ani.

Lucescu, pe care îl cunosc destul de bine, a avut un colaps. Asta îți poate face fotbalul. Trebuie să mă asigur că nu mi se va întâmpla și mie Roy Hodgson, antrenor Bristol City

Pentru Lucescu, a fost a treia sincopă în cantonament, după cele de la Brescia, în 1992, și Shakhtar, în 2009.

Il Luce crede altceva decât Hodgson: „Să mori pe teren e cel mai frumos lucru pentru un antrenor”.

Hodgson: „Am ceva dureri la spate și nu mai lovesc mingea ca pe vremuri…”

Hodgson a completat: „Probabil că sunt mai în formă decât eram la Palace. Cu siguranță, sunt cu 5-6 kilograme mai ușor.

M-am antrenat acasă, avem o sală de sport în apartament, și merg mult pe jos. Am ceva dureri la spate și nu mai lovesc mingea ca pe vremuri…

Totuși, starea mea generală e destul de bună. Nu am nevoie de cârjă”.

Lucescu, operat Selecționerul ar urma să fie supus unei intervenții chirugicale » Medicii apelează la un aparat special
Citește mai mult
Lucescu, operat Selecționerul ar urma să fie supus unei intervenții chirugicale » Medicii apelează la un aparat special
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
