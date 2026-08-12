Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?
Surprinzător, deși FCSB a ieșit rușinos din Europa și n-a convins nici în debutul campionatului, e văzută de toate cele 3 mari agenții ca principala candidată la titlu
Superliga

Ce știu casele de pariuri? Primele 3 agenții indică la unison echipa care e favorită să ia titlul. Va fi un duel doar între două cluburi?

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 10:13
  • S-au jucat doar 4 etape din noul sezon, timp suficient pentru ca agențiile de pariuri să ajusteze modul în care stabiliseră cotele la titlu înainte de start
  • Surprinzător, deși FCSB a ieșit rușinos din Europa și n-a convins nici în debutul campionatului, e văzută de toate cele 3 mari agenții ca principala candidată la titlu
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32 de meciuri, minus derby-ul Clujului, dintre CFR și U, atât s-a disputat până acum din campionat. Ceea ce înseamnă 13% din întreg sezonul regulat.

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Deși procentul e relativ mic, agențiile de pariuri au modificat unele cotații pe care le stabiliseră, în privința câștigătoarei titlului, înainte de start.

FCSB e favorită să ia titlul în Liga 1 2026/2027

Iar în prezent, primele 3 case de profil, Superbet, Betano și Mr.Bit, plasează în postura de favorită pentru a deveni campioană aceeași echipă. Care, în mod surprinzător, e FCSB, în ciuda unui debut deloc convingător.

Roș-albaștrii au fost eliminați din Europa, într-o manieră umilitoare, 3-7 la general cu Auda, o echipă din Letonia, iar în campionat, chiar dacă n-au pierdut, în ultimele două etape au bifat remize: 2-2 cu Farul, acasă și 0-0, la Sf. Gheorghe, cu Sepsi.

FCSB e văzută în acest moment cu șanse mai mari să câștige campionatul decât Universitatea Craiova. De fapt, agențiile de pariuri anticipează o luptă doar între aceste formații pentru primul loc.

Următoarele grupări în top sunt la distanță mare, cu cote imense pe care le au pentru a termina play-off-ul pe locul 1.

AGENȚIAFCSBCRAIOVARAPIDDINAMO
Superbet33,578
Betano2,63,378
Mr.Bit2,63,2578

Ce duce la modificarea cotelor

Înainte de startul campionatului, casele fie o indicau pe Universitatea Craiova principala favorită fie, cazul Superbet, trupa din Bănie și FCSB erau la același nivel de cotație.

Modificarea cotelor se produce în principal din două motive. Unul: se pariază mai mult pe anumite echipe și atunci softul agenției ajustează cota, tocmai pentru a diminua riscul casei de a pierde. Al doilea: modul în care arată echipele, dar și situația din clasament.

În momentul de față, FCSB e pe locul 2, la egalitate cu Rapid, 8 puncte, la un singur punct în spatele liderului FC Argeș. Craiova e pe poziția a 6-a, cu 6 puncte și deja două înfrângeri suferite: 1-5 cu Dinamo și 0-1 cu FC Argeș.

În schimb, echipa care se află cum în fruntea ierarhiei, FC Argeș, nu doar că nu e văzută printre candidatele la câștigarea titlului, dar are cote imense pentru a atinge acest obiectiv:

Cote FC Argeș la titlu:

  • Superbet - 20.00
  • Betano - 60.00
  • Mr.Bit - 67.00

În privința Campionatului Mondial, previziunile caselor s-au adeverit. A câștigat echipa care era văzută înainte de start principala favorită: Spania avea cote cuprinse între 5,10 și 5,50.

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