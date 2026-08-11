Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp +26 foto
David Popovici FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de 100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp

alt-text Ștefan Neda , Raed Krishan (foto)
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 22:03
  • David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finală la proba de 100m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris.
  • Ultimul act e miercuri, de la ora 19:52. Pe GOLAZO.ro vei găsi informații în timp real. Competiția e televizată de TVR 1 și TVR Sport.
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Campion european la edițiile anterioare din 2022 și 2024, sportivul român luptă pentru un nou dublu succes, la 100 și 200 de metri liber.

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20:42 Popovici, în finală la 100m liber

Sportivul nostru intră în finală cu un record al competiției, 46.72 de secunde!

David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (15).jpg
David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (15).jpg

Galerie foto (26 imagini)

David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (4).jpg David Popovici, record în finala de 100m liber FOTO Raed Krishan GOLAZO (5).jpg
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Finala de la 100 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc miercuri, de la ora 19:52, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.

Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp Popovici în finală, cu record! Campionul mondial s-a calificat în finala de  100m liber la Europenele de Natație cu cel mai bun timp

20:10 Egor Kornev, aur la 50m fluture

Rusul Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture. El va fi marele rival al lui David Popovici în finala de mâine la 100m liber.

Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture FOTO Raed KrishanGOLAZO (1).jpg
Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture FOTO Raed KrishanGOLAZO (1).jpg

Galerie foto (3 imagini)

Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture FOTO Raed KrishanGOLAZO (1).jpg Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture FOTO Raed KrishanGOLAZO (2).jpg Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture FOTO Raed KrishanGOLAZO (3).jpg
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10:50 David Popovici s-a calificat în semifinale la proba de 100m liber

Sportivul român a obținut cel mai bun timp din toate cele 10 serii, cu 47,13 secunde.

Clasamentul seriei în care a participat David Popovici:

  • 1. David Popovici - 47,13
  • 2. Jere Hribar - 47,80
  • 3. Luca Guenedal - 47,90
  • 4. Sean Niewold - 48,05
  • 5. Aleksandr Schegolev - 48,36
  • 6. Matthew Richards - 48,37
  • 7. Gabriel Sheperd - 48,54
  • 8. Miguel Brageli - 48,74
  • 9. Andreas Vazaios - 48,86
  • 10. Andrei Minakov - 49,09
David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro David Popovici, cel mai bun timp în serii la 100m liber FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
+30 Foto
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Sportivii care s-au calificat în semifinalele probei de 100m liber

  • David Popovici - 47,13
  • Jere Hribar - 47,80
  • Luca Guenedal - 47,90
  • Kristof Milak - 47,92
  • Egor Kornev - 47,97
  • Carlos D'Ambrosio - 48,02
  • Sean Niewold - 48,05
  • Nandor Nemeth - 48,11
  • Josha Salchow - 48,35
  • Aleksandr Schegolev - 48,36
  • Matthew Richards - 48,37
  • Vlaho Nenadic - 48,42
  • Remi Fabiani - 48,44
  • Jabob Mills - 48,46
  • Tomas Navikonis - 48,50
  • Kamil Sieradzki și Oliver Sogaard-Andersen, la egalitate 48,55, urmați de Kaii Winkler cu 48,56

În cadrul aceleiași probe, semifinalele sunt programate tot astăzi, în intervalul orar 20:32 - 20:36.

Marea finală la 100 de metri liber va loc miercuri, de la 19:52.

Ulterior, Popovici va concura și la proba de 200 de metri liber, după următorul program:

  • 13 august – serii, dimineața
  • 13 august – semifinale, seara
  • 14 august – FINALA, seara

David Popovici este cvadruplu campion european și campion mondial la 100 și 200 de metri liber, iar acum are șansa de a reuși o performanță fără precedent.

Dacă va câștiga din nou ambele probe, va deveni primul sportiv din istoria Campionatelor Europene care realizează trei „duble” consecutive la 100 și 200 de metri liber, după succesele de la Roma 2022 și Belgrad 2024.

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