Consecințele seismului din Columbia Un baschetbalist  a murit, iar un fotbalist e dat dispărut » Gestul superb al starului naționalei

Lumea sportului a fost foarte afectată de cutremurul devastator din Columbia.

Juan Barrios, fost baschetbalist al naționalei, a decedat în urma seismului, în timp ce fotbalistul Miguel Palacios este dat dispărut.

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Țara sud-americană a fost lovită, luni dimineață, de un seism foarte puternic, cu o magnitudine de 7,4 pe scara Richter. Cel puțin 250 de persoane au murit până în momentul de față.

Fostul baschetbalist Juan Barrios, găsit mort

Juan „Juancho” Barrios, fost jucător al echipei naționale de baschet a Columbiei, a fost una dintre victimele seismului.

Vestea tristă a fost confirmată de Federația Columbiană de Baschet.

„Comunitatea națională de baschet este în doliu. În urma cutremurului de astăzi, deplângem moartea lui «Juancho» Barrios, fost jucător al echipei naționale a Columbiei, antrenor și profesor la Școala INEM. Le transmitem solidaritatea noastră familiei sale și prietenilor”, este mesajul transmis de Federație.

El baloncesto nacional está de luto. 🇨🇴🕯️



Tras el terremoto de hoy, Fecolcesto lamenta el fallecimiento de “Juancho” Barrios. Ex-jugador seleccionado Colombia, entrenador y docente del Colegio INEM. A toda su familia y amigos, nuestra solidaridad. pic.twitter.com/FjCtyB1OEk — FCB | Federación Colombiana de Baloncesto 🇨🇴 (@Fecolcesto) August 10, 2026

De asemenea, antrenorul clubului de fotbal Deportivo Pereira, Arturo Reyes, a transmis că jucătorul său, Miguel Palacios, este dat dispărut.

„Avem un jucător pe nume Miguel Palacios, care, după antrenament, s-a dus în cartierul său și, de atunci, nu am mai aflat nimic despre el. Suntem cu toții foarte îngrijorați aici, în grupul de jucători, și toți încercăm să aflăm ceva.

Am trimis mai multe persoane care se află în Pereira, jucători ai echipei care nu au plecat în deplasare, pentru a încerca să-l caute în cartierul său, dar nu am reușit să-l găsim”, a transmis Arturo Reyes, potrivit a24.com.

Totodată, Federația Columbiană de Fotbal a decis decalarea cu o zi a meciurilor din prima ligă, păstrând orele de start, informează efe.com.

Solidaritatea și sprijinul meu pentru persoanele afectate de cutremurul din Columbia. Să fim toți uniți pentru a face față acestui moment greu. Nestor Lorenzo, selecționerul Columbiei

Jhon Arias a trimis un avion cu provizii spre orașul natal

Fostul fotbalist de la Wolves, legitimat în prezent la Palmeiras, a trimis un avion cu provizii și personal medical la Quibdi, orașul său natal, aflat în zona unde a fost epicentrul cutremurului.

„Am pus la dispoziție, din propriile noastre resurse, un avion care, în câteva ore, va ateriza la Quibdo cu câțiva profesioniști din domeniul sănătății și încărcat cu materiale medicale pentru a încerca să ameliorăm puțin situația sanitară cu care se confruntă regiunea noastră.

Ne reafirmăm sprijinul. Suntem dispuși să oferim tot ajutorul care ne stă la îndemână. De asemenea, transmitem un mesaj de încurajare și speranță, pentru că știm că sunt momente dificile, momente de mare incertitudine, momente de teamă și disperare”, a transmis Arias, conform clarin.com.

Real Madrid, președintele și Consiliul său de Administrație doresc să își exprime condoleanțele către familiile celor care au murit și întregului popor din Columbia, în urma cutremurului care a lovit această țară iubită. Real Madrid își exprimă solidaritatea și le urează o însănătoșire rapidă răniților, cărora le transmitem toată dragostea și sprijinul nostru. Comunicatul emis de Real Madrid

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