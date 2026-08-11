Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe  mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat
Matthias Verreth FOTO FB Dinamo
Superliga

Dinamo a făcut transferul „Câinii” l-au prezentat pe mult-așteptatul mijlocaș: „Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”. Ce număr va purta și pe cât a semnat

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 18:13
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 22:43
  • Dinamo a anunțat o nouă mutare pentru sezonul 2026/2027. Clubul din Ștefan cel Mare a publicat pe rețelele sociale informații despre sosirea lui Matthias Verreth, (28 de ani), mijlocaș belgian legitimat la Bari
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19:05 Dinamo a anunțat oficial transferul lui Matthias Verreth

Comunicatul clubului: „Bine ai venit, Matthias Verreth!

Ne bucurăm să anunțăm transferul mijlocașului defensiv Matthias Verreth de la echipa italiană SSC Bari.

Născut pe 20.02.1998 la Morkhoven, în Belgia, Matthias a început fotbalul la Lierse SK, după care face pasul la academia celor de la PSV Eindhoven.

A evoluat la toate grupele de copii și juniori ale clubului olandez, făcându-și debutul și pentru prima echipă în sezonul 2018-2019.

În sezonul 2023-2024 reușește să câștige campionatul în liga secundă olandeză alături de Willem II Tilburg, fiind un jucător esențial pentru club, bifând un total de 36 de prezențe în campionat.

Din Olanda ajunge în Serie B, la Brescia, pentru care evoluează în sezonul 2024-2025, bifând un total de 34 de meciuri în toate competițiile, reușind să înscrie 4 goluri și să ofere 2 pase decisive.

În ultimul sezon a evoluat tot în Serie B, pentru SSC Bari, unde a bifat 28 de apariții în toate competițiile, reușind să-și treacă de două ori numele pe lista marcatorilor și oferind totodată 2 pase decisive.

Contractul semnat de Matthias se întinde pe o perioadă de trei sezoane, până la 30.06.2029, și va purta tricoul cu numărul 6.

Îi urăm un călduros „Bine ai venit” lui Matthias și-i dorim cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo!”

Știrea ințială

Dinamo, anunț-teaser cu Verreth

Fotbalistul apare într-o poză, fără ca fața să îi fie vizibilă, într-o strategie folosită și cu altă ocazie de club înaintea prezentărilor oficiale. Peste imagine sunt postate inițialele jucătorului, numărul 6 - pe care-l va purta, și numerele 26 și 29, intervalul contractual (2026-2029).

Dinamo continuă astfel să își contureze lotul pentru noul sezon, după mai multe modificări operate în această vară. Clubul a urmărit întărirea echipei și aducerea unor jucători care să crească nivelul lotului, pentru obiectivul trasat, locurile 1-3.

Verreth a ajuns la Bari în vara lui 2025 și mai are contract cu formația italiană până în 2028. Bari a retrogradat însă în Serie C la finalul sezonului trecut.

Matthias Verreth este un mijlocaș belgian de 28 de ani, crescut la academia lui PSV Eindhoven.

A evoluat în 81 de partide pentru Jong PSV și a ajuns inclusiv la prima echipă a clubului olandez, pentru care a debutat în sezonul 2018-2019.

Ulterior, a trecut pe la Waasland-Beveren, Kolding IF, FC Eindhoven și Willem II, înainte de a ajunge în Italia.

  • Ca mijlocași defensivi, Dinamo îi mai are în lot pe Cristian Mihai și Andrei Mărginean

„Mai mobil, mai dinamic decât Gnahore”

Matthias Verreth Matthias Verreth
Matthias Verreth

„Contract pe 3 ani, o să fie o sumă de transfer, undeva la 200.000 de euro. Mai erau probleme cu clubul. E un mijlocaș care poate să joace număr 6 și 8.

A fost în capul listei noastre încă de la început alături de jucătorul de la Bastia, e un jucător care e pe placul și pe cerințele lui Mister în momentul acesta.

E un jucător cu experiență, e un jucător mai mobil, mai dinamic decât Gnahore. La nivelul la care a jucat considerăm că e un fotbalist peste nivelul Superligii”, declara Andrei Nicolescu săptămâna trecută, potrivit fanatik.ro.

36 de meciuri
a disputat Verreth pentru Willem II în sezonul 2023-2024, în care formația olandeză a câștigat Eerste Divisie și a promovat în Eredivisie

Transferul se înscrie într-o campanie amplă de mercato pentru formația bucureșteană, care i-a mai adus în această vară, printre alții, pe Alaa Bellaarouch, Martin Pascual, Oliver Hintsa, Imran Fetai, Dario Benavides, Adrian Manole, Răzvan Radu și Ștefan Opriș.

În vara lui 2025, Matthias Verreth a trecut printr-o tragedie personală. Fiul său, Elliot Charles, în vârstă de un an și două luni, a murit în Belgia, după ce fusese internat cu câteva zile înainte.

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