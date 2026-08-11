David Popovici (21 de ani) s-a calificat în finală la proba de 100m liber, la Campionatele Europene de Natație de la Paris.

Ultimul act e miercuri, de la ora 19:52. Pe GOLAZO.ro vei găsi informații în timp real. Competiția e televizată de TVR 1 și TVR Sport.

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Campion european la edițiile anterioare din 2022 și 2024, sportivul român luptă pentru un nou dublu succes, la 100 și 200 de metri liber.

Sportivul nostru intră în finală cu un record al competiției, 46.72 de secunde!

Finala de la 100 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc miercuri, de la ora 19:52, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.

Rusul Egor Kornev a luat medalia de aur la 50m fluture. El va fi marele rival al lui David Popovici în finala de mâine la 100m liber.

Sportivul român a obținut cel mai bun timp din toate cele 10 serii, cu 47,13 secunde.

Clasamentul seriei în care a participat David Popovici:

1. David Popovici - 47,13

2. Jere Hribar - 47,80

3. Luca Guenedal - 47,90

4. Sean Niewold - 48,05

5. Aleksandr Schegolev - 48,36

6. Matthew Richards - 48,37

7. Gabriel Sheperd - 48,54

8. Miguel Brageli - 48,74

9. Andreas Vazaios - 48,86

10. Andrei Minakov - 49,09

Sportivii care s-au calificat în semifinalele probei de 100m liber

David Popovici - 47,13

Jere Hribar - 47,80

Luca Guenedal - 47,90

Kristof Milak - 47,92

Egor Kornev - 47,97

Carlos D'Ambrosio - 48,02

Sean Niewold - 48,05

Nandor Nemeth - 48,11

Josha Salchow - 48,35

Aleksandr Schegolev - 48,36

Matthew Richards - 48,37

Vlaho Nenadic - 48,42

Remi Fabiani - 48,44

Jabob Mills - 48,46

Tomas Navikonis - 48,50

Kamil Sieradzki și Oliver Sogaard-Andersen, la egalitate 48,55, urmați de Kaii Winkler cu 48,56

În cadrul aceleiași probe, semifinalele sunt programate tot astăzi, în intervalul orar 20:32 - 20:36.

Marea finală la 100 de metri liber va loc miercuri, de la 19:52.

Ulterior, Popovici va concura și la proba de 200 de metri liber, după următorul program:

13 august – serii, dimineața

13 august – semifinale, seara

14 august – FINALA, seara

David Popovici este cvadruplu campion european și campion mondial la 100 și 200 de metri liber, iar acum are șansa de a reuși o performanță fără precedent.

Dacă va câștiga din nou ambele probe, va deveni primul sportiv din istoria Campionatelor Europene care realizează trei „duble” consecutive la 100 și 200 de metri liber, după succesele de la Roma 2022 și Belgrad 2024.

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