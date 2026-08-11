LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional” +12 foto
Gazonul de pe „Arcul de triumf” cedează FOTO Iosif Popescu GOLAZO.ro
Superliga

LPF explică de ce a refuzat FCSB Anul trecut, Liga a schimbat ordinea dublei FCSB - Csikszereda. Acum spune: „Dacă am fi acceptat, ne-am fi vulnerabilizat instituțional”

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 11.08.2026, ora 16:06
alt-text Actualizat: 11.08.2026, ora 16:41
  • FCSB și Botoșani ajunseseră la un acord pentru ca meciul de luni, programat la București, să se joace în Moldova, iar cel din etapa a 20-a, să fie acasă la FCSB
  • LPF a refuzat însă să fie de acord, invocând un punct de regulament. Fix acum un an, Liga acceptase o situație identică, în care a fost implicată tot FCSB
  • FCSB - Botoșani se va disputa așa cum a fost programat inițial: pe stadionul Arcul de Triumf, luni seară, de la 21:30
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FCSB a început sezonul pe Ghencea, din cauza faptului că Arena Națională e indisponibilă pentru fotbal până în septembrie. A jucat pe stadionul Steaua două meciuri, cu FC Argeș și turul cu Auda, după care a decis să plece de acolo. Motivul: terenul execrabil.

FCSB, refuzată de LPF

S-a mutat pe Arcul de Triumf, dar și acolo suprafața de joc lasă de dorit, astfel că a căutat o soluție pentru ca următorul joc de acasă, cel cu Botoșani, din etapa a 5-a, programat luni, să se joace în altă parte.

FOTO. Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de meciul FCSB - Botoșani

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

Galerie foto (12 imagini)

Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro) Gazonul de pe „Arcul de Triumf” cedează (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
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S-a propus Târgoviște, însă era nevoie de acordul adversarului, care a venit cu soluția inversării disputării partidelor din sezonul regulat: acum să se joace la Botoșani și în retur la București. FCSB a acceptat, apoi s-a solicitat acordul LPF.

Forul care organizează Liga 1 a respins însă propunerea și a anunțat că meciul se va disputa pe arena Arcul de Triumf.

LPF a invocat un articol din ROAF, mai precis articolul 9, alineatul 3, care spune că „echipele nu pot renunța la dreptul lor de organizare a jocurilor, în favoarea echipelor adverse, și nu pot juca meciul din organizare proprie pe terenul echipei adverse”.

În urmă cu un an însă, o situație identică, tot cu FCSB în prim-plan, a fost rezolvată de LPF prin acceptarea inversării locurilor de disputare pe axa București - Miercurea Ciuc. Cum a fost posibil ca atunci, LPF fir de acord, iar acum să refuze, susținând că așa prevede regulamentul?

GOLAZO.ro a adresat această întrebare forului prezidat de Gino Iorgulescu, iar de răspuns a făcut-o secretarul general Justin Ștefan: „La acest moment, spre deosebire de atunci, nu a fost o situație insurmontabilă. Starea gazonului nu poate fi considerată o situație excepțională, care să permită LPF să schimbe programarea jocului.

În plus, a accepta un astfel de lucru, dincolo de limitele juridice trasate de regulament, ar însemna să ne vulnerabilizăm instituțional”.

FCSB - FC Botoșani va rămâne conform programării inițiale, luni, pe 17 august, de la ora 21:30, pe Arcul de Triumf. Ultimul meci disputat pe acest stadion a avut loc sâmbăta trecută, Dinamo - Voluntari, scor 4-0.

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