Kylian Mbappe (27 de ani) a fost golgheter în La Liga, Champions League și la Campionatul Mondial, însă nu a reușit să cucerească niciun trofeu cu Real Madrid sau Franța în acest sezon.

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Mbappe a avut un sezon de excepție pe plan individual. Superstarul francez a devenit primul jucător din istorie, care termină pe primul loc în clasamentul a trei competiții majore.

Mbappe, ghinionistul de serviciu! Golgheter în trei competiții majore, dar fără niciun trofeu cucerit

Kylian a câștigat trofeul Pichichi, acordat celui mai bun marcator din La Liga, în al doilea său sezon la Real Madrid. Atacantul a încheiat stagiunea din Spania cu 25 de goluri marcate, scrie marca.com.

În mod surprinzător, Mbappe a fost golgheter și în Liga Campionilor, cu 15 goluri, în ciuda faptului că formația de pe „Santiago Bernabeu” a fost eliminată de Bayern Munchen încă din sferturi (6-4 la general).

Fotbalistul de 27 de ani a strălucit și la naționala Franței. A fost cel mai bun marcator al Campionatului Mondial, cu 10 reușite. A mai punctat de 6 ori în preliminarii.

De asemenea, a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale, 22!

58 de goluri a marcat Mbappe în sezonul 2025-2026, în toate competițiile, pentru Real Madrid și naționala Franțe

Mbappe, șanse minime la Balonul de Aur

Atacantul francez se va număra printre candidații la cel mai râvnit trofeu individual, însă faptul că nu a reușit să cucerească niciun trofeu cu Real Madrid și naționala Franței îi reduce considerabil șansele la câștigarea acestuia.

Totuși, în istoria recentă există și excepții. Idolul din copilărie a lui Mbappe, Cristiano Ronaldo (41 de ani), a pus mâna pe Balonul de Aur în 2013, deși nu câștigase nimic la echipa de club și națională.

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