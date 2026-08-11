Dinamo - FCSB întâmpină mari dificultăți în a se disputa în București, din cauza indisponibilității Arenei Naționale și a stării gazonului de pe „Arcul de Triumf”

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Meciul e programat în etapa #8, care se dispută în weekendul 5-6 septembrie.

Dinamo - FCSB pe Cluj Arena: „Dacă mâine e ok, atunci e ok. Dacă nu, mergem la Cluj!”

Președinții celor două formații au ajuns la un acord verbal în direct la Prima Sport ca partida să se dispute la Cluj dacă nu se va putea juca pe Arenă, excluzând complet arena Arcul de Triumf.

Mihai Stoica: „Noi suntem de acord să jucăm și luni, marți, miercuri, doar să jucăm pe Arenă. E clar, nu e vorba de altceva, e o deschidere totală. Botoșani nu și-a dorit să joace pe un teren de fotbal, noi vrem un teren bun, nu doar pentru suporteri. Îți bați joc de fotbal altfel!”

Andrei Nicolescu: „Clujul ar fi o variantă, dacă suntem de acord, batem palma și mergem la Cluj. Jucăm sâmbătă”

Mihai Stoica: „N-am absolut nimic împotrivă!”

Andrei Nicolescu: „Aranjăm undeva sâmbătă, să fie totul ok cu deplasarea, să facem din derby un show. Până la urmă e pentru spectatori. Stadionul se va umple cu fani din toate părțile. Mâine e ședința și vom avea un răspuns definitiv, cu asumare, despre Arenă. Ca să se joace acolo, ar trebui să jucăm luni. Cei de la Saga au promis că ies cât mai repede din stadion. Cei care montează gazonul ar trebui să înceapă să decoperteze în același timp. S-ar câștiga 3 zile dacă s-ar întâmpla asta. Mai e și livrarea gazonului, pe care nu o controlează ei 100%, pe termene. Dacă mâine e ok [cu Arena], atunci e ok. Dacă nu, mergem la Cluj!”

Sezonul trecut, derby-urile din sezonul regular s-au jucat pe Arenă (4-3 pentru Dinamo și 0-0), iar meciul din play-off-ul de Conference League s-a disputat pe Arcul de Triumf și a fost câștigat de FCSB după prelungiri, 2-1.

Gazonul de pe Cluj Arena, „impecabil după patru zile de Untold”

Consiliul județean Cluj a făcut o postare despre calitatea terenului de pe Cluj Arena, precizând:

„Urmare a finalizării festivalului Untold, în cursul zilei de astăzi s-au derulat lucrările de îndepărtare a scenei și a structurilor care au acoperit gazonul de pe Cluj Arena.

Verificările au evidențiat că starea gazonului este impecabilă, acesta nefiind afectat de zilele de concert. Acest fapt se datorează lucrărilor de hibridizare a acestuia din cursul anului precedent.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: «Lucrările de hibridizare făcute de Consiliul Județean, profesionalismul societății de mentenanță și măsurile luate de organizatorii Untold au dat rezultatele dorite.

Gazonul arată impecabil și este pregătit pentru competițiile de fotbal. Le mulțumesc pe această cale colegilor mei de la Consiliul Județean care se ocupă de Cluj Arena și tuturor colaboratorilor.

Mă bucur că și în acest an am avut un Untold reușit, spectaculos iar Consiliul Județean, prin stadionul Cluj Arena, a pus la dispoziție scena principală și esența acestui festival. Le mulțumim celor care ne-au trecut pragul pe Cluj Arena și îi așteptăm și la anul!».

În acest moment Cluj Arena beneficiază de un gazon de tip hibrid, acesta fiind format din iarbă naturală în care sunt injectate, printr-o tehnologie specială, fibre sintetice.

Aceste fire noi ajung la dimensiunea de 20 de cm în pământ, se amestecă cu rădăcinile naturale, cresc rezistența gazonului și îmbunătățesc aspectul pe care acesta îl are la suprafață.

Investiția Consiliului Județean Cluj pentru aceste lucrări a fost în valoare de 1.935.000 lei, reprezentând 7.900 mp de gazon hibrid cu o densitate de 98%, corespunzând cerințelor FIFA și UEFA”.

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