Mbappe, unic în istorie A stabilit un record pe care toți jucătorii și-l doresc. Dar are o mare problemă
Kylian Mbappe/ Foto: IMAGO
Campionate

Mbappe, unic în istorie A stabilit un record pe care toți jucătorii și-l doresc. Dar are o mare problemă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 21:47
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 21:47
  • Kylian Mbappe (27 de ani) a fost golgheter în La Liga, Champions League și la Campionatul Mondial, însă nu a reușit să cucerească niciun trofeu cu Real Madrid sau Franța în acest sezon.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mbappe a avut un sezon de excepție pe plan individual. Superstarul francez a devenit primul jucător din istorie, care termină pe primul loc în clasamentul a trei competiții majore.

Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda
Citește și
Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda
Citește mai mult
Gazon execrabil în Ghencea FOTO. Cum se prezintă suprafața de joc în seara meciului FCSB - FK Auda

Mbappe, ghinionistul de serviciu! Golgheter în trei competiții majore, dar fără niciun trofeu cucerit

Kylian a câștigat trofeul Pichichi, acordat celui mai bun marcator din La Liga, în al doilea său sezon la Real Madrid. Atacantul a încheiat stagiunea din Spania cu 25 de goluri marcate, scrie marca.com.

În mod surprinzător, Mbappe a fost golgheter și în Liga Campionilor, cu 15 goluri, în ciuda faptului că formația de pe „Santiago Bernabeu” a fost eliminată de Bayern Munchen încă din sferturi (6-4 la general).

Fotbalistul de 27 de ani a strălucit și la naționala Franței. A fost cel mai bun marcator al Campionatului Mondial, cu 10 reușite. A mai punctat de 6 ori în preliminarii.

De asemenea, a devenit jucătorul cu cele mai multe goluri din istoria Cupei Mondiale, 22!

58 de goluri
a marcat Mbappe în sezonul 2025-2026, în toate competițiile, pentru Real Madrid și naționala Franțe

Mbappe, șanse minime la Balonul de Aur

Atacantul francez se va număra printre candidații la cel mai râvnit trofeu individual, însă faptul că nu a reușit să cucerească niciun trofeu cu Real Madrid și naționala Franței îi reduce considerabil șansele la câștigarea acestuia.

Totuși, în istoria recentă există și excepții. Idolul din copilărie a lui Mbappe, Cristiano Ronaldo (41 de ani), a pus mâna pe Balonul de Aur în 2013, deși nu câștigase nimic la echipa de club și națională.

Citește și

Bătaie în cantonament FOTO. Doi juniori de la naționala Angliei, filmați în timp ce se iau la pumni! Șocant ce făceau colegii lor
Campionate
18:01
Bătaie în cantonament FOTO. Doi juniori de la naționala Angliei, filmați în timp ce se iau la pumni! Șocant ce făceau colegii lor
Citește mai mult
Bătaie în cantonament FOTO. Doi juniori de la naționala Angliei, filmați în timp ce se iau la pumni! Șocant ce făceau colegii lor
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Campionate
17:23
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol
Citește mai mult
Spalletti și-a pierdut răbdarea Tehnicianul lui Juventus, furios pe jucătorii săi: „Eu rămân aici, dar mulți dintre voi vor pleca” » Cine este în pericol

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Real Madrid Liga Campionilor franta la liga kylian mbappe cm 2026
Știrile zilei din sport
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
18:32
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Campionate
16:44
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant FOTO: Cum arată noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Citește mai mult
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Conference League
14:38
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Citește mai mult
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Baschet
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Citește mai mult
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
20:08
Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”
Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”
18:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Campionate
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Citește mai mult
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Superliga
14:35
„Greu de înlocuit” VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Citește mai mult
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Campionate
11:54
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Citește mai mult
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
06:56
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 27 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share