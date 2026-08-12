Popovici și Kornev, dialog savuros Provocare lansată după finala de 100m : „Vino în Rusia, o să-ți arăt eu cum trebuie să conduci!”

David Popovici (21 de ani) și Egor Kornev (22 de ani) au avut un dialog savuros după finala de 100 m liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris .

au avut un dialog savuros după . Campionul român a reușit să cucerească aurul, în timp ce sportivul din Rusia a luat argintul.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kornev a întors primul după 50 de metri, dar a oprit cronometrul la 46,74, cu 18 sutimi în spatele lui Popovici. Pentru David a fost al treilea aur consecutiv obținut la Europene, după cel de la edițiile din 2022 și 2024.

David Popovici și Egor Kornev, dialog savuros după finala de la Campionatele Europene de Națație

În primă fază, rusul a vorbit despre cursă și a avut cuvinte de laudă la adresa lui David Popovici.

„Eu și David am fost despărțiți de foarte puțin, dar consider că a fost un moment incredibil de onorabil. Însă cel mai mult mă bucură faptul că toți băieții s-au străduit foarte mult.

Diferența dintre noi s-a redus la 18 sutimi. Odată era de 3 secunde, apoi 1,5, apoi 80 de sutimi, iar acum 18 sutimi. Dar ce va fi anul viitor, vom vedea.

Aș spune că e un tip incredibil de tare. Și îmi face mare plăcere să fiu alături de el în call room, să petrecem aceste clipe împreună, să râdem, apoi să înotăm și să ne întrecem.

Dar dacă nu trecem la activitatea noastră, atunci ne înțelegem foarte bine, adică comunicăm destul de mult, ne împărtășim diverse noutăți. Apropo, azi el a aflat că sunt căsătorit”, a spus Egor Kornev, citat de gsp.ro.

FOTO. Aur pentru David Popovici la 100 m liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris

David Popovici și Egor Kornev au vorbit despre mașini

Ulterior, sportivul de 22 de ani a fost întrebat dacă i-a spus lui David Popovici despre Mercedesul său:

„Da, da, i-am spus că deja am unul și ce alt model îmi doresc. El zice: «Ce tare, eu am un Porsche» Zice: «Am, da, un Mercedes decapotabil și un Porsche”. Eu îi zic: «Ce tare. Eu o să-mi cumpăr un Speed 63 (n.r. Mercedes AMG 63).

I-am spus: «Vino în Rusia». I-am zis: „Voi acolo conduceți repede pe drum drept? O să-ți arăt eu cum trebuie să conduci. Păi, așa, ca să nu te relaxezi nici măcar un pic». I-am zis: «O să te întâmpin, o să te cazăm, o să ne plimbăm împreună». I-am zis: «Și arată-mi ce înseamnă să conduci cu adevărat». Păi, cam asta e”, a adăugat Kornev.

Cum a aflat David Popovici că Egor Kornev e căsătorit

Kornev a dezvăluit și cum s-a ajuns la discuția despre el și soția lui, Ulyana.

„Eu îi trimiteam Ulyanei un mesaj. Îi zic: «Salut-o pe soția mea». El zice: «Adică, soția?» Eu îi zic: «Păi, da, adică, wife pentru tine, da, soția, sunt căsătorit»”.

El zice: «Da?» Eu îi zic: „Păi, da, suntem împreună de vreo 6 ani. Era timpul», iar el zice: «O, și eu sunt cu prietena mea, Taisia, de 6 ani»”, a adăugat Kornev.

Egor Kornev și soția lui, Ulyana/ Foto: Instagram @ulyashanya

În final, rusul a fost întrebat dacă îl macină faptul că a fost la 18 sutimi de aurul european.

„Mă încarcă, da, sunt pe un plus moral acum. Am dat tot ce am putut, așa cum am făcut, gata, mi se pare că am dat chiar mai mult decât aveam.

Atunci am văzut că eram primul și m-am gândit: «La naiba, mă simt deja foarte rău, nu mai pot mișca nici mâinile, nici picioarele, dar trebuie să fac asta, la naiba» , și cumva am reușit să mă târăsc până acolo, iar când am văzut că am atins linia de sosire împreună, mi-am dat seama deja că rezultatul era unul foarte, foarte bun”, a concluzionat Kornev.

VIDEO David Popovici ia aurul în finala de 100m liber la Europene

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport