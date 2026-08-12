Ronaldo s-a căsătorit! Fotografia postată de portughez și partenera sa, la câteva zile după farsa bizară din Madeira +28 foto
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Foto: instagram.com/cristiano + montaj/GOLAZO.ro
Diverse

Ronaldo s-a căsătorit! Fotografia postată de portughez și partenera sa, la câteva zile după farsa bizară din Madeira

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 09:43
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 09:43
  • Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodriguez (32 de ani) s-au căsătorit în mod oficial, la fix un an de când s-au logodit.
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Evenimentul a fost confirmat marți seara de cei doi parteneri, printr-o postare comună pe rețelele de socializare, la câteva zile distanță de la farsa din Madeira, unde a avut loc, de fapt, nunta altui cuplu.

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit

Evenimentul considerat nunta anului a avut loc pe 11 august, în orașul de coastă Cascais, lângă Lisabona, alături de toți cei cinci copii ai familiei.

Nunta fost una discretă și care a beneficiat de măsuri de maximă siguranță, informează bbc.com.

Momentul a fost confirmat ulterior de cei doi soți, care au publicat o postare comună pe Instagram, cu mâinile lor împreunate și verighetele pe deget.

Cristiano și Georgina s-au cunoscut în urmă 10 ani, într-un magazin Gucci din Madrid, pe vremea când starul portughez încă evolua pentru Real Madrid.

Au urmat apoi mai multe reședințe, la Torino, Manchester și Riyadh, odată cu transferurile lui Ronaldo, la Juventus, Manchester United și Al-Nassr.

Galerie foto (28 imagini)

Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo, Georgina și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo, fizic de invidiat (foto: Instagram)
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Farsa anului în Madeira. Ronaldo a râs cu lacrimi

Funchal a avut sâmbătă, 8 august, parte de una dintre cele mai bizare scene din ultimii ani. În fața Catedralei din oraș s-a adunat o mulțime uriașă de oameni, mulți dintre ei purtând tricouri cu numărul 7, cu telefoanele pregătite și cu speranța că vor vedea unul dintre cele mai urmărite cupluri din lume: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez.

Confuzia a fost atât de mare încât, în momentul în care un Rolls-Royce a oprit în fața catedralei, oamenii au luat-o razna. Mulțimea a presupus că în mașină se află Georgina și s-a apropiat de vehicul pentru a filma momentul.

Potrivit The Sun, peste 2.000 de fani s-au strâns în zonă, iar membrii familiei și invitații la nunta cuplului au fost nevoiți să-și croiască drum prin mulțime.

Mirele și mireasa au fost Fabio Ramos și Fatima Nicole Cunha Teixeira, un cuplu din Madeira care, cel puțin pentru câteva ore, a ajuns în centrul atenției internaționale fără să fi intenționat acest lucru.

Unul dintre cei prezenți s-a amuzat pe seama situației, întrebându-se cum au putut oamenii să creadă că Ronaldo urma să se căsătorească acolo fără ca măcar să existe un dispozitiv de securitate pe măsură.

Preotul a trebuit să lămurească situația. Cristiano Ronaldo a văzut imaginile și a râs

Situația a devenit atât de absurdă încât inclusiv preotul care a oficiat ceremonia a intervenit, mai scrie sursa citată.

Părintele Marcos Goncalves, parohul Catedralei din Funchal, a transmis un mesaj cât se poate de clar:

„Aceasta este singura nuntă care are loc aici astăzi”.

Partea care a făcut povestea și mai amuzantă a venit după ce imaginile cu mulțimea au ajuns pe internet.

Cristiano Ronaldo a reacționat la unul dintre videoclipurile care arătau sutele de oameni adunați în fața Catedralei și a răspuns cu emoji-uri care râd.

Ronaldo s-a căsătorit! Fotografia postată de portughez și partenera sa, la câteva zile după farsa bizară din Madeira Ronaldo s-a căsătorit! Fotografia postată de portughez și partenera sa, la câteva zile după farsa bizară din Madeira

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