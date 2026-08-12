Decizia lui Varga după refuzul lui Șumudică Planul patronului de la CFR pentru postul de antrenor: „Veți avea o surpriză”

Ioan Varga a luat o nouă decizie în privința postului de antrenor principal de la CFR Cluj.

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Patronul clubului din Gruia s-a confruntat, marți, cu refuzul lui Marius Șumudică, căruia nu i s-a permis să-și aducă propriul staff la echipă, iar Varga a ales acum să meargă pe altă variantă.

Ioan Varga: „Veți vedea pe cine vom numi, poate veți avea o surpriză”

George Ciorceri, antrenorul secund care a fost trecut în acte ca principal și în mandatul lui Daniel Pancu, înainte ca acesta să-și ia licența PRO, va fi cel care va prelua banca tehnică temporar.

Între timp, finanțatorul ardelenilor a transmis că pregătește o mutare „surpriză” pentru postul lăsat liber de Antonio Folha.

„Nu ne-am înțeles cu Șumudică, nu va fi antrenorul CFR-ului. Dacă e vorba de bani? Sper că glumiți, nici vorbă de așa ceva. El voia să vină cu staff-ul lui complet, iar noi nu am fost de acord cu asta, i-am propus altceva și nu a fost de acord.

Asta este, îi urăm numai bine. Nu mă întrebați altceva despre subiectul acesta pentru că nu m-am ocupat eu de aducerea lui Șumudică, să fie clar!

George Ciorceri va fi antrenor principal în acte, dar temporar. Veți vedea pe cine vom numi, poate veți avea o surpriză, dar trebuie să aveți răbdare. Deciziile bune se iau la rece, nu la cald”, a spus Ioan Varga, potrivit digisport.ro.

CFR Cluj a suferit un eșec rușinos cu Tromso în turul 3 preliminar din Conference League, scor 0-5, iar în Liga 1 a obținut un singur succes în primele 3 etape, 5-0 cu FC Voluntari.

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