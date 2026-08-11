Încă o promisiune pentru Flamaropol Primarul Rareș Hopincă anunță o arenă de 5.000 de locuri: „Am luat noi proiectul, ca să finalizăm lucrările”

Primăria Sectorului 2 va prelua investiția de la Patinoarul „Mihai Flamaropol”, unul dintre proiectele de infrastructură sportivă din București care a întâmpinat numeroase probleme și întârzieri în ultimul deceniu.

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Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, a anunțat azi în cadrul evenimentului organizat la baza sportivă Daco-Getica, că procedura de transfer de la Primăria Municipiului București este în desfășurare.

Edilul a explicat și motivul pentru care administrația pe care o conduce a decis să preia proiectul: finalizarea lucrărilor și transformarea complexului într-o arenă multifuncțională.

Hopincă: „ L-am preluat dintr-un motiv foarte simplu, ca să finalizăm lucrările”

Primăria Sectorului 2 și Primăria Capitalei se află în prezent în procedura de predare-primire. Abia după finalizarea acesteia, administrația locală va avea acces la întreaga documentație tehnică și va putea face o evaluare completă a stadiului proiectului.

„Primăria Sectorului 2 a preluat investiția de la Patinoarul 'Flamaropol'. Suntem în procesul de predare-primire cu Primăria Municipiului București și l-am preluat dintr-un motiv foarte simplu: ca să finalizăm lucrările.

Acolo va fi o arenă multifuncțională de aproximativ 5.000 de locuri, care va putea găzdui, alături de hochei, și alte tipuri de evenimente sportive sau chiar artistice. Despre acest proiect vă pot spune mai multe după ce vom face preluarea oficială a obiectivului și a documentației tehnice, când vom avea primele evaluări asupra graficului de implementare”, a declarat Rareș Hopincă.

Flamaropol, gândit ca o arenă pentru mai multe sporturi și evenimente

Din explicațiile primarului Sectorului 2, viitorul „Flamaropol” nu va fi destinat exclusiv hocheiului.

Noua arenă ar urma să aibă o capacitate de aproximativ 5.000 de locuri și să poată găzdui mai multe tipuri de competiții sportive, dar și evenimente artistice.

Un calendar clar pentru continuarea și finalizarea lucrărilor va putea fi stabilit însă doar după transferul oficial al proiectului și după ce Primăria Sectorului 2 va analiza documentația tehnică.

Macheta prezentată anul trecut:

Un proiect început în urmă cu aproape un deceniu

Reconstrucția Patinoarului „Mihai Flamaropol” s-a transformat într-unul dintre cele mai întârziate proiecte sportive ale Capitalei.

Vechea arenă a fost demolată în 2016, iar proiectul pentru ridicarea unui nou complex a trecut de-a lungul anilor prin blocaje, schimbări de constructor și perioade în care șantierul a rămas aproape abandonat.

În 2025, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 2 anunțaseră reluarea proiectului și o finanțare comună pentru lucrările rămase.

Ulterior, nemulțumită de ritmul în care avansa investiția, administrația condusă de Rareș Hopincă a făcut demersurile pentru a prelua integral proiectul.

Acum, odată cu trecerea investiției în responsabilitatea Sectorului 2, administrația locală își asumă misiunea de a duce la capăt construcția arenei.

Cum arăta Patinoarul acum un an și jumătate:

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