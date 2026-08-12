Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs! +20 foto
Theodor Theodoridis, secretarul general UEFA, este în centrul imaginii (rândul de sus)
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Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.08.2026, ora 14:33
alt-text Actualizat: 12.08.2026, ora 15:32
  • Kovacs, ignorat de Collina la CM, s-a întors la nivel înalt în Champions League, însă meciul pe care l-a arbitrat s-a terminat cu un scandal monstruos
  • Nu contează dacă a greșit sau nu la Bodo Glimt - St. Gilloise, nici măcar scenele uluitoare din final, ci că în fotografia în care UEFA a arătat cine face jocurile în arbitrajul european, protectorul lui Istvan e în prim-plan
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Încă un meci terminat cu un imens scandal pentru Istvan Kovacs. De această dată în Europa. Marți seară a fost la centru în returul dintre Bodo/Glimt și St. Gilloise, din turul 3 Champions League. Și partida s-a terminat cu scene uluitoare: patronul belgienilor a intrat pe gazon, imediat după final, pentru a-l brusca pe Kovacs, căruia oaspeții i-au reproșat neacordarea unui penalty.

Belgienii jucaseră și în inferioritate, însă cartonașul roșu arătat de Kovacs a fost corect acordat. Faza la care trupa lui Olaru a solicitat penalty e interpretabilă, însă nu neapărat prestația lui Istvan e în discuție aici, ci cum e posibil ca atât de multe meciuri cu el central să fie aruncate efectiv în haos.

FOTO. Kovacs, asediat de belgienii de la Saint Gilloise

Președintele lui USG, Alex Muzio, l-a privit urât pe Kovacs, a intrat în el și i-a pus piedică
Președintele lui USG, Alex Muzio, l-a privit urât pe Kovacs, a intrat în el și i-a pus piedică

Galerie foto (20 imagini)

Atacul brutal al lui Van de Perre. Al doilea „galben” și eliminare pentru jucătorul lui Union St. Gilloise. Fotografii: capturi TV + Imago Atacul brutal al lui Van de Perre. Reacția lui Istvan Kovacs: al doilea „galben” și eliminare pentru jucătorul lui St. Gilloise Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz Jucătorii și antrenorul lui USG i-au asediat la final pe arbitrii. Kovacs i-a mai eliminat pe Zorgane și Florucz
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Vassaras nu e prieten cu Collina, iar italianul nu l-a iertat pe Kovacs!

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Anul trecut, Collina a fost uluit de modul în care Istvan a condus Atletico Madrid - PSG, la Mondialul cluburilor. După acel meci, Collina l-a trecut pe linie moartă, iar la CM din această vară aproape că l-a umilit, cu două delegări, amândouă în faza grupelor, dintre care una la un meci la care ambele echipe nu mai aveau absolut nici o miză: Argentina - Iordania.

În paralel, în Liga 1, aproape că n-a existat meci în care Kovacs să nu stea în fața monitorului VAR. Au fost partide în care a mers chiar și de 3 ori să revadă faze, practic el arbitrează mai mult la TV, decât pe teren. Tocmai ce a spus Rosetti, șeful arbitrilor europeni: „Vreau mai puțin VAR și mai mult arbitraj!”.

Kovacs însă e mereu în topul aprecierilor la UEFA. Dar nu pentru că a dovedit pe teren, ci pentru că la Nyon, România a avut în ultimii ani și încă are o influență mare.

Povestea e veche: Vassaras, omul care conduce arbitrajul românesc, e extrem de apropiat de secretarul general UEFA, grecul Theodore Theodoridis. Relație naș-fin.

Primul 11 al arbitrajului de la Nyon

Recent, UEFA a postat o fotografie, care explică perfect cum merg lucrurile în arbitraj. În urmă cu două-trei săptămâni a avut loc o întâlnire extrem de importantă pe teme de arbitraj între membrii Comisiei de arbitri de la Nyon cu IFAB, organismul care adoptă schimbarea Legilor Jocului.

La final, s-a făcut o poză, în care au participat toți cei care au putere de decizie, a se citi influență/putere. Cei care practic decid totul în arbitraj. În mijlocul acestei fotografii, în miezul acțiunii, adică a puterii, influenței, e grecul Theodoridis. Priviți fotografia!

Prietenul bun al lui Vassaras stă între șeful arbitrilor europeni, italianul Rosetti și Giorgio Marchetti, secretar general adjunct. Fotografia e definiția modului în care merg lucrurile în arbitrajul din Europa. Cine decide, de ce granzii au arbitrii direct în Elite, de ce Slovenia e mereu la nivel de top, în ciuda unui campionat intern submediocru.

Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs! Dan Udrea Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Cine sunt cei 11 din fotografie

Rândul de sus, de la stânga la dreapta:

  • Howard Webb - președintele arbitrilor din Anglia
  • David Elleray - englez, director tehnic IFAB
  • Roberto Rosetti - italian, președintele Comisiei de arbitri UEFA
  • Theodor Theodoridis - grec, secretar general UEFA
  • Giorgio Marchetti - italian, secretar general adjunct UEFA
  • Vlado Sajn - sloven, Comisia de arbitri UEFA
  • Knut Kircher - președintele arbitrilor din Germania

Rândul de jos, de la stânga la dreapta:

  • Domenico Messina - director tehnic al Asociației Arbitrilor din Italia
  • David Borbalan - director tehnic al comisiei de arbitri din Spania
  • Bjorn Kuipers - olandez, Comisia UEFA
  • Antony Gautier - directorul departamentului arbitri din cadrul Federației Franceze

De ce e Slovenia mai tare în arbitraj decât România? Răspunsul e Vlado Sajn

Ei sunt cei care conduc arbitrajul european. Când vă întrebați de ce arbitrii italieni urcă direct în prima categorie, atunci explicația e că președintele arbitrilor, dar și secretarul general adjunct UEFA sunt italieni.

Anglia, Spania, Germania, Italia și Franța, doar ele, au fost reprezentate în această fotografie, pentru că aceste campionate sunt cele mai importante și e normal să fie în prima plan și în arbitraj. Dar există acolo și Vlado Sajn, un sloven care e de foarte mulți ani în comisia de arbitri UEFA.

Și, ce credeți, fix în perioada petrecută de el la Nyon, Slovenia a avut arbitri la nivel înalt: Skomina, Vincic.

Fiecare dintre cei pe care îi vedeți în această fotografie reprezintă un paravan, un spate pentru cineva, trage sfori sau pune o vorbă bună pentru unul sau mai mulți arbitri.

Cât timp în această poză Theodoridis va fi nelipsit, iar Vassaras va conduce arbitrajul de la noi, atunci România va fi bine reprezentată. Indiferent că arbitrul se numește Hațegan, Kovacs, Barbu, Radu Petrescu sau oricine altcineva.

Nu meritocrația contează, ci nepotismele

Până ca Vassaras să aibă această conexiune mare la Nyon, România i-a avut pe Balaj și pe Tudor. Erau mai buni decât Kovacs, însă nu au avut pe nimeni să-i protejeze la meciurile internaționale. Arbitrajul românesc nu avea un Theodoridis la acel moment și cei doi au plătit de la primele erori comise în Champions League.

Kovacs, în schimb, reușește tot mai des să strice spectacolul sportiv, acuzație dintre cele mai grave care îi poate fi atribuită unui arbitru, dar cu toate acestea, continuă să fie ținut în brațe de UEFA.

Indiferent cum va fi notată prestația lui din meciul Bodo/Glimt - St. Gilloise, Istvan va avea de parte lui ceva infinit mai valoros decât scala care măsoară meritocrația: nepotismele de pe axa Vassaras - Theodoridis.

UEFA arbitraj Istvan Kovacs Kyros Vassaras Theodore Theodoridis
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