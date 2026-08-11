Scandal cu Istvan Kovacs Arbitrul i-a eliminat trei colegi și antrenorul lui Olaru la St. Gilloise, în Liga Campionilor. Ce i-a înfuriat pe belgieni

- Darius Olaru și Union St. Gilloise au părăsit Champions League, după o dublă manșă incendiară: 3-3 (a) și 2-3 în prelungiri (d) cu Bodo/Glimt, în turul 3 preliminar.
- Marți seară, fostul căpitan de la FCSB a pasat decisiv la golul de 1-1, însă a ieșit accidentat în minutul 74.
- Istvan Kovacs a eliminat un jucător al lui USG la finalul timpului regulamentar. A ieșit scandal în prelungiri.
După ce a înscris sâmbătă primul său gol la Union St. Gilloise, 5-1 cu Westerlo, la startul campionatului belgian, Darius Olaru a reușit și primul assist.
Olaru, pasă de gol și accidentare în Norvegia
Marți seară, în manșa secundă a turului 3 preliminar de Champions League, fostul căpitan de la FCSB i-a pasat decisiv lui Guilherme Smith, la 1-1 (61).
13 minute mai târziu, a fost înlocuit. Se accidentase. Nu a prins pe teren scandalul care a incendiat Bodo/Glimt - USG 3-2 după prelungiri (3-3 în urmă cu o săptămână, în Belgia). Cu Istvan Kovacs în centrul incidentelor.
Kovacs a eliminat primul jucător al lui Union înaintea prelungirilor
În finalul timpului regulamentar (90+6), arbitrul l-a eliminat pe flamandul Van de Perre, corect, pentru al doilea cartonaș galben (atac direct pe glezna lui Hauge).
Scorul era 2-2 și meciul a continuat cu prelungiri. În superioritate, Bodo a marcat pentru 3-2 (117).
Union a plonjat spre poarta adversă. Aproape imediat, oaspeții au cerut penalty.
Kovacs nu a dat penalty. Tabăra belgiană, în culmea furiei: încă 3 cartonașe roșii!
„Biondic a fost împins de Aleesami”, a comentat cotidianul valon La Derniere Heure.
Kovacs nu a dat penalty. Antrenorul belgienilor și mai multe rezerve au protestat vehement în fața lui Horațiu Feșnic, al 4-lea oficial.
După fluierul final, arbitrul a fost asediat de jucătorii și tehnicianul lui USG. Și președintele clubului, Alex Muzio, era acolo.
Antrenorul David Hubert, eliminat. La fel, mijlocașul Adem Zorgane și atacantul austriaco-român Raul Florucz. 4 cartonașe roșii!
În culmea furiei, argentinianul Kevin Mac Allister, căpitanul lui Union și fratele vicecampionului mondial de la Liverpool, a fost ținut cu greu de coechipieri.
Și Kovacs a putut părăsi terenul în cele din urmă, alături de asistenții săi, Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.