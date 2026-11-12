Mourinho nu s-a abținut Cum a glumit cu un copil care îl imita pe Bellingham: „Puștiule, nu ai gambe”
Foto: montaj GOLAZO.ro
Campionate

Mourinho nu s-a abținut Cum a glumit cu un copil care îl imita pe Bellingham: „Puștiule, nu ai gambe”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 18:24
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 18:33
  • Jude Bellingham (23 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a povestit o discuție recentă pe care a avut-o cu Jose Mourinho (63 de ani).
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Mijlocașul englez este cunoscut pentru gestul său caracteristic de a-și tăia jambierele în zona gambelor, pentru a reduce presiunea asupra mușchilor și a favoriza circulația sanguină în timpul efortului.

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Jude Bellingham: „Mourinho i-a zis: «Puștiule, ai nouă ani. Nu ai gambe»”

În perioada în care o antrena pe AS Roma, Mourinho a observat un puști care îi imitase gestul lui Jude și nu s-a putut abține.

„Acum câțiva ani, când antrena Roma, un băiat la antrenament își tăiase trei găuri în spatele jambierelor.

Mourinho s-a apropiat de el și i-a spus: «De ce faci asta?» Iar băiatul a răspuns: «Bellingham o face, îl ajută să amelioreze presiunea asupra gambei»

Și Mourinho i-a replicat: «Puștiule, ai nouă ani. Nu ai gambe»”, a povestit Bellingham într-un interviu pentru revista britanică Vogue, potrivit marca.com.

Jambierele tăiate ale lui Bellingham/ Foto: IMAGO Jambierele tăiate ale lui Bellingham/ Foto: IMAGO
Jambierele tăiate ale lui Bellingham/ Foto: IMAGO

Jude Bellingham: „Chiar și atunci când plouă la Madrid, atmosfera este mai elegantă”

Întrebat ce îi place cel mai mult în capitala Spaniei, Jude a răspuns fără să stea pe gânduri:

„Joc pentru Real Madrid. Chiar și atunci când plouă la Madrid, atmosfera este mai, nu știu... elegantă?”, a adăugat Jude.

Cât despre viața sa privată, englezul a explicat că notorietatea îi influențează inclusiv activitățile de zi cu zi, motiv pentru care trebuie să își planifice cu atenție ieșirile în oraș.

Chiar și atunci când vrea să bea o cafea, preferă localurile situate la periferie, unde poate evita aglomerația.

„Vei fi mereu recunoscut, dar te simți puțin mai în siguranță, deoarece nu ești copleșit. Dacă fanii sau copii își fac o fotografie cu mine, vor fi foarte fericiți și îmi va lua doar cinci secunde”, a concluzionat Jude.

5 goluri și 4 pase decisive
a reușit Bellingham în 16 meciuri jucate pentru Real Madrid în acest sezon

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