Cum arată aeronava „Mircea Lucescu” FOTO+VIDEO. TAROM a publicat imagini noi cu avionul care va purta numele marelui antrenor. Este ultra-modern

Prima aeronavă Boeing 737 MAX din cele patru achiziționate de TAROM este tot mai aproape de integrarea în flota operatorului aerian român.

TAROM a publicat noi imagini cu avionul care va purta numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

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În urmă cu o săptămână, compania românească a anunțat că aeronava a efectuat cu succes primul zbor de test. Acum, TAROM a prezentat imagini cu etapa de vopsire și schema de culori, dar și fotografii cu numele fostului selecționer amplasat pe aeronava de ultimă generație.

Românii vor zbura cu aeronava „Mircea Lucescu”

„Tot mai aproape. Ați văzut primul zbor de test, apoi etapa de vopsire. Acum vedem împreună prima aeronavă Boeing 737 MAX în culorile TAROM”, a transmis compania pe rețelele de socializare.

TAROM a oferit și câteva detalii tehnice despre aeronavă:

Peste 180 de pasageri

Anvergură: 35,8 m

Lungime: 39,5 m

Înălțime: 12,5 m

Altitudine de croazieră: 12.497 m

Distanță maximă de zbor: 5.680 km

Viteza de croazieră ajunge la aproximativ 850 km/h;

Consumul de combustibil și emisiile de carbon sunt cu până la 20% mai reduse față de aeronavele pe care le înlocuiește;

Amprenta sonoră este redusă cu până la 50%;

Ferestrele sunt cu aproximativ 20% mai mari;

Pentru asamblarea unei singure aeronave sunt necesare aproximativ 2 milioane de piese.

Acesta este primul dintre cele patru Boeing 737 MAX care vor intra în flota TAROM. Cele patru aeronave vor intra în flota companiei până în primăvara anului 2027.

Cea mai nouă aeronavă TAROM va purta numele lui Mircea Lucescu

Prima aeronavă Boeing 737 MAX care va înnoi flota Tarom va purta numele lui Mircea Lucescu, unul dintre cei mai importanți antrenori din istoria fotbalului românesc.

La începutul lunii iunie, compania aeriană a semnat protocolul de utilizare a numelui cu familia fostului selecționer, ca omagiu pentru acesta.

Documentul a fost semnat de Elena Lucescu, Răzvan Lucescu și Bogdan Costaș, directorul general al TAROM de la acel moment. Familia Lucescu a acordat gratuit dreptul de utilizare a numelui fostului antrenor.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă Tarom este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință.

Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine și va fi un simbol al performanței”, a declarat Răzvan Lucescu.

Tarom a mai folosit anterior numele unei mari personalități sportive pentru una dintre aeronavele sale.

În aprilie 2024, compania a semnat protocolul prin care un Boeing 737-800 a primit numele „Nadia Comăneci”, aeronavă care a transportat ulterior lotul olimpic al României la Paris.

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