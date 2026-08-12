Mutare de ultimă oră la FCSB Gigi Becali confirmă transferul unui atacant: „L-am luat” » Detaliile înțelegerii

FCSB a ajuns la o înțelegere cu Arnold Garita (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Argeș.

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Echipa a fost lipsită de resurse în atac în acest start de sezon. Transferul a fost confirmat, miercuri, de patronul Gigi Becali.

Gigi Becali: „ L-am luat pentru patru luni”

Cu David Miculescu absent și Daniel Bîrligea ieșit din formă, FCSB s-a văzut nevoită să rezolve rapid situația.

Cum varianta multă dorită, Denis Drăguș, nu s-a putut materializa, Becali a optat pentru transferul lui Arnold Garita, jucător pe care l-a mai dorit și în trecut.

„L-am luat pentru patru luni”, a declarat Gigi Becali, potrivit gsp.ro.

Deși traversa o perioadă foarte bună la Shenzhen Juniors, în China, Garita a primit o suspendare severă după un cartonaș roșu încasat în timpul unui meci din China, în urma căreia a fost exclus din lot și trimis la echipa secundă.

Astfel, el nu-și mai dorește să continue la club și a acceptat oferta de la FCSB, unde ar urma să încaseze aproximativ 30.000 de euro pe lună, conform trumedia.ro.

Atacantul camerunez a mai evoluat în Liga 1 în sezonul 2022-2023, pentru FC Argeș, reușind 14 goluri și două pase decisive, în 40 de apariții, în toate competițiile.

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