David Popovici (21 de ani) s-a declarat mulțumit după semifinala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris.

Românul a stabilit un nou record al competiției, 46,72 secunde, și s-a calificat în finală cu cel mai bun timp.

Ultimul act e miercuri, de la ora 19:52. Pe GOLAZO.ro vei găsi informații în timp real. Competiția e televizată de TVR 1 și TVR Sport.

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Campion european la edițiile anterioare din 2022 și 2024, sportivul român luptă pentru un nou dublu succes, la 100 și 200 de metri liber.

David Popovici, după calificarea în finală la 100m liber: „Sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine”

Deși a dominat semifinalele și a coborât sub 47 de secunde, Popovici spune că atenția sa este deja îndreptată spre finală.

„A fost bine. A decurs cum trebuie. Totuși, la ce îmi stă mintea acum e refacerea, mâncarea, odihna și pregătirea pentru finala de mâine.

Chiar dacă mă bucur de timpul pe care l-am făcut, sunt încă ancorat în ce trebuie să fac mâine, fiind abia semifinalele”, a spus Popovici.

Ambele au fost mai bune în seara asta, și primul, și al doilea 50. A fost cu totul o cursă mai bună și mâine încerc să fie din nou cu totul o cursă mai bună, pe toate segmentele David Popovici, înotător român

Românul l-a indicat pe Egor Kornev drept principalul adversar pentru finală.

„El este cel care îmi va pune probleme în această probă. Acum au fost semifinalele, el a mai avut o probă înainte, pe care a și câștigat-o, iar mâine, la finală, va fi cel care îmi va pune cele mai mari probleme.

Și ar fi o greșeală din partea mea să-mi las cumva garda jos doar pentru că am înotat mult mai tare decât el în semifinale, pentru că știu de ce este capabil, dar, la rândul lui, și el știe de ce sunt eu capabil”, a mai spus acesta.

Clasamentul seriei în care a participat David Popovici:

David Popovici (România) - 46,72

Luca Hoek Le Guenedal (Spania) - 47,26

Egor Kornev - 47,27

Nandor Nemeth (Ungaria) - 47,44

Carlos D’Ambrosio (Italia) - 47,70

Tomas Navikonis (Lituania) - 47,91

Kristof Milak (Ungaria) - 47,97

Jere Hribar (Croația) - 48,04

Întrebat ce îi spune timpul de 46,72, Popovici a răspuns:

Că sunt pe drumul cel bun, că știu ce fac și e încă o dovadă, încă un timp care-mi arată că ce muncim și cum muncim e potrivit David Popovici, înotător român

David Popovici: „Sunt într-un spațiu mental mult, mult mai bun”

Popovici a vorbit și despre starea sa mentală, pe care o consideră mult mai bună decât în urmă cu un an.

„Anul ăsta am fost mult mai OK, mult mai relaxat, mai liniștit, mai bine eu cu mine, pentru că din 2025 până acum am avut grijă să am grijă de mine.

Dubiile apar întotdeauna într-o mică măsură și Michael Phelps a avut niște dubii, dar cu siguranță sunt într-un spațiu mental mult, mult mai bun decât anul trecut”, a mai spus înotătorul român.

Fix înainte să încep acum proba, m-am gândit la bunica mea, care se uită de acasă, și mi-am luat cumva puterea de la ea. Deci o salut din nou pe această cale și o iubesc David Popovici, înătător român

Popovici a explicat și cât de important este pentru un înotător să se adapteze bazinului înaintea unei competiții.

„Două zile am avut înainte. Cred că trebuie pur și simplu să ne obișnuim până și cu ce gust are apa, cu cât de adânc e bazinul, care sunt reperele de la 15, 25, 35 de metri, ce se vede când respiri, ce se vede când nu respiri.

Ai nevoie de vreo patru antrenamente pentru a te obișnui cu asta și cu toții din delegația României am avut parte de antrenamentele astea, pentru că am venit mai devreme aici”, a mai spus acesta.

David Popovici este cvadruplu campion european și campion mondial la 100 și 200 de metri liber, iar acum are șansa de a reuși o performanță fără precedent.

Dacă va câștiga din nou ambele probe, va deveni primul sportiv din istoria Campionatelor Europene care realizează trei „duble” consecutive la 100 și 200 de metri liber, după succesele de la Roma 2022 și Belgrad 2024.

Clar, aproape că îmi dau un pic lacrimile știind că sunt unul dintre favoriți, dacă nu, poate chiar îndrăznesc să zic favoritul publicului. Bine, dacă concura un francez alături de mine, era o altă poveste și e normal. Dar, fiind unul dintre favoriți și văzând și atât de multe steaguri ale României, aproape că îmi dau un pic lacrimile David Popovici, înotător român

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