Jude Bellingham (23 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, a povestit o discuție recentă pe care a avut-o cu Jose Mourinho (63 de ani).

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Mijlocașul englez este cunoscut pentru gestul său caracteristic de a-și tăia jambierele în zona gambelor, pentru a reduce presiunea asupra mușchilor și a favoriza circulația sanguină în timpul efortului.

Jude Bellingham: „Mourinho i-a zis: «Puștiule, ai nouă ani. Nu ai gambe»”

În perioada în care o antrena pe AS Roma, Mourinho a observat un puști care îi imitase gestul lui Jude și nu s-a putut abține.

„Acum câțiva ani, când antrena Roma, un băiat la antrenament își tăiase trei găuri în spatele jambierelor.

Mourinho s-a apropiat de el și i-a spus: «De ce faci asta?» Iar băiatul a răspuns: «Bellingham o face, îl ajută să amelioreze presiunea asupra gambei»

Și Mourinho i-a replicat: «Puștiule, ai nouă ani. Nu ai gambe» ”, a povestit Bellingham într-un interviu pentru revista britanică Vogue, potrivit marca.com.

Jambierele tăiate ale lui Bellingham/ Foto: IMAGO

Jude Bellingham: „Chiar și atunci când plouă la Madrid, atmosfera este mai elegantă”

Întrebat ce îi place cel mai mult în capitala Spaniei, Jude a răspuns fără să stea pe gânduri:

„Joc pentru Real Madrid. Chiar și atunci când plouă la Madrid, atmosfera este mai, nu știu... elegantă?”, a adăugat Jude.

Cât despre viața sa privată, englezul a explicat că notorietatea îi influențează inclusiv activitățile de zi cu zi, motiv pentru care trebuie să își planifice cu atenție ieșirile în oraș.

Chiar și atunci când vrea să bea o cafea, preferă localurile situate la periferie, unde poate evita aglomerația.

„Vei fi mereu recunoscut, dar te simți puțin mai în siguranță, deoarece nu ești copleșit. Dacă fanii sau copii își fac o fotografie cu mine, vor fi foarte fericiți și îmi va lua doar cinci secunde”, a concluzionat Jude.

5 goluri și 4 pase decisive a reușit Bellingham în 16 meciuri jucate pentru Real Madrid în acest sezon

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